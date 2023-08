Dette er årets proffdansere

Etter 19. sesonger av «Skal vi danse» har flere av proffdanserne blitt såpass kjente at deres kjendisstatus nærmest overstiger profilene de skal lære opp til å skinne på parketten.

Blant årets proffdansere finner vi flere velkjente ansikter, men hele fem av tolv skal være med i TV 2-programmet for aller første gang.

Her er alle årets proffdansere:

Helene Spilling (27)

TILBAKE: Helene Spilling danser med Harlem Alexander i sin fjerde sesong.

Til daglig drifter Helene Spilling et dansestudio, som er studioet «Skal vi danse» bruker til trening og innspilling av programmet i ukedagene. Der er hun daglig leder og instruktør. I tillegg driver hun sitt eget klesmerke.

– Det er jo en plass hvor man kan få ut litt av kreativiteten sin og gjøre det man elsker å gjøre, så det er grunnen til at jeg sa «ja» til å være med igjen.

Norunn Ringvoll (21)

DEBUTERER: Norunn Ringvoll er med for første gang, og danser med tidligere bryter Stig André Berge.

Kristiansand-jenta Norunn Ringvoll jobber til daglig som danser med ulike show, underviser i dans og jobber frilans.

– Det er sykt gøy! Man får være med i bobla og utvikle et menneske fra «scratch» til såpass syke ting som de får til å gjøre på dansegulvet.

– Hvordan står det til med dine nerver?

– Det er min første gang i «Skal vi danse», så jeg kjenner jo at det er noe nytt. Men jeg føler at jeg har kommet til rett sted, og det er veldig deilig at jeg kjenner de fleste proffdanserne her fra før. Da har jeg noen å støtte meg på.

Vyara Klisurska (31)

ERFAREN: Vyara Klisurska skal lære Fritz Aanes å danse.

Bulgareren Vyara Klisurska jobber til daglig på Color Line der hun underholder cruisegjestene under de musikalske showene. I tillegg underviser hun dans, når hun har tid.

– Dans er det jeg gjør best og det jeg elsker mest. Nå som jeg bor i Norge er «Skal vi danse» drømmejobben.

– Du vant «Skal vi danse» i Vietnam. Hvordan var det?

– Det var helt fantastisk. Sesongen der er litt lenger, nesten sju måneder. Det var en opplevelse for livet! Virkelig spennende. Og jeg tror det ga meg mye erfaring som jeg kunne ta med meg videre til å gjøre «Skal vi danse» her i Norge nå.

Ida Amy Sund (25)

FRA SVERIGE: Ida Amy Sund danser med Christer Rødseth.

Stockholm-jenta Ida Amy Sund bor og jobber til daglig i Stockholm, der hun underviser i dans.



– Det er en drøm å få gjøre det man synes er morsomst å få gjøre hver eneste dag. Og så synes jeg det er veldig gøy å se den utviklingen der noen som ikke kan danse forventes å se ut som en proff, tre uker senere. Det er veldig interessant.

– Du har vært med i svenske «Let´s dance». Er du nervøs nå som du skal prøve deg i Norge?

– Det er alltid litt nerver, men jeg er mye roligere i år som det blir min andre gang. Det er alltid litt nervepirrende, men man jobber ganske likt med programmet i Norge og Sverige, så jeg tror det kommer til å gå bra.

Marianne Sandaker (35)

COMEBACK: Marianne Sandaker er tilbake sammen med Aslak Maurstad.

Den erfarne «Skal vi danse»-profilen Marianne Sandaker jobber til daglig på salgskontoret i Blåkläder, og gjør nå comeback etter å ha vært borte fra sirkuset siden 2019.



– Jeg vil være med igjen fordi det er det morsomste jeg gjør. «Skal vi danse» har vært livet mitt i ti år. Når jeg får muligheten igjen, kan jeg ikke si «nei».

– Er det en forskjell på deg nå i dag sammenlignet med din første gang i «Skal vi danse»?

– Ja, det er det. For det første har jeg blitt mamma, og så er jeg mer erfaren. Det har vært litt naturlige pauser med litt barn og sånn. Nå er det min 11. sesong. Jeg er den samme personen, men med litt mer erfaring. Litt mer moden.

– Hvordan kommer det til å gå å kombinere morsrollen med «Skal vi danse»?

– Jeg har en samboer hjemme som er verdens beste og så flink med barna, så det går fint.

Amalie Aune (20)

NY I GAMET: Amalie Aune danser med Lavrans Solli.

