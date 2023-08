Årets «Farmen»-deltakere er klare for gi alt i kampen for tilværelsen, og livet i 1923.

Det er igjen klart for en ny sesong av «Farmen», hvor 14 deltakere skal reise 100 år tilbake i tid. Denne gangen har gårdseventyret tatt turen til Sørlandet, på en liten, idyllisk øy utenfor Kristiansand.

Årets tema er nemlig fiske- og sjømannsliv, og skal gi seerne et innblikk i hvordan det norske folk for 100 år siden gjorde havets fristelser om til en økonomisk gevinst.

Programleder Niklas Baarli (34) har allerede latt seg imponere av sesongens deltakere.

– De er alle sammen helt fenomenal. Vi har jobbet nøye og lenge med å finne de riktige deltakerne. Og det har vi virkelig klart. Alle er helt perfekte, og enkle å bli glad i.

Farmen 2023 har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play 19. september.

Dette er årets «Farmen»-deltakere

Erika Ellingsen (23), fra Stavanger

Bård Kristiansen (52), fra Askim



Kornelia Kløv (25), fra Oslo



Sebastian Eide (33), fra Sotra

Diana Rooz (30), fra Skien



Anders Rydning (37), fra Bærum

Carla Maria Haringstad (30), fra Karmøy



Bent Inge Høiland Rundevold (28), fra Helleland i Egersund

Björk Valnes Atladóttir (28), fra Lakselv

Yassin El Barkani (31), fra Oslo



Charlotte Tigerstedt (53), fra Lillesand



Martin Hals Johannessen (24), fra Lindesnes

Kathrine Jakobsen (41), fra Korsfjord i Alta

Per Georg Johansen (63), fra Fredrikstad



Erika Ellingsen

Alder: 23

Fra: Stavanger, bor i Bergen

Yrke: Brukerstyrt personlig assistent

Erika Ellingsen. Foto: Anton Soggiu

Til tross for Erikas unge alder, har deltakelsen i «Farmen» vært en livslang drøm. Hun har nemlig sett på programmet i hele ti år.

– Det er ganske opplagt at hvis det var noe jeg skulle vært med på, så er det «Farmen». Det har familien min også sagt. Jeg tror det er en tilværelse jeg kommer til å trives godt i.



Hun har også et klart mål om å komme seg helt til finalen, og gå av med seieren. Men vinnerinstinktet hennes er også det hun er redd for at kan felle henne.

– Jeg er redd for at det skal gå litt til hodet på meg, og at jeg blir skuffet om jeg ryker tidligere enn forventet. Det ville være flaut, spesielt når jeg har snakket det så opp og tror jeg kan komme langt. For jeg tror virkelig jeg kan vinne. Problemet er mer det å bli likt eller ikke.



Bård Kristiansen

Alder: 52

Fra: Askim, bor i Oslo

Yrke: Driftsleder

Bård Kristiansen. Foto: Anton Soggiu

Bård har ikke mye erfaring med gårdslivet, men han har flere andre fordeler han tar med seg til 1923. I tillegg har han vært kettlebell-instruktør i ti år.

– Jeg anser meg selv som handy på alle områder. Jeg er god når det kommer til fysisk arbeid, med alt fra spader til andre gårdsredskaper.

Han mistenker at de andre kan se på ham som en sterk konkurrent fra start.

– Jeg vil vel anta at folk kan se på meg som en trussel. I hvert fall i forhold til fysiske forutsetninger. Jeg tror jeg kan komme godt inn i gjengen både som en samtalepartner, og en positiv person med masse erfaring.



Kornelia Kløv

Alder: 25

Fra: Nordstrand, bor i Oslo

Yrke: Arbeidsledig

Kornelia Kløv. Foto: Anton Soggiu

Kornelia forteller at hun har ofret en god del for gårdseventyret. Hun sa nemlig opp jobben hennes i en klesbutikk for å være med på «Farmen».

– Noen vil kanskje si jeg er helt idiot. Heldigvis får jeg god støtte hjemmefra. Men ja, enten synes man det er «ballsy» eller helt hodemist å si opp jobben sin for å være med på «Farmen», sier hun med et smil.

Det er ingen tvil om at Kornelia er villig til å ofre mye for livet i 1923, selv om hun har null erfaring med gårdslivet. Hun håper også «Farmen»-deltakelsen kan gi henne nye muligheter karrieremessig.

– Jeg har studert journalistikk, så kanskje det åpner dører i mediebransjen. Eller kanskje jeg blir influenser? Lager en halvveis festlåt som slår an? Hvem vet, kanskje du ser meg på Stavernfestivalen neste år! sier hun og ler.

Sebastian Eide

Alder: 33

Fra: Sotra, bor på Askøy

Yrke: Eiendomsmegler

Sebastian Eide. Foto: Anton Soggiu

Ved første øyekast vil man kanskje tro denne eiendomsmegleren er en mann som trives best på asfalt. Det stemmer ikke helt.

– Jeg har fire huskyer, så jeg har vært mye med dyr og vært mye i naturen. Så det er det som appellerer til meg med dette programmet.

Sebastian er ikke en følelsesladet type, og har planer om å holde hodet kaldt. Han har derimot ikke noe problem med å si ifra.

– Om noen «backstabber» meg, så «frontstabber» jeg dem. Rett og slett, sier han og smiler lurt.

Diana Rooz

Alder: 30

Fra: Skien

Yrke: Tannpleier og personlig trener

Diana Rooz. Foto: Anton Soggiu

Diana er klar på at hun har lite gårdserfaring, og derfor stiller hun ikke sterkt fra start. Hun har likevel store ambisjoner.

– Alle har jo lyst å vinne, for å være helt ærlig. Jeg kan ikke sitte her å si at jeg ikke vil vinne, for det vil jeg helt klart. Men det kommer an på hvordan du spiller spillet.



Diana mener hun har en sterk fordel hun tar med seg inn i spillet.

– Jeg ser på meg selv som en menneskekjenner. Jeg har jobbet mye med mennesker, og kan en god del om dem. Så jeg har en plan om å bli godt kjent med dem.

Anders Rydning

Alder: 37

Fra: Bærum, bor i Oslo

Yrke: Markedssjef og skuespiller

Anders Rydningen. Foto: Anton Soggiu

Om Anders ser kjent ut, er ikke det så rart. Han har nemlig spilt i flere norske serier og filmer. Han var nylig aktuell i NRK-serien «Exit», og hadde en av hovedrollene i den norske filmsuksessen «Pornopung».



– Det kan være en fordel å være skuespiller. Men det er også veldig annerledes, siden nå skal jeg ikke spille en rolle, jeg skal være meg selv. Jeg kan ikke gjemme meg bak et kostyme eller en replikk.

Flere av de andre deltakerne har sagt de er her for å vinne, men 37-åringen lagt en litt annen taktikk.

– Jeg har ikke noe enormt vinnerinstinkt, jeg er her mer for personlig vinning. Samtidig er det jo en god følelse å være best. Og jeg kunne nok løyet om det var en gullbillett i enden av løgnen.

Carla Marie Haringstad

Alder: 30

Fra: Karmøy

Yrke: Kokk og programleder

Carla Marie Haringstad. Foto: Anton Soggiu

Carla Marie har et spesifikt mål med å være med på Farmen, nemlig å få hennes eget navn på alles lepper.



– Jeg elsker oppmerksomhet! Så hvis det var noe jeg skulle meldt meg på for å promotere meg selv, så blir det heller «Farmen» enn «Paradise Hotel». Jeg vil at folk skal kjenne meg igjen, forteller hun og smiler.

Carla beskriver seg selv som en «moroklump» som prater i ett sett, og er veldig glad i folk. Men det betyr ikke at hun ikke klarer å bite fra seg.

– Min største utfordring blir om noen går inn for å fyre meg opp, eller for å få meg forbanna. Da klikker jeg. Så jeg håper at jeg klarer å holde meg rolig. Jeg er heller ikke fan av drittslenging. Da sier jeg ifra.

Bent Inge Høiland Rundevold

Alder: 28

Fra: Egersund

Yrke: Lastebilsjåfør

Bent Inge Høiland Rundevold. Foto: Anton Soggiu

Det som skiller seg ut med Bent Inge sin «Farmen»-deltakelse, er at han ikke har meldt seg på selv. Han aner heller ikke hvem som har meldt han på.

– Da jeg fikk beskjed om at jeg skulle være med, bestemte jeg meg for å ikke si det til noen. Så de får nok sjokk når de ser meg på TV!

Denne 28-åringen er heller ikke redd for å by på seg selv, har et sterkt vinnerinstinkt og er ikke redd for en konfrontasjon.

– Jeg er jævlig sta. Det er sjeldent jeg gir meg når jeg først har begynt, da skal det fullføres. Det skal mye til for å irritere meg, men jeg klarer enkelt å irritere andre. Jeg elsker å diskutere og kverulere, spesielt når jeg vet hva jeg snakker om, sier han med et smil.

Björk Valnes Atladóttir

Alder: 28

Fra: Lakselv, bor i Odense i Danmark

Yrke: Nyutdannet psykolog

Björk Valnes Asladottir. Foto: Anton Soggiu

Björk er en av dem mest erfaring av årets deltakere, i alle fall når det kommer til dyr. Hun eier nemlig elleve hester.

– Jeg har en hest i Danmark, og ti hjemme i Lakselv. Jeg er også halvt islandsk, så jeg har jobbet mye med hest der. Islandshesten er en stor del av kulturen på Island.

Det at 28-åringen har god erfaring med gårdsdyr, kan fort bli en fordel på gården. En bachelor i psykologi kan kanskje også bli en fordel.

– Jeg er veldig god på å lese mennesker. Men som person er jeg også ganske naiv. Så gjennom psykologien har jeg lært at folk ikke alltid er slik man tror de er, noe som overrasker meg gang på gang.

Yassin El Barkani

Alder: 31

Fra: Oslo

Yrke: IT-utvikler

Yassin er Barkani. Foto: Anton Soggiu

Som en bygutt fra Oslo har Yassin null erfaring fra gårdslivet. Han er likevel mer enn klar for å leve i 1923.

– Jeg gleder meg til ukesoppdragene, og å bli kjent med nye mennesker. Men jeg gruer meg til å være sulten. Kanskje jeg kommer ut som et helt nytt menneske.



Til tross for lite erfaring, betyr ikke det at han går stille gjennom låvedøren.

– Jeg fikk beskjed av storesøsteren min om at hvis jeg havner i konflikter, så skal jeg være maks én prosent meg selv. Og det er fordi jeg har en veldig sterk personlighet, og det kommer veldig sterkt frem.



Charlotte Tigerstedt

Alder: 53

Fra: Lillesand, bor i Oslo

Yrke: Advokat

Charlotte Tigerstedt. Foto: Anton Soggiu

Som advokat er Charlotte vant til lange dager og mye arbeid, noe hun skal ta med seg inn på gården.

– Taktikken min er blende greit inn, være hyggelig og jobbe hardt. Sånn at jeg ikke blir sett på som umulig og en tøff konkurrent. Jeg vil heller dra litt mer på utover i spillet.

Charlotte har ikke mye gårdserfaring, men er vant til livet med sjøen.

– Jeg er fra Lillesand, så jeg er vant til båt og havet. Jeg vet hvordan man fisker og finner blåskjell. Og det tenker jeg er en fordel siden gården ligger ved sjøen.

Martin Hals Johannessen

Alder: 24

Fra: Lindesnes, bor i Oslo

Yrke: Sosionom

Martin Hals Johannessen. Foto: Anton Soggiu

Martin er en glad mann med mye positiv energi, som er klar for sitt livs eventyr.

– Jeg tror dette blir en enormt fin opplevelse. Jeg er oppvokst på bygda, så jeg føler meg halvveis praktisk anlagt. Jeg er ikke noe gårdsgutt, men liker hardt arbeid.

24-åringen beskriver seg selv som en ekstrovert, som får energi av å være rundt andre mennesker. Han er derfor ikke så fan av pessimister.

– Jeg liker ikke så godt de folkene som har veldig negative holdninger til ting. Men vi er alle forskjellig, så jeg håper jeg er klar å tilpasse meg dem som er der inne.

Kathrine Jakobsen

Alder: 41

Fra: Korsfjord, bor i Alta

Yrke: Hovedtillitsvalgt i Alta kommune

Kathrine Jacobsen. Foto: Anton Soggiu

Kathrine er en dame fra Nord-Norge med bein i nesa. Hennes mål er å komme helt til topps, og hun går inn med taktikken om å bli litt undervurdert av de andre deltakerne.

– Men ikke så undervurdert at jeg de tror jeg blir en lett match. Jeg er veldig handy, og kan veldig mye. Man blir jo med en gang puttet i en bås på grunn av utseende.

Hun fikk også klar beskjed hjemmefra før hun dro inn på «Farmen»-gården.

– Jeg fikk beskjed hjemme at om jeg ikke vinner, så trenger jeg ikke komme hjem i det hele tatt. Så jeg skal gjøre alt jeg kan, gi en helhjertet innsats. Jeg går inn i konkurransen med hud og hår.

Per Georg Johansen

Alder: 63

Fra: Fredrikstad, bor i Sarpsborg

Yrke: Pensjonist, driver reisebyrå

Per Georg Johansen. Foto: Anton Soggiu

Per Georg har ett enkelt mål med deltakelsen, og det er å vinne.

– Om du ikke er med på «Farmen» for å vinne, hvorfor er du med da?

63-åringen nemlig en stor tilhenger av «Farmen», og har sett alle sesonger. Han er derfor klar over hva han burde holde hemmelig for de andre deltakerne.

– Jeg driver jo et jaktreisebyrå, hvor jeg har reist verden rundt og drept tusenvis av dyr. Det faller nok ikke i god smak hos alle. Så det er noe jeg ikke tenker å flagge for sterkt.

