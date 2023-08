Dette er årets «Torpet»-deltakere

Tre deltakere er klare for innta småbruket på Sørlandet. Denne gang er det derimot en vri.

Parallelt med «Farmen» skal tre deltakere inn i 1923-tilværelsen på «Torpet».

Der får de muligheten til å kjempe seg inn på «Farmen». I mellomtiden tilbringer de dagene på småbruket, og får etter hvert inn utslåtte deltakere fra det parallelle universet.

I år skiller én deltaker seg ut fra casten de tidligere årene.

Christopher Scott (29)

SOM FAR, SÅ SØNN: Christopher Scott gjør som faren Robert Scott, og deltar i «Torpet». Foto: Anton Soggiu

Vi har tidligere sett TikTok-aktuelle Robert Scott, også kjent som Norwayrob, i både «Farmen» og «Torpet». Denne gang er det sønnen Christopher Scott som overtar stafettpinnen.

Scott har aldri vært med på konseptet tidligere, noe som gjør at han skiller seg ut fra de andre deltakerne. Da han fikk telefonen fra produksjonen, trodde Christopher at de hadde ringt feil.

– Det var veldig overraskende. Det første som slo meg var at det var pappa de skulle ringe. Jeg har ikke søkt heller, så det kom som et ekstra sjokk.

Han beskriver seg selv som et konkurransemenneske, og har som mål å vinne. Christopher er der for å spille, og ikke for å få seg venner.

KONKURRANSEMENNESKE: Christopher Scott har som mål å vinne. Foto: Anton Soggiu

– Hvis jeg vinner på det, så skal du ikke se bort ifra at jeg kan sabotere og finne på den type ting.

Scott trekker frem at hans største ulempe vil være det fysiske som snekring og typisk gårdsarbeid. Fordelen hans er at han kommer godt overens med de fleste.

Finn Olav Odde (65)

TILBAKE: Finn Olav Odde er tilbake i gårdsuniverset etter ni år. Foto: Anton Soggiu

Det var i 2014 at Finn Olav Odde deltok i «Farmen» og kom helt til finaleuken. Nå er han tilbake i gårdsuniverset og er sulten på revansj. Målet er å vinne begge programmene.

Denne gang skal han derimot tenke annerledes.

– Jeg tror nok det at jeg kommer til å være litt mer passiv og ikke strekke meg fram så mye nå, sier Finn.

– Jeg vil nok kanskje ikke være så snill som jeg var sist. Da ofret jeg meg til de grader for at vi skulle lykkes med både ukesoppdrag og alt. Jeg vil være litt mer passiv, men jeg klarer ikke å være noen andre enn den jeg er.

FORDEL: Finn Olav Odde trekker fram alderen og kunnskapen sin som en fordel. Foto: Anton Soggiu

I 2020 ble Finn hardt skadd etter en klemulykke og lå i koma i flere dager. Nå vil han vise at det går an å komme tilbake etter en stor ulykke. I dag halter han fremdeles litt, men forteller at han skal bite det av seg på «Torpet».

Finn mener at én av hans største styrker på småbruket vil være alderen og kunnskapen.

Kjell Strand (57)

ANNET MODUS: Kjell Strand går inn på «Torpet» med en annen innstilling enn sist. Foto: Anton Soggiu

Kjell Strand deltok i både «Farmen» og deretter «Torpet» i 2021. Denne gang har han en annen tilnærming til gårdseventyret.

– Jeg gleder meg til å være i et helt annet modus enn det jeg var i sist.

For to år siden røk han ut av hovedgården etter kun tre uker, og var ikke klar for å komme inn på «Torpet».

– Nå er det en helt annen setning. Nå kommer jeg inn og og får anledning til å være med fra starten av, med en gulrot til andre når de kommer inn gården, sier han.

NY STRATEGI: Kjell Strand går for en ny strategi denne gang. Foto: Anton Soggiu

Kjell forteller at han går for en spesifikk strategi, som skiller seg fra det han gjorde i 2021. I tillegg til å ta det mer rolig, har han planer om en allianse.

– Jeg må prøve å finne noen gode samarbeidspartnere og danne en god allianse. Så kan vi skvise ut de andre deltakerne som kommer fra hovedgården, sånn at vi blir værende på gården.

Han stiller seg også positivt til sabotasje.

– Jeg skal styre og kave så mye jeg kan innenfor lovlighetens grenser.