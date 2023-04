GOD KVELD NORGE (TV 2): Ti kjendiser er klare for å kjempe om tittelen som Norges tøffeste kjendis. Vi tok en prat med gjengen før de legger ut på reisen.

Disse kjendisene er klare for å legge ut på Norges vakreste eventyr. Foto: Tor Lindseth

Nok en gang er ti kjendiser klare for å legge ut på Norges vakreste eventyr i realityprogrammet 71 grader nord kjendis.

Flere av deltakerne har forberedt seg godt, men legger ikke skjul på at deltakelsen kommer til å bli utfordrende.

En av deltakerne er spent på å møte fordommene sine i døra, mens en annen sammenligner deltakelsen med en fødsel.

Se oversikten over årets deltakere og hvilke forventninger de har under.

Influenser Caroline Nitter

Influenseren og tidligere realitydeltaker Caroline Nitter (24) har forberedt seg til årets sesong ved å feriere i Dubai.

– Jeg har solt meg noen dager, drukket litt vodka og trent, som jeg alltid gjør.



Nitter tror hennes største utfordring blir å være uten snus og andre hverdagsartikler.

Caroline Nitter forteller at hun er mer forberedt mentalt enn fysisk. Foto: Tor Lindseth

– Det er sikkert teit, men det blir en utfordring å ikke være «fresh», sånne små bagateller blir det verste for meg.



Til God kveld Norge forteller influenseren at hun har forberedt seg mer mentalt enn fysisk.

– Håper at alle hjernecellene mine ikke er døde etter tre år på «Ex on the beach». Vi får se.



Programleder Anne Rimmen

Den tidligere NRK-sportsankeren Anne Rimmen (41) forteller at hun ikke har forberedt seg så mye i forkant av innspillingen.

– Jeg har sett på en del tidligere sesonger, så jeg har forberedt meg mentalt, sier hun.



Rimmen sier hun er klar for å bli utfordret i løpet av 71 grader nord kjendis.

Anne Rimmen er klar for en skikkelig utfordring. Foto: Tor Lindseth

– Det er et godt sykke unna den verden jeg er vant til, men det er også grunnen til at jeg har valgt å takke ja.

Programlederen avslører at hun er «mildt sagt elendig» når det kommer til snø og ski.

– Ellers er jeg ikke glad i kaldt vann. Jeg bader aldri i Norge om sommeren, det synes jeg ofte er for kaldt.



Skuespiller Arman Surizehi



Skuespiller Arman Surizehi (31) forteller til God kveld Norge at han tror det vil bli veldig slitsomt og tungt, men at mestrinsfølelsen og opplevelsene vil gjøre det «sykt fett».

– Forventningene er at jeg skal vinne denne dritten, ler han før han fortsetter:

– Jeg forventer at jeg skal komme halvveis. Jeg må det. Det er det jeg forventer.

Surizehi forteller at han har snakket med tidligere tidligere deltakere for å høre om hvordan de hadde det i løpet av innspillingen.

Arman Surizehi røper at han har klaustrofobi, og erkjenner at det kan bli en utfordring i løpet av innspillingen. Foto: Tor Lindseth

– Alle har sagt at det er noe av det beste de har vært med på.

Skuespilleren røper at han har klaustrofobi, som han erkjenner at kan bli en utfordring i løpet av innspillingen.

– Da må man bare bite tennene sammen, sier han.

– Det er noe med å overkomme fryktene sine når man er der.

Artist Kevin Soleng Hansen

Rapperen Kevin Soleng Hansen (35) går under artistnavnet Kevin Lauren.

Han forteller at han er på programmet for treningen, og at han har et par kilo som han gjerne ønsker å få av før sommerferien.

– Kevin Lauren kommer til å ha høy treningsvilje, og kommer mest sannsynlig til å være veldig og blid og hjelpsom som han pleier å være, sier rapperen om seg selv.



Artisten sier at han håper at gjengen får det hyggelig sammen på tur, men at det er spesielt én deltaker han tror han vil komme bedre overens med.

Kevin Lauren forteller at han ikke pleier å henge så mye i fjellet, og at han har lite erfaring på dette feltet. Foto: Tor Lindseth

– Jeg og Arman er jo de to deltakerne som er lengst ifra å være hundre prosent norske. Jeg vet ikke med han, men jeg er kun 25 prosent. Jeg og han er på en måte utlendingene på 71 grader nord.



Soleng Hansen forteller at han har familie fra Danmark.

– Jeg pleier ikke å henge så mye i fjellet egentlig, så det er noe jeg ikke har mye erfaring med.



– Jeg kommer jo fra et land som ikke har fjell engang, sier han.



Komiker Maria Stavang

Komiker og internettkjendis Maria Stavang (27) forteller at hun gleder seg veldig til å bli bedre kjent med resten av årets deltakere.

– Jeg gleder meg veldig til å få en ny vennegjeng, det er alltid hyggelig i voksen alder.

Av forberedelser har komikeren fokusert på trening.

