Dette blir Quentin Tarantinos siste film

GOD KVELD NORGE (TV 2): Regissøren har tidligere vært åpen om at han ønsker å gi seg etter å ha regissert ti filmer. Dette er den tiende filmen til stjerneregissøren.

SISTE FILM: Mange av Quentin Tarantinos filmer har blitt nominert til Oscar, nå kommer regissørens siste film. Foto: Joel C Ryan

Regissøren tiende og angivelig siste film skal ha fått tittelen «The Movie Critic».

Det melder The Hollywood Reporter.

Regissøren har lenge vært en av de største og mest kjente filmskaperne i Hollywood. Han står bak storsukseer som