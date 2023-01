Dette er årets MGP-artister

Saken oppdateres

4. januar presenteres Melodi Grand Prix 21 artister og band som skal kjempe om å vinne den store gullfinalen, og dermed få sjansen til å representere Norge i Eurovision Song Contest i Storbritannia.

NRK har en uttalt målsetting om å havne blant de topp ti mest populære bidragene i den interernasjonale finalen, noe de klarte i fjor med Subwoolfer.

Derfor har det vært knyttet mye spenning rundt hvilke artister som skal prøve å gjenta denne bragden i 2023.

Slik blir Melodi Grand Prix 2023: Melodi Grand Prix 2023 Finalene i Melodi Grand Prix (MGP) arrangeres slik: Delfinale 1 er lørdag 14. januar i Oslo.

Delfinale 2 er lørdag 21. januar i Oslo.

Delfinale 3 er lørdag 28. januar i Oslo.

Gullfinalen er 4. februar i Trondheim. I årets utgave av MGP har det blitt gjort en rekke endringer, deriblant: Færre og større delfinaler, med flere låter i hver delfinale.

Det blir ingen forhåndskvalifiserte artister og ingen sistesjanse.

Finalen skal tilbake til Trondheim med internasjonal jury. Det er Arian Engebø og Stian «Staysman» Thorbjørnsen som skal være programledere for Melodi Grand Prix 2023. Vinneren av gullfinalen skal representere Norge i Eurovision Song Contest (ESC) samme år. ESC arrangeres i Liverpool i Storbritannia. Første ESC-semifinale er 9. mai.

Andre semifinale er 11. mai.

Den store finalen er 13. mai. Ukraina skulle egentlig vært vertskap for verdens største musikkonkurranse, men på grunn av den pågående krigen steppet BBC og Storbritannia inn.

Gjør comeback

I forkant har engasjerte fans i utlandet spekulert i om kjente fjes vil dukke opp igjen - og det stemmer.

Tidligere MGP-vinner Ulrikke Brandstorp (27) er nemlig med i år. Til tross for tidligere seier har hun aldri deltatt i ESC siden det ble avlyst i 2020 grunnet koronapandemien.

Ulrikke Brandstorp deltok i 2020 med låten «Attention», nå er hun tilbake med «Honestly» . Foto: TV 2

– Jeg føler at jeg har noe uoppgjort, sa Brandstorp under presentasjonen.

Nå er hun motivert for å komme seg til topps med låten «Honestly». Den beskrives som hennes mest personlige så langt og er basert på egne erfaringer. Den handler om hvordan man ønsker å være der for noen man er glad i , som går gjennom vonde opplevelser.

Låten har hun laget sammen med Jim Bergsted, Helge Moen, Ben Adams, Joshua Oliver og Christoffer Gunnestad.

Eirik Næss (35) er en låtskriver fra Larvik.

Eirik Næss. Foto: TV 2

– Overveldet av spenning, sa Næss om den kommende konkurransen.

Han spiller i flere band, men skal nå delta i MGP med låten «Wave». Den har han laget sammen med eViktor Ljungqvist og Amalie Olsen.

Det er ikke bare Brandstorp som gjør comeback i år! Kate Gulbrandsen (57) vant MGP i 1987 med låten «Mitt Liv», og deltar nå med «Tårer i paradis».

Kate Gulbrandsen. Foto: TV 2

Hun deltar igjen fordi hun har en bra låt, forklarer hun. Den har hun laget sammen med tidligere MGP-vinner Kjetil Mørland.

Produsent, låtskriver og artist Rasmus Thall (30) har flere tilknytninger til MGP. Han er barnebarnet til den kjente artisten Anita Thallaug, som deltok i samme konkurranse ved flere anledninger på 60-tallet. I fjor bidro han som medlåtskriver på kjæresten Faridas bidrag «Dangerous».

Rasmus Thall lanserte en danseutfordring knyttet til låten under MGP-lanseringen. Foto: TV 2

Han skal opptre med låten «TRESKO». Den handler om brorens ulykke i 2010, hvor han fikk en isblokk i hodet og måtte lære seg å gå på nytt. Låten har han skrevet sammen med kjæresten, Farida Louise Bolseth Benounis og Robin Alexander Vedvik Helmersen.

– Dette er stort for meg, sa Thall, tydelig rørt, om låtens budskap.

Alessandra Mele (20), kjent for «The Voice»-seerne, deltar med låten «Queen of Kings». Den norsk-italiensk artisten sier låten handler om å tørre og være seg selv, og det å komme sterkere ut av vanskelige perioder i livet.

Alessandra Mele. Foto: TV 2

Tekst og melodi: Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele og Linda Dale

Byron Williams Jr & Jowst deltar med låten «Freaky For The Weekend» sistnevnte vant MGP i 2017.

Byron er kjent fra The Voice, og er faren til influenser Fetisha Williams. Han forteller at det var Joakim With Steen, alias Jowst, som kontaktet ham etter deltakelsen på Instagram om et samarbeid.

De avslører at de har laget mange sanger sammen, og musikken omtaler Williams som «magisk».

Gruppa Umami Tsunami består av medlemmene Kyle Alessandro, Kristian Haugstøyl & Magnus Winjum. De deltar med den K-pop inspirerte låten «Geronimo».

Kyle Alessandro (16) fra Steinkjer er kjent fra TV-program som Norske talenter og Allsang på grensen.

Den unge trioen lover et godt show med mye farger og kraft.

Markerer 20 år som artist

Sandra Lyng (35) er den første artisten som presenteres fra pulje to, som skal konkurrere i den andre delfinalen 21. januar.

Hun forteller at deltakelsen blir en slags markering for hennes 20 år i bransjen. Hun slo gjennom i Idol.

– Det føles så riktig.

Lyng deltar med låten «Drøm d bort» som er laget sammen med Erlend Torheim, Ferdinann West og Kristina Blakli.

Jonas Nes Steinset (26), alias Jone, deltar med låten «Ekko Inni Meg». Dette er første gang han deltar i konkurransen. Han er kjent for allsangvennlige sanger med singler som «Et sted på Montebello», «Jag gillar dig» og «Livet på bøgda». I 2021 ble han Spellemann-nominert i kategorien festmusikk.

Første gruppe i denne finalen er Swing’ it.

Bandet består av Martin Jarl Velsin fra Trondheim, Leif Peter Vilhelm Grahn fra Oslo, Edvard Bondi Knowles fra Oslo, Jan Ivar Ekroll fra Trondheim, Vebjørn Mamen fra Oslo, Håvard Mathisen Tanner fra London og Håkon Kvam fra Oslo.

Raphaela Antônia Souza Silva , alias Ella (24), deltar med låten «Waist».

Nok et tidligere Idol-fjes er med i år, nemlig Alejandro Fuentes med låten «Fuego».

Bjørn Olav Edvardsen (40) debuterer som artist i MGP med låten «Turn Off My Heart».

Elsie Bay (26) deltok i fjor, og er nå tilbake med låten «Love you in a dream».