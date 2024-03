Dette er årets «Sommerhytta»-par

I Kungsvik, nær Strømstad i Sverige, skal fire par konkurrere om vinne hytta de selv skal bygge.

Parene får et utgangspunkt i en nybygd hytte, som er ferdig med bærende konstruksjoner, tak og tekniske installasjoner.

I løpet av ti uker skal de få bryne seg på omfattende oppussingsarbeid, utfordringer og konkurranser. Hver uke vinner et av parene en gullhammer, og paret som står igjen med flest gullhamre etter ti uker, vinner hytta til odel og eie.

Trioen som skal bedømme deltakerparene er snekker Lars Fossum, interiørekspert Aina Sollie Steen, og den splitter nye hageeksperten, Espen Skarphagen.

Cathrine Fossum, som kom inn i forrige sesong, leder den åttende sesongen av Sommerhytta.

TV 2 møtte deltakerparene kort tid etter de gikk i gang med innspillingen.

Dette er deltakerparene:

Jamina og Stine

Jamina Heggedal og Stine Gabrielsen. Foto: Espen Solli

Navn: Jamina Heggedal (45) og Stine Gabrielsen (47)



Relasjon: Gift

Bosted: Bor i Oslo. Jamina kommer fra Oslo og Stine fra Rælingen

Da TV 2 møtte Jamina og Stine, kun noen timer etter de hadde gått i gang med første ukesprosjekt, var paret samstemte:

– Vi knoter mye. Det har gått opp og ned. Det er vanskelig å starte. Mye knoting, sier Stine.

– Da er mange inntrykk. En helt annen verden enn den vi pleier å leve i. Veldig mye knot, følger en lattermild Jamina opp.

Stine har tidligere pusset opp mindre prosjekter, men damene har aldri jobbet sammen, slik de må gjøre i Sommerhytta.

– Vi har vel egentlig erfart at vi ikke er så gode på å samarbeide om praktiske ting. Vi gjør helst hver vår ting, gjerne i vært vårt rom. Da samarbeider vi best, sier Jamina og ler.

Av den grunn har damene vært spente på hvordan det skal gå i «Sommerhytta».

– Vi har jo vært litt redde for hvordan dette skal gå, siden vi er så dårlige på å samarbeide om praktisk ting. Det må vi jo gjøre her, sier Stine.



Mina og Isabel

Mina Bonful og Isabel Mikkelsen Sowe. Foto: Espen Solli

Navn: Mina Bonful (29) og Isabel Mikkelsen Sowe (29)

Relasjon: Venninner

Bosted: Begge oppvokst og bor i Oslo

Venninnene Mina og Isabel ønsker seg en hytte hvor de kan ta med venner og familie, og lage nye minner sammen.

– Jeg og Mina har gjort mange ting sammen – reist masse og hatt det veldig gøy. Jeg føler vi er veldig spontane. Så å bare kunne skape flere minner med venner og familie, tror jeg egentlig er ganske viktig for oss, hvert fall nå. Det hadde vært perfekt, og så gøy, sier Isabel.

Etter kun noen timer inn i konkurransen kjenner damene på at oppussing er en påkjenning på kroppen. Selv har de lite med erfaring, men håper pågangsmot vil få dem i havn.

– Jeg kan fort bli veldig stresset, og da gidder jeg ikke. Jeg blir veldig fort sur, og kan tenke at jeg gir opp. Men selv om jeg blir litt frustrert, så har ikke det kommet helt. Kanskje man overrasker seg selv litt også, sier Isabel.

– Jeg har brukt verktøy før, men for noen dager siden fant jeg ut at jeg har brukt dem helt feil. Så jeg er overrasket over at det fungerte i det hele tatt, sier Mina og ler.

Helene og Henrik

Helene Svaland Johansen og Henrik Heika Wiik. Foto: Espen Solli

Navn: Helene Svaland Johansen (31) og Henrik Heika Wiik (29)



Relasjon: Kjærester og samboere

Bosted: Samboere i Oslo. Helene kommer fra Arendal og Henrik fra Tromsø

Samboerparet Helene og Henrik har ingen erfaring med hytte. I «Sommerhytta» håper de å få realisert drømmen om et sted de trekke seg tilbake til.

– Jeg tror begge har veldig lyst til å få et eller annet sted, der vi kan trekke oss vekk fra Oslo og det stressende livet vi til tider lever der. Bare skru av. Det er gulroten å være med her, sier Henrik til TV 2.

– Alt går i ett. Det hadde vært sjukt digg å komme et sted og bare puste ut, og vite at der får man fred, sier Helene.



I fire år var paret kollegaer, før de ble kjærester. Nå har de vært sammen i omtrent fire år. Å ha kjent hverandre i så mange år, tror paret er en fordel.

Begge har vært ivrige seere i foregående sesonger. Når det nå er deres tur til å kjempe om hytte, har de gjort seg noen erfaringer.

– Vi har sett at det er mye kaving og stressing. Da har man jo tenkt: Det skal vi prøve å unngå. Men når man er her, så er det intervjuer og sånne ting. Da skjønner jeg hvorfor det blir litt kaving. Da kan vi kanskje ikke gjøre det slik likevel, sier Helene og flirer.

Linn Veronika og Reidar

Linn Veronika Breivik og Reidar Hammer. Foto: Espen Solli

Navn: Linn Veronika Breivik (36) og Reidar Hammer (40)



Relasjon: Venner og kollegaer

Bosted: Begge bor i Oslo. Linn kommer fra Hvaler og Reidar fra Møre

Etter å ha møttes i lunsjpausen på jobb, og ikke mer enn en håndfull ganger i etterkant, dro Linn og Reidar til Lofoten sammen. Det ble starten på et nært vennskap.

Nå ønsker venneparet å vinne et sted de kan samle venner og familie, og finne hvilepulsen.

– Gevinsten henger kjempehøyt. Spesielt etter at vi kom til dette stedet. Det er så magisk vakkert her, og hytta er så fin, sier Line, hvorpå Reidar følger opp:

– Det betyr masse. Det hadde vært helt konge å få den.

Duoen er enige om at mangel på kunnskap vil bli en stor utfordring. Reidar vet allerede hva han gruer seg mest til:

– Soverommet er ganske lite, og må sikkert pusses og sparkles. Det er ingen vindu som kan åpnes, så det blir et helvete.

«Sommerhytta» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play mandag 8. april.