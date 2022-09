Dette er de nye «Ex on The Beach Norge»-deltakerne

I år befinner nordmennene seg i en villa i Brasil, som også ble brukt i sesong tre i 2020.

Det var i denne sesongen Cristian Brennhovd gjorde sin TV-debut og nå er han tilbake - denne gangen sammen med kjæresten Caroline Nitter.

I tillegg til dette sjekker to kjente realityfjes inn som ekser.



August Skarning (21)

OPPTATT AV TRENING: August Skarning fra Mandal. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery+

Mandalitten har studert ernæring og har for tiden fire deltidsjobber, blant annet i barnehage og som bartender.

På fritiden liker han å trene, og store deler av lønnen går til kosttilskudd. Skarning har også en svakhet for merkeklær, i likhet med mange andre av årets deltakere.

– Har du et mål eller noe du ønsker å oppnå som følge av din deltakelse i TV-programmet?

– Jeg har lyst til å drive med coaching via sosiale medier. Jeg synes det virker så merkelig å jobbe for et treningssenter, så det virker greiest å få innflytelse på flest mulig mennesker via sosiale medier, forteller Skarning, og legger til:

– Dette er nok ikke den beste PR-en for det akkurat, men det funker jo kanskje litt, tror Skarning.

Emre Duvarci (21)

REISER MYE: Emre Duvarci fra Bergen. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery+

Bergenseren studerer HR og ledelse på Handelshøyskolen BI. Han drømmer om å bli sin egen sjef, og liker å reise på fritiden. I tillegg er han stor fan av Justin Bieber.

– Jeg ble spurt på audition om hva jeg kunne ofre for å delta. Da svarte jeg min konsertbillett til Justin Bieber, siden den foregikk under innspillingen.

– Hva er din motivasjon for å være med i EOTB?

– Jeg har lyst til å bli kjent i hele Norge da, men ikke som en drittsekk. Jeg er en person som liker å hilse på nye mennesker, og hvis man er kjent vil folk hilse.

Duvarci omtaler seg som en «belieber», og ser også opp til artistens forhold med Hailey Bieber.

– Det er et drømmeforhold som jeg selv håper på å oppnå om noen år, kanskje uker, hvem vet.

Avdo Muratagic (24)

ELSKER KLÆR: Avdo Muratagic fra Ålesund. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery+

Han er et kjent fjes for dem som har sett «Paradise Hotel», «5 i uka» eller NRKs «Mobilflørt». Nå er Ålesund-mannen klar for skandale-reality.

For tiden verken jobber eller studerer han.

– Jeg tar livet med ro og sånn er det bare, sier Muratagic.

Han liker å reise, ha det gøy og bruke penger, særlig på merkeklær.

– Jeg var i Dubai for et par uker siden og handlet klær til 180.000 kroner, avslører han til God kveld Norge.

Han estimerer at kofferten til Brasil inneholder smykker og klær til til rundt 100.000 kroner.

– Min lidenskap er mote, men egentlig så handler det bare om å være seg selv og føle seg komfortabel.

– Har du et ønske om en karriere innenfor underholdningsbransjen?

– Drømmen hadde jo vært å vært med i en serie, men vi får se da. Skuespiller i en norsk serie hadde vært veldig fett.

Christoffer Gustavsson (25)

KLAR FOR Å HA DET GØY: Svenske Christoffer Gustavsson. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery+

Svensken fra Uppsala er også blant de eldste i årets startcast. Han har spilt innebandy på høyt nivå, er utdannet som snekker, og jobber for tiden i en barnehage.

25-åringen har også deltatt i realityserien «True Love Sverige» - hvor målet er å finne kjærligheten og konkurrere om en million kroner.

– Å finne kjærligheten er ikke helt meg. Det var gøy å delta men menneskene var ikke der for å feste. Ex on The Beach er litt mer meg, og gøy, mener Gustavsson.

Rine Milane Hansen (21)

RUNDE TO: Rine Milane Hansen vil vise mer av seg selv. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery+

Også Hansen returnerer til EOTB-universet. I fjor fant hun raskt tonen med Morten Knudsen, men i januar 2022 ble det kjent at de hadde slått opp.

