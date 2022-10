Dette er årets Torpet-utfordrere

I år har seerne av Farmen blitt presentert for flere endringer. Denne gang er det snakk om en historisk tvist, som påvirker både Farmen og Torpet.

For på mandag drar Torpet-deltakerne, Lasse Fredheim (24), Dagny Vartdal (45) og Robert Michael Scott (55) inn på Farmen-gården. Men det betyr ikke slutten for Torpet.

Nå kommer det nemlig inn tre nye deltakere. Det vet ingen av de andre deltakerne om.

Cecilie Steensen Skovholt (43)

Fra: Grong, bor på Svartskog

Sivilstatus: Gift

Yrke: Daglig leder for egen landhandel, Svartskog Kolonial

LOPPER I BLODET: Cecilie Steensen Skovholt forteller at hun har lopper i blodet og liker å få ting til å skje. Foto: Anton Soggiu

Skovholt har alltid sett på Farmen og engasjert seg i programmet. Det er én av grunnene til at hun selv ønsket å være med. Nå får 43-åringen muligheten til å reise 100 år tilbake i tid på Torpet.

– Det må jeg si er veldig spennende. Også er jeg veldig glad i dyr, som er fint å være med og bidra på, forteller hun til TV 2.

Den nye utfordreren har nemlig erfaring med dyr som høner, katter, hunder og kaniner. Til tross for at hun ikke har drevet med gård, har hun likevel et ess i ermet.

STERKE SIDER: Skovholt forteller at hennes sterke sider er at hun er samvittighetsfull, ansvarsfull og lojal. Foto: Anton Soggiu

Skovholt er daglig leder for egen landhandel, der hun bor i andreetasjen og har butikklokale i underetasjen. Det føler hun selv er en fordel i programmet.

– Jeg har jobbet med mennesker i mange år. Jeg har 25 års ledererfaring fra bensinstasjon og kolonialen. Så jeg har jobbet med mye forskjellige mennesker i alle aldre. Det vil gi meg en fordel med tanke på at jeg er god på å lese andre, forteller hun og legger til:

– Og på kolonialen så baker jeg og lager alt fra bunnen av, og er vant til å snu meg rundt hvis det kommer en utfordring. Det vil nok være en fordel også.

Til tross for mye ledererfaring, er det ikke en selvfølge at hun vil ta lederrollen inne på gården.

– Det er noe jeg går inn og tar, hvis jeg ser at ingen andre tar det. Jeg har ingen ambisjon eller ønske om å gjøre det, jeg har egentlig bare lyst til å være meg.

– Jeg ønsker veldig gjerne at noen andre tar den rollen. Men jeg er utrolig ansvarsfull og har jo lopper i blodet. Jeg kommer til å ta ansvar uansett, utdyper Skovholt.

Tore Haraldset (62)

Fra: Nesbyen

Sivilstatus: Singel

Yrke: Ordfører i Nesbyen kommune, sittet siden 2015

SOSIAL: Tore Haraldset gleder seg til å bli kjent med nye mennesker inne på gården. Foto: Anton Soggiu

Haraldset har alltid sett på og hatt sansen for Farmen, og søkte derfor som deltaker. I tillegg ser han en mulighet for å kunne vinne programmet. Han er nå spent på deltakelsen.

– Jeg er veldig spent på å oppleve selv å leve 100 år tilbake i tid, sier han når TV 2 ringer.

62-åringen jobber som ordfører, noe han beskriver som en 24/7-jobb, året rundt.

– Samtidig når du er ordfører, så har du en samfunnsinteresse, og den får du ikke fulgt med på. Så alt som skjer nå politisk med strøm og krigen i Ukraina, det er klart at jeg kommer til å tenke mye på det og være spent på hva som skjer der ute, forteller Haraldset.

SPENT: Haraldset er spent på deltakelsen i underholdningsprogrammet. Foto: Anton Soggiu

Som person beskriver han seg selv som sosial og en som liker å ha mange folk rundt seg. Han gleder seg derfor til å bli kjent med nye mennesker. Men hvis han skal trekke frem én utfordring gjennom deltakelsen, så er det savnet.

– Jeg har tre barn og åtte barnebarn, og det å være borte fra dem tror jeg blir det tyngste. Det tror jeg blir ganske tøft fordi jeg har tett kontakt med dem, sier han og legger til:

– Det blir nok en utfordring jeg er spent på å se hvordan jeg takler.

Vilde Humstad Aasmo (23)

Fra: Sandnes, bor i Oslo

Sivilstatus: Singel

Yrke: Utdannet politi, er nå student og friidrettsutøver

VANT TIL KONKURRANSE: Som friidrettsutøver er Vilde Humstad Aasmo vant til å stille seg om til konkurranse. Foto: Anton Soggiu

Aasmo er utdannet politi og er friidrettsutøver med 100-meter som sin gren. Hun beskriver seg selv som positiv, flink med mennesker og har høyt konkurranseinstinkt.

Fordelene hun tar med seg inn i programmet er at hun er vant til stressende situasjoner og har konkurranseerfaring. Aasmo forteller at hun vanligvis ikke er konfliktsky, men at hun tror dette vil snu inne på gården.

– Jeg ser for meg at siden det er et spill der inne, så kommer jeg til å holde tilbake. Jeg ønsker helst ikke å være i noen konflikter, sier 23-åringen til TV 2.

GOD VENN: Aasmo ønsker å ta rollen som en god venn inne på gården. Foto: Anton Soggiu

Videre forteller Aasmo at hun gjerne kan ta plass i en stor folkemengde, hvis hun føler seg komfortabel. Men det er én ting som kan endre på dette:

– Hvis det er masse sta bedrevitere og folk som overkjører meg, så kan jeg være litt sånn i bakgrunnen.

Taktikken hennes inne på gården er å bli likt og holde seg unna konkurranse så godt det lar seg gjøre.

– Jeg sender ikke meg selv ut i kamp, utdyper friidrettsutøveren.

Torpet ser du mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play.