Kristiansand-jenta Amalie Aune underviser i to forskjellige klubber til daglig, og jobber også i gullsmedkjeden Bjørklund.



– Når man har lagt opp som sportsdanser aktivt så er det gøy å ikke miste dansen. Det har jo vært en del av livet mitt hele tiden, og nå får jeg fortsette det i «Skal vi danse». Og så er det jo en liten pikedrøm å være med på dette. Jeg kjenner alle proffdanserne, og kjendisene virker også veldig kule.

Jørgen Nilsen (33)

BERGENSDUO: Jørgen Nilsen og Myra Tucker er klare for parketten.

Programleder Helene Olafsens samboer Jørgen Nilsen er til daglig helikopterpilot. Det siste året har han bare fløyet, og har ikke tatt et dansetrinn på tolv måneder.



– Det er jæklig gøy. Masse utfordringer og vanvittig gøy med progresjonen til kjendisene. Det har jeg savnet i tolv måneder.

Nilsen mener det har vært en stor utvikling i programmet siden han først ble med som proffdanser for flere år siden.

– I min første sesong var det om å gjøre å få til den beste cha-cha-chaen. Nå har vi forstått at det handler om å lage best mulig dans på TV. At man kan gå litt bort fra vanlige sportsdanser-regler og få inn mer underholdning.

Tarjei Svalastog (24)

NY HØST: Tarjei Svalastog returnerer til parketten med Ulrikke Brandstorp.

24-åringen Tarjei Svalastog jobber til daglig med markedsføring og kommunikasjon i Norges danseforbund, der han følger dansere på norske og internasjonale konkurranser. Tidligere i år var han med i TV 2-programmet «Forræder».



– Dette er det gøyeste jeg gjør i løpet av hele året. Jeg begynte å danse da jeg var seks år. Og det å få gjøre dette på TV – å få vise dans til det norske folk – er en glede hvert eneste år.

– Hvordan er det å gå fra «Forræder» til «Skal vi danse»?

– Dette er det fjerde året jeg gjør dette, så dette begynner jeg å bli vant til. Jeg synes dette er dødsgøy. «Forræder»-bobla er jo noe helt annet. Det er et kaos og psykisk terror, så dette er mye mer behagelig og koselig.

Santino Mirenna (29)

MED IGJEN: Santino Mirenna danser med NRK-profil Selma Ibrahim.

«Skal vi danse»-fansen får et gjensyn med italieneren Santino Mirenna, som til daglig jobber som danselærer og danser.

– «Skal vi danse» er veldig gøy, men også krevende for både oss proffdansere og kjendisene. Men det er noe av det gøyeste på TV, så det er stas å være med. Nå har jeg litt mer erfaring med programmet og vet hva jeg går til.

Ole-Thomas Hansen (24)

ELSKER DANS: Ole-Thomas Hansen håper på seier med Alexandra Joner.

Kristiansand-gutten Ole-Thomas Hansen jobber til daglig med flere danseprosjekter. Han underviser med et selskap, og har nylig startet et nytt underholdningsselskap med flere andre dansere.



– Jeg lever av å danse. Det er så å si det eneste jeg gjør, så derfor vil jeg selvsagt være med i «Skal vi danse» igjen.

Catalin Andrei Mihu (29)

NY SJANSE: Catalin Andrei Mihu får prøve seg på seier igjen, sammen med Trude Vasstrand.

Ved siden av å tilbringe høsten i «Skal vi danse»-sirkuset er Catalin Andrei Mihus eneste jobb å være dansetrener.



– Jeg elsker å danse, og har danset i snart 21 år. Selvfølgelig vil jeg være en del av «Skal vi danse». Jeg vet at jeg er flink, jeg vet at jeg kan og jeg elsker å være trener.

Jone Snilstveit (23)

FØRSTE GANG: Jone Snilstveit debuterer i «Skal vi danse» sammen med Hadia Tadjik.

Bergenseren Jone Snilstveit er fortsatt aktiv danser, og konkurrerte selv i NM tidligere i år. I tillegg studerer han til å bli ingeniør. Han jobber også deltid på lageret på Megaflis, der han kjører gaffeltruck.



– Jeg fikk tilbudet og syntes at det hørtes veldig spennende ut. Alle jeg kjenner som har vært med her sier at «Skal vi danse» er noe av det gøyeste de har opplevd. Da måtte jeg nesten bare takke «ja».

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.