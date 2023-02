Dette er årets Super Bowl-reklamer

Amerikanske annonsører punger ut med enorme summer for å vise seg frem på Super Bowl. Ben Stiller, Elton John og Snoop Dog var blant stjernene på skjermen.

STJERNESHOW: Under reklamepausen for Super Bowl er det tradisjon for å inkludere de største stjernene som er å finne på markedet. Blant dem er Ben Stiller som var med i reklamefilmen til Pepsi. Foto: Pepsi via AP

Nok en gang var det klart for Super Bowl i USA. For mange er dette årets største sportsbegivenhet.

Over 100 millioner mennesker skal ha fulgt med på sluttspillet mellom lagene Philadelphia Eagles og Kansas City Chiefs natt til mandag norsk tid.

Det enorme seertallet gjør det svært lukrativt for de største amerikanske annonsørene. Som hvert år, har selskaper punget ut enorme summer for å plass på TV-skjermen under Super Bowl.

Les mer om alle reklamesnuttene nederst i artikkelen.

Million-butikk

Og prisen, spør du? Den er dyr. Ifølge AP, betaler enkelte av annonsørene opp mot 7 millioner dollar for 30 sekunder med skjermtid. Utgiftene for å produsere selve reklamen kommer i tillegg til dette.

MILLION-CHIPS: Elton John og Jack Harlow var å se i en og samme reklamefilm for chipsmerket Doritos. Det kostet dem dyrt. Foto: Doritos via AP

Dette reklameåret skiller seg ut fra andre år. De siste årene har kryptobransjen og noen av de største bilprodusentene vært hyppig sett gjennom reklamepausen i Super Bowl. Slik ble det derimot ikke i år.

Under årets utgave var det nemlig matvaremerker som M&M, Pepsi og Doritos og teknologiselskaper som Google som fikk mest skjermtid under noen av årets mest attraktive minutter.

Megastjerner

– I år har det vært rom for en mer «Don`t worry, be happy»- stemning, sier administrerende direktør for Brand Federation, som mener årets reklamer har truffet blink.

MILLION-CHIPS: Elton John og Jack Harlow var å se i en og samme reklamefilm for chipsmerket Doritos. Det kostet dem dyrt. Foto: Frito-Lay via AP

Reklamepausen i sluttspillet har fått navnet «Halftime», og under årets utgave kunne man se store stjerner pryde de mange snuttene.

I snuttene kunne man blant annet få øye på Snoop Dog, Ben Stiller, Elton John og Jack Harlow.

Populært med det gamle

Hvert år ser man at flere av annonsørene bruker en spesiell type taktikk for å lokke til seg seere.

Å spille på tilbakeblikk og store øyeblikk i kjendishistorien, er ifølge AP en av de mest strategiske veiene som annonsørene kan gå.

NOSTALGI: Fan av Clueless? I årets halftime på Super Bowl kunne man få øye på stjernen fra filmen. Foto: Rakuten via AP

Netthandelen Rakuten var en av dem som slo på stortrommen. De hadde skaffet seg skuespillerne Alicia Silverstone og Elisa Donovan til å gjenskape øyeblikk fra den ikoniske 90-tallsfilmen «Clueless».

Alicia Silverstone spilte nemlig hovedrollen Cher i filmen, og det var derfor en lettvint jobb for annonsøren å skulle gjenskape nostalgien.

Her er noen av årets reklamefilmer: