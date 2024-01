Dette er årets «Farmen kjendis»-utfordrere

To deltakere er klare for gårdslivet anno 1924.

Det blir flere munner å mette når to nye deltakere ankommer Li gård.

Influenser og samfunnsdebattant Kristin Gjelsvik (37) og TV-personlighet Mayoo Indiran (33) er nemlig årets «Farmen kjendis»-utfordrere.

Kristin Gjelsvik

Gjelsvik deltok i Torpet kjendis tilbake i 2019. Hun gleder seg til å få oppleve «Farmen kjendis»-tilværelsen hun aldri fikk den gang.

ERFARING: Kristin Gjelsvik har mye erfaring med hest fra ungdomssårene. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Det er utrolig artig. Jeg er en gammel sjel, fanget i en relativt ung kropp. Jeg liker alt som er gammeldags, og setter veldig pris på det primitive, forteller hun til TV 2.

37-åringen har nemlig gode minner tilbake til barndommen, hvor hun tilbrakte mye tid på hytta hos sine besteforeldre.

– Jeg er vokst opp på hytte med utedo, ikke innlagt vann, så det var kaldt – det var en deilig stemning, husker jeg. Idyll.

– Nå består verden av litt for mye telefontid. Mye av livet skjer i den digitale verden, så jeg kjente at nå hadde det vært deilig. Gå litt mer i ett med naturen og dyrene.

Med en sønn hjemme på fire år, måtte hun tenke seg nøye om før hun takket ja.

– Den største utfordringen for meg var å potensielt være borte fra sønnen min. Men jeg tenkte: «Den tid, den sorg». Som utfordrer er man jo ikke sikret plass heller, men det var en sjanse jeg var villig til å ta.

– Det var tøft uten han der inne, og uten kontakt. Det var nok det verste. Hvis han er hos besteforeldrene sine, eller sin far, så kan man FaceTime og ha kontakt når man ønsker. Når man ikke får lov, så blir det litt heavy når man har små barn. Men jeg visste at han var i trygge hender, og at han levde sitt beste liv, så jeg klarte å slå meg til ro med det.

Mayoo Indiran

Indiran har ved flere anledninger fått forespørsel om å delta i «Farmen kjendis». På grunn av andre prosjekter har han takket nei – frem til nå.

BEINHARDT: Mayoo Indiran ble glad, da han møtte Kristin Gjelsvik: – Tenkte det ville bli en beinhard konkurranse. Foto: Anton Soggiu / TV 2

– Jeg måtte sjekke av «Farmen kjendis» en eller annen gang. Det stod høyt på lista mi over program som blir sett mest på TV. Når jeg fikk muligheten, måtte jeg gripe den, forteller han til TV 2.

Indiran beskriver seg selv om en jomfru hva gjelder gårdsliv. For selv om Indiran er vokst opp på Stovner i Oslo, føler han seg ikke helt norsk.

– Du er ikke 100 prosent integrert og føler deg norsk, før du har skuffet kubæsj, melket ku og slaktet – de tingene man gjør på en gård. Jeg vil bli sett på som norsk. Det er min store drøm, at noen skal si: «Han er norsk». Jeg tenkte at dette var en fin måte å få oppleve det på. Miste jomfrudommen min, sier han og flirer.

Store dyr, gårdsoppgaver og hygiene var noe av det 33-åringen gruet seg mest til med oppholdet.

– Jeg var spent på hvordan jeg skulle takle det. Spesielt mennesker som ikke får vasket seg ordentlig – kroppslukt og hygiene. Og allergiene mine, jeg er allergisk mot støv, katt, pollen og gress, men jeg tenkte jeg kunne ha med allergipillene mine.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 Direkte tirsdag, onsdag og søndag, og er tilgjengelig på TV 2 Play.