Dette er bøndene i årets «Jakten på kjærligheten»

Gjennom 20 sesonger av «Jakten på kjærligheten» har hele 29 par funnet kjærligheten på TV, og 15 barn har kommet til verden. Nå er fire nye bønder klare til å gi seg ut på kjærlighetsjakten med stødig hjelp av programleder Jan Thomas (57).

– Mitt store mantra i livet er at «størst av alt er kjærligheten». Det tar jeg med meg inn i programlederrollen når jeg igjen skal møte fire flotte bønder og deres friere. Med så genuint fine mennesker som Johannes, Camilla, Peder og Kåre, ligger alt til rette for en spennende høst med mye kjærlighet på TV 2, sier Jan Thomas.

KARSTEN GIFTEKNIV: Kjendisstylist Jan Thomas fortsetter i rollen som programleder, og geleider bønder og friere gjennom den 21. sesongen av «Jakten på kjærligheten». Foto: Monster / TV 2

Programredaktør i TV 2, Trygve Rønningen, er glad for at Jan Thomas har takket ja til å lede en ny sesong av datingprogrammet.

– I TV 2 er vi stolte av at «Jakten på kjærligheten» har sørget for at 29 par har funnet hverandre. Nå ser vi frem til en ny sesong med masse god underholdning og forhåpentligvis den store kjærligheten. Vi gleder oss til å følge Jan Thomas og de fire flotte bøndene utover høsten, sier Rønningen.

Nedenfor finner du informasjon og presentasjonsvideoer av årets bønder i «Jakten på kjærligheten».

Bli også bedre kjent med bøndene i videoen øverst i saken.

Johannes Nærland (26)

Bosted: Jæren.

Yrke: Bonde.

Johannes er en sjarmerende, ung melkebonde fra en typisk gård på Jæren, med flate jorder på alle kanter og stranden et steinkast unna. I tillegg til bondelivet driver han med alt fra jakt på rådyr til slalåm i Østerrike eller mekking av motorsykkel. Han flyttet inn på hovedhuset i høst etter å ha overtatt gården fra sin far.

JOHANNES: Melkebonden Johannes Nærland fra Jæren ser etter en livspartner gjennom «Jakten på kjærligheten». Foto: Monster / TV 2

Johannes er morsom, lun, sosial og med en stor vennegjeng. Nå er han også klar for å slå seg til ro med en kjæreste han kan overraske i hverdagen og vise at han er glad i. Livet med Johannes byr på gode muligheter for strandliv og surfing, i god kombinasjon med det tradisjonelle gårdslivet.

Camilla Botilsrud Sagen (31)

Bosted: Kirkenær.

Yrke: Programleder og reporter.

Camilla er for mange kjent som den alltid blide programlederen i «God morgen Norge». Det færre vet er at hun lengter tilbake til gårdslivet og har flyttet fra byens kjas og mas. Nå bor hun i hjembygda Kirkenær i Grue hvor foreldrene har gård. Camilla blir rørt når hun forteller om livet her og tanken på sommerlige rideturer på beitet i skogen.

CAMILLA: «God morgen Norge»-programleder Camilla Botilsrud Sagen er allerede et kjent fjes for mange nordmenn. Nå skal Grue-jenta søke etter den store kjærligheten, og håper å finne en mann hun kan dele gårdslivet med i nærmeste fremtid. Foto: Monster / TV 2

Hun drømmer om å kjøpe en gård i nærheten en dag, sammen med en mann som vil dele drømmen og gårdslivet med henne. Hun ønsker seg en kjæreste som er trygg og seriøs.

Peder Christopher Braastad (29)

Bosted: Brumunddal.

Yrke: Bonde.

Peder er enebarn og har nylig overtatt ansvaret for ærverdige Simenstad gård etter at hans far gikk bort. Simenstad gård har vært i familien siden 1771 og Peder er åttende generasjon som driver den. Peder er en snill fyr, som er opptatt av å ta vare på gamle tradisjoner og elsker vakre og luksuriøse detaljer. Han er hardtarbeidende, ambisiøs og liker å skille seg ut. Nå ønsker han seg ei dame som liker og forstår at gårdsdriften er en livsstil.

PEDER: Peder Christopher Braastad har tatt over familiegården på Rudshøgda, og ser etter ei han kan slå seg til ro med. Foto: Monster / TV 2

Peder skiller seg gjerne ut med champagne og maskeradeball i spektakulære omgivelser, samtidig som gården og bondelivet er en viktig og sentral del av livet hans.

Kåre Johan Eriksson (29)

Bosted: Meråker.

Yrke: Lærer og bonde.

Kåre har akkurat kjøpt drømmegården i Meråker, som han har jobbet for hele livet. Han mener selv at han har kjøpt den «fineste gården i Meråker» med sauedrift. Endelig skal han starte livet på gården og håper å finne sin aller første kjæreste som vil dele livet med ham. Kåre er en tidvis beskjeden bedårer, som er sosial og har glimt i øyet. Nå ser han etter en sporty og aktiv jente, og drømmer om å finne ei han kan dele lidenskapen for jakt med. I tillegg til gårdsdriften, jobber han fulltid som lærer.

KÅRE JOHAN: Kåre Johan Eriksson fra Meråker er både bonde og lærer. Han ønsker seg en kjæreste som er sporty og aktiv, og som kanskje er interessert i jakt. Foto: Monster / TV 2

Sesong 21 av «Jakten på kjærligheten» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play til høsten.