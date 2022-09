Dette er de beste økologiske vinene til under 200 kroner

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det er strenge regler for å lage økologisk vin. Men er den bedre?

God morgen Norges vinekspert Liora Levi tar denne uken for seg økologiske viner. Men hva er økologisk vin?

– Økologisk vin er vin som er laget på druer som ikke har vært i kontakt med verken kunstgjødsel eller sprøytemidler, forklarer Levi.

– Det er også strenge regler for hvilke tilsetningsstoffer man kan bruke og ikke bruke i vinifikasjonsprossessen. I tillegg er det strenge regler for mengden svovel det er lov å tilsette under produksjonen, sier Levi.



Ifølge vineksperten tar det tre år å konvertere en vinmark fra konvensjonell dyrking til økologisk dyrking. Det vil si, sertifiseringsprosessen tar tre år, men vinmarken kan allerede ha vært dyrket økologisk i en årrekke. Fra man søker om sertifisering tar det altså tre år til man mottar den.

Liora Levis økologiske vintips

Økologisk, musserende vin: Juvé y Camps Reserva de la Familia Gran Reserva Brut Nature 2017, Cava, Spania, kr 179,90 (basis)

– Dette er en økologisk frisk og fruktig cava med god konsentrasjon, og som er fin til høstens skalldyr og til fisk og tapas, sier Levi.

Økologisk rødvin: Fresco di Masi Verona Rosso 2021, Veneto, Italia, kr 159,90 (bu)

– Server gjerne lett avkjølt og nyt til snacks og småmat/antipasti. Dette er en frisk og fruktig drikkevin som er fin når man ikke har kraftige matretter til, forklarer vineksperten.



Økologisk rødvin: Querencia Garnacha 2021, Calatayud, Spania, kr 149,90 (bu)

– Dette er en saftig og frisk rødvin som egner seg til høst/kveldskos ved peisen, med eller uten (enkel) mat, sier Levi.

Økologisk rødvin: Brandini «His Masters Wine» 2020, Piemonte, Italia, kr 198,- (bu)

– Denne vinen er en Langhe Rosso-vin som er en blanding av Nebbiolo, Dolcetto & Barberadruene. En medium fyldig vin med masse god smak som egner seg til alle høstens gryter, vilt og pasta, forklarer Levi.

Ifølge Liora Levi har denne vinen ennå ikke sertifiseringsmerket, rett og slett fordi en bitteliten andel av vinen kommer fra vinmarker som er under konvertering til økologisk produksjon. Dette vil godkjennes og får sertifiseringsstempelet fra 2021-årgangen.

Alkoholfritt og økologisk

Bornholms Mosteri økologisk solbærsaft fra Danmark. Kr 46,-