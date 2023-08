Dette dokumentet er dårlig nytt for Jan Thomas' lønn

Jan Thomas er oppført med fem roller i forskjellige firma. De forskjellige firmaene hans er registrert i Brønnøysundregistrene med forskjellige formål.

Jan Thomas studios handler eksempelvis om frisør-, makeup- og produktvirksomhet. JT Media er derimot selskapet hvor han fakturerer for TV-oppdrag og underholdningsvirksomhet.

Enorm lønnsnedgang

I det sistnevnte firmaet, altså JT media, må Jan Thomas tåle å se litt røde tall. Her er kjendisstylisten registrert som eneste ansatt.



JT Medias årsregnskap fra 2022 ble nylig registrert i Brønnøysundregistrene, hvor alle regnskapspliktige firma må levere fra seg en oversikt.

Regnskapet viser at inntektene til JT Media gikk fra rundt 5,2 millioner kroner i 2021, til 4,8 millioner kroner i 2022.

NY ROLLE: Senere i høst skal Jan Thomas debutere som programleder i «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli/TV 2

Jan Thomas har til salt i grøten – og vel så det – men det er ikke til å stikke under stol at han har tatt et stort lønnskutt i selskapet. I 2021 tok han ut 2,5 millioner kroner i lønn, i 2022 var lønnskostnadene på rundt 1,7 millioner kroner. Dette betyr et lønnskutt på nesten 800.000 kroner.

Regnskapet viser at de store kuttene i kostnader, deriblant lønnskostnadene, gjorde at årsresultatet faktisk var bedre i 2022 enn i 2021. Nærmere bestemt, så var årsresultatet rundt 170.000 kroner bedre enn fjoråret.

Heller ikke gode nyheter for salongen

Årsregnskapene til Jan Thomas Studio er også røde i 2022.

I 2021 hadde frisør-, makeup- og stylingstudioet et årsresultat på 863.000 kroner, mens i 2022 var årsresultatet på minus 57.000 kroner.

At bunnlinjen var negativ for Jan Thomas Studios i 2022 er kanskje ikke så rart, for inntektene til firmaet gikk fra i overkant av ti millioner kroner i 2021, til i overkant av sju millioner kroner i 2022.

Lønnskostnadene i Jan Thomas Studio gikk fra rundt 5,6 millioner kroner i 2021, til rundt 4 millioner kroner i 2022. Denne lønnen ble fordelt på åtte årsverk, og det står ikke hvor stor del av kaka 56-åringen fikk.

Jan Thomas' management har ikke besvart TV 2s gjentatte forespørsler angående regnskapene.