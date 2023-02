KONGSVINGER (TV 2): 16 kjendiser er klare for en ny sesong med Forræder.

Fjorårets seersuksess er tilbake på TV 2. Løgner, intriger og konspirasjoner skal testes på nytt når en ny sesong av Forræder har premiere.

Denne gangen skal 16 deltakere flytte inn på Kongsvinger festning. Tilliten blir satt på prøve. Klarer de avsløre hvem som er forræderne, før det er for sent?

Nytt av sesongen er at kjendisene deltar i par. På en eller annen måte har de en relasjon til hverandre.

Dette er de nye Forræder-deltakerne

Abdulhakim «Hkeem» Hassane og Serhat Yildirim

Bestevennene Abdulhakim «Hkeem» Hassane (25) og Serhat Yildirim (24) har kjent hverandre i omtrent ti år. De er mer enn klare for å gå i gang med Forræder – og rolleønsket er klinkende klart:

– Det eneste vi vet, er at vi ikke vil være lojale. Vi vil absolutt være forrædere. Da kan man styre spillet, sier Hassan, hvorpå kameraten Yildirim følger opp:

– «Backstabbe» 100 prosent. Bare la oss starte. Kjør.

Duoen er forberedt på opphetede diskusjoner og det å dolke andre i ryggen, men understreker at det kun gjelder spillet. Fra forrige sesong har Hassan tatt med seg lærdom han skal bruke når de nå går i gang med ny sesong.

– Jeg skal ikke være en sau som bare følger saueflokken. Det var feilen. De var en saueflokk. Det skal jeg ikke gjøre, fastslår han.

Anne Marie Ottersen og Lasse Lindtner

I 37 år har ekteparet Anne Marie Ottersen (77) og Lasse Lindtner (67) testet tilliten.

– Jeg er veldig flink til å lese henne når hun lyver, sier Lindtner og humrer.

– Tror han – og omvendt. Det er selvfølgelig mye vi leser i hverandre fordi vi kjenner hverandre så godt. Det er også mange hemmeligheter, hvis ikke hadde det vært lite spennende å leve sammen, følger Ottersen opp.

Som skuespillere har de lang erfaring med å tre inn en annen rolle. Det tror de kan være en fordel.

– Vi har ikke gjort noen forberedelser, men vi har vært skuespillere i et langt liv. Det å spille, gjøre seg til og prøve å være noen andre enn den man er – det har vi prøvd før, sier Ottersen.

– Det tror vi definitivt er en fordel, skyter Lindtner inn.

Katrine Moholt og Evelina Moholt

Nå skal tilliten settes på prøve mellom mor og datter. Katrine Moholt (49) og datteren Evelina (23) er hverandres beste venn. Duoen sier de aldri lyver til hverandre, men at i spill er alt lov.

– Hvis du blir forræder, er det oppgaven din å lyve og dolke folk i ryggen. Når vi spiller, er vi vant til det, sier Evelina og ler.

– Vi har en så sterk relasjon. Evelina og jeg er veldig like og veldig nære hverandre, så det skal mer til enn et TV-program for å gjøre noe med relasjonen vår. Det blir en morsom opplevelse som vi skal ha sammen, sier Katrine.

Mor og datter fulgte ivrig med på forrige sesong, men er mentalt forberedt på at det kan komme nye elementer – noe de tror blir veldig gøy.

– Det er koselig å være sammen. Spillmessig kan det være litt «tricky» hvis vi klarer å lese hverandre. Det er jo deg jeg kjenner best av alle i hele verden. Du leser meg godt, så får håpe at det ikke er en ulempe for oss, sier Evelina og smiler.

Victor Sotberg og Robin «Rob The Sir» Hofset

Kollegaene og kameratene Victor Sotberg (31) og Robin «Rob The Sir» Hofset (31) beskriver hverandre som ekstremt gode venner, og har full tillit til hverandre. I Forræder tror de derimot det handler mer om å stole på seg selv, enn hverandre.

– Vi er ekstremt gode venner og stoler veldig mye på hverandre. Kanskje litt for mye, sier Sotberg og humrer.