Maria Stavang har fokusert på å trene som en del av forberedelsene til realityprogrammet. Foto: Tor Lindseth

– Jeg har hatt veldig lyst til å gjøre denne turen på et sted hvor man er i god form. Jeg tror man har det mye bedre da, enn hvis man går rundt og har det vondt hele tiden.



Freestylekjører Johanne Killi

Tidligere i år ble Johanne Killi (25) historisk da hun sikret seg sammenlagtcupen i freeski og slopestyle. Det hadde ingen norske freeskiutøvere klart å vinne begge i løpet av en sesong.

Nå er hun klar for nye utfordringer i 71 grader nord kjendis.

– Jeg forventer å få et fantastisk eventyr egentlig, og få oppleve Norge, sier hun til God kveld Norge.



Av utfordringer tror freestylekjøreren at det kan bli krevende å sove i telt flere netter på rad.

– Jeg sliter litt med søvn fra før, så det blir spennende å se hvordan det skal funke.



Johanne Killi gleder seg til å få oppleve Norge. Foto: Tor Lindseth

Artist Bilal Saab (24)

Artist Bilal SaabArtist Bilal Saab (24) har tidligere vunnet både «Stjernekamp» og «Maskorama».

Nå er han klar for nye utfordringer.– Jeg er gira! Skikkelig gira. Jeg gleder meg og har gledet meg lenge, sier han.

Artisten forteller at han takket ja til å bli med på 71 grader nord kjendis for å kose seg.

– Jeg er av den oppfatning av at jeg skal på tur og kose meg, så hvis det stemmer så kan det jo ikke bli så jævla feil.



Bilal Saab mener deltakelsen vil bli likt en ferietur på sommeren. Foto: Tor Lindseth

Komiker Terje Sporsem

Til God kveld Norge innrømmer komiker Terje Sporsem (47) at han er nervøs i forkant av innspillingen.

– Jeg innser nå at det er «point of no return». Jeg kommer til møte frykten min, jeg kommer til å være på bunn av min egen psyke. Jeg kommer til å være så utslitt som jeg aldri har vært før.



Komikeren forteller at han har gjort visse forberedelser i forkant, men at han skulle ønske han hadde trent på blant annet isbading før 71-grader nord kjendis.

Komiker Terje Sporsem mener han burde forberedt seg mye mer enn det han har. Foto: Tor Lindseth

– Jeg skulle forberedt meg mye mer enn det jeg har, røper han.

Av de andre deltakerne tror komikeren at han kommer til å komme overrens med de fleste.

– Det er jo det kjekkeste med å være med på realityprogram - du møter dine egne fordommer.



– Og for en deilig, godt blanda kortstokk av en cast!



TV-personlighet Anne Marit Yuveli (63)

63 år gamle Anne Marit Yuveli, bedre kjent som AnneMa fra programmet Grenseløs kjærlighet, er forberedt på å gjøre sitt aller beste i den harde realitydeltakelsen.

– Jeg skal gjøre mitt aller beste, og være høflig og grei. Det har en tendens til å lønne seg - alltid. Noen voldsom strategi har jeg ikke, sier hun til God kveld Norge.

Hun forteller at hun har store forventninger til seg selv, og en viljestyrke av stål, til tross for flere fobier.

– Jeg har mange fobier, men hvis jeg blir spurt... Altså, om Tom sier at jeg skal hoppe, så hopper jeg av den enkle grunnen at jeg har sagt ja til å bli med. Også får man jo fratrekk på tiden, så man hadde jo nesten vært dum om man ikke hoppet, sier en bråkjekk Yuvali før gjengen legger ut på tur.

Hun understreker at det viktigste hun kommer til å gjøre, er å konstant overtale seg selv til å ikke gi opp.

AnneMa Yuveli er klar for en real turopplevelse i 71 grader nord - Norges tøffeste kjendis. Foto: Tor Lindseth

– Jeg har født unger, og det går jo over. Det gjør jo dette også. Jeg ble jo ikke liggende der (i fødsel, journ.anm) for evig og alltid, så det har jeg tatt innover meg.

Yuvali mener at den største fordelen hun har i konkurransen, er at hun aldri har drukket energidrikk.

– Ikke en eneste «sip» i hele mitt liv. Så da vil jo den antakeligvis «kicke» litt inn på meg, da. Så der kan jeg ha en fordel, for jeg er ikke «ferdig avhengig».

Tidligere langrennsløper Niklas Dyrhaug

Niklas Dyrhaug er klar for en utfordring. Foto: Tor Lindseth

Den tidligere langrennsløperen Niklas Dyrhaug (35) ser fram til å komme seg ut på tur.

– Forventingene mine er at vi får en veldig fin tur i fin norsk natur.

Til God kveld Norge kan den tidligere langrennsløperen avsløre at han har høydeskrekk.

– Det blir nok den største utfordringen min, men jeg skal gjennomføre. Det har alltid vært jævlig ubeahgelig med høyder og når det blir bratt.

– Jeg liker å pushe meg selv, selv når man har det jævlig ubehagelig så må man bare stå i det.