– Hvis han kommer inn kan det bli litt kjipt, slår hun fast, men legger til at de har en god tone.

– Jeg føler at jeg ikke fikk vist så mye av meg selv i fjor. Nå er jeg her for å kose meg.

For tiden er hun på leting etter en leilighet i Oslo og jobber i farens transportfirma.

– Har du endret deg mye siden sist gang vi så deg på TV?

– Jeg har fått bedre selvtillit, og det hatet man får etterpå, jeg har lært meg å bare tenke: «jeg gir faen, gjør akkurat det jeg har lyst til og hva andre tenker bryr jeg meg ingenting om».

Men:

– Jeg har kanskje revurdert noen ting etter å ha sett meg selv litt for full på TV. Som fyllastemmen min, den er veldig irriterende å høre på, så der har jeg tenkt at jeg må holde litt mer tilbake.

Michela Teresa Rozeslaniec (22)

SKAPT FOR REALITY: Michela Teresa Rozeslaniec. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery+

Oslo-kvinnen er utdannet som barne- og ungdomsarbeider, og går nå påbygg for å få generell studiekompetanse.

– Jeg er med fordi jeg vil være med på et stort eventyr. Jeg tenker at når vi er gamle så er det bare minner vi har igjen og jeg vil ha nok å se tilbake til som gjør meg glad. Jeg har alltid hatt lyst til å oppleve noe stort.

Hun har vært singel i ett og et halvt år, og kan avsløre at hun har kjennskap til tidligere realitydeltakere.

– Jeg meldte meg egentlig på litt for tull, fordi jeg fikk så mange kommentarer hele tiden om at jeg var skapt for det her.

– Hvilke forberedelser har du gjort før deltakelsen?

– Jeg har shoppet mye, brukt et par lapper på negler og hår. Heldigvis har jeg ikke botox så jeg trenger ikke å bruke mye penger på det.

Jeanett Holmen Johnsen (25)

FØLSOM: Jeanett Holmen Johnsen sier hun lett tar til tårene. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery+

Fra Ski, ganske nysingel, og føler at hun har noe uoppgjort med eksen.

– Jeg vet ikke hvordan jeg vil reagere hvis han dukker opp, sier Johnsen.

Hun har siden videregående jobbet seg opp i gradene, har tidligere vært daglig leder, jobbet med barn og ungdom i tillegg til sosiale medier.

– Jeg ville bli marinebiolog, sier hun og legger til at dokumentarer og haier er noen av interessene hennes.

– Hva lokket deg til Brasil?

– Nå er jeg singel så jeg tenker hvor mer singelliv er det enn å bli kastet inn i villaen? Gi meg litt gutter.

Hun erkjenner også å være motivert av å potensielt få en større følgerskare i sosiale medier.

– Drømmen er vel å bli plukket opp og få være med på andre TV-prosjekte etter dette.

Martine Uthus (22)

VIL HA DET GØY: Martine Uthus tar ting som det kommer. Foto: Toke Mathias Riskjær/Discovery+

Hun er fra Geilo og studerer HR-organisasjonspsykologi og ledelse.

– Jeg aner ikke hva jeg vil bli, nå er jeg jo her da, så kanskje ingenting.

– Hva ønsker du å få ut av oppholdet i villaen?

– Å bare ha det skikkelig gøy, leve livet, ikke tenke så mye på konsekvenser. Det gjør meg ikke noe å få noen nye følgere, men jeg har veldig lite planer for fremtiden, veldig åpen for alt som virker gøy egentlig.

Hun beskriver seg selv som en som har hatt mye kjærester, og kan avsløre at hun tidligere har hatt kontakt med Mario Riera.

– Har du forberedt deg på noen måte før du skal på skjermen?

– Jeg har brukt nesten 4000 på klær, så kommer negler og hår i tillegg, så sikkert over 10.000 kroner. Jeg har ikke fillers eller noen ting, jeg prøver å holde meg til det så lenge jeg føler meg vel.

«Ex on The Beach» har premiere på Discovery+ 11. oktober.