– Her handler det kanskje ikke nødvendigvis om å stole for mye på han, men å stole på oss selv. Jeg kjenner han såpass godt at jeg vet om han er forræder eller ikke. Jeg har såpass ego at jeg tror jeg klarer å spotte en forræder. Jeg har forventninger til meg selv hvert fall, sier Hofset.

I fjor var deres kollega og kamerat Christopher Robin Omdahl (31) med i programmet. Før innspillingen gikk i gang, delte han noen tips med duoen.

Aslak Maurstad og Emilie «Emzia» Helgesen

Da Forræder gikk på skjermen i fjor høst, var venneparet Aslak Maurstad (30) og Emilie «Emzia» Helgesen (32) ivrige tilskuere. I vinter har Maurstad vært aktuell med Farmen kjendis, men nå venter et annet type spill – til stor jubel fra duoen.

Som gamere er de vant til å være strategiske og løse oppgaver. Det tror Helgesen kan være en liten fordel. Hun tror hennes partner derimot stiller ekstra sterkt av én grunn.

– Du er jo skuespiller i tillegg, så du er litt mer vant til å opptre og være en annen, påpeker hun.

– Jeg har vel en bakgrunn som skulle tilsi at dette burde jeg få til – litt hvert fall. Det er selvfølgelig en veldig ny setting for alle, så det gjenstår å se hvor mye det vil ha å si, sier Maurstad.

Torstein Bae og Heidi Røneid

Sjakkentusiastene Torstein Bae (43) og Heidi Røneid (40) har dypdykket inn i forrige sesong av TV 2-suksessen, før de skal delta i ny sesong.

Å tenke strategisk tror de kan være nyttig, men også en stor ulempe.

– Jeg tror det kan være en fordel å kunne legge planer og tenke fremover. Samtidig tenker at jeg ulempen kan gjøre at andre spillere tenker vi er for skumle, fordi de tenker sjakkspillere kan finne ut av ting og tenke mange skritt fremover. Det er nok vår lille bekymring – av vi blir utsatt av den grunn, og kan bli tatt kverken på av de andre, sier Bae.

Røneid påpeker at sjakk er positivt for å se konsekvenser av valgene man tar, men støtter kollega og venn Bae.

– Jeg er nok mer redd for hvordan de andre ser på oss, og at det blir en ulempe for sjakkspillere.

Margrethe Røed og Matias Alegria

Barne-TV-kollegaer og venneparet Margrethe Røed (46) og Matias Alegria (27) er begge Forræder-fans. Røed selv tror hun er en god løgner. Om partneren Alegria klarer å gjennomskue en eventuell løgn, gjenstår å se.

– Jeg føler jeg er god til å lyve, men jeg er ikke helt sikker. Hvis man blir forræder, så har man hvert fall noe håndfast å lyve om. Det må være frustrerende å bli anklagd som lojal, sier hun.

Alegria tror duoen kan dra nytte av barne-TV-karrieren. Røed tror derimot det også kan være ulempe.

– Jeg tror definitivt vi har litt fordel av at vi er barne-TV-profilene. Alle tenker: «De er bare snille folk som ikke gjør noe mot noen», sier Alegria og ler.

– Eller så kan de bruke det imot oss. At vi er uskyldige, så derfor blir vi valgt, sier Røed.

Jennie Sofie Lie Pickl og Tarjei Svalastog

Samboerparet Jennie Sofie Lie Pickl (22) og Tarjei Svalastog (24) er glad i spill. Om det er en fordel eller ulempe å ha med seg samboeren, gjenstår å se.

– Vi har prøvd å psyke oss litt opp til dette, og minne oss selv på at det er et spill, ha det gøy og nyte det. Fordi vi går 100 prosent inn i alt vi gjør og blir veldig begeistret, sier Pickl og flirer.

Svalastog fulgte nøye med på forrige sesong, og har notert seg enkelte «feil» han mener ble gjort i forrige sesong.

– De første tre-fire episodene stemte nesten alle på den samme hver gang. Da får man ikke lest noen ting av hvordan folk spiller. Hvis alle stemmer det samme, kan man ikke bruke informasjonen til noe. Jeg har prøvd å lære litt av det.

Forræder har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play våren 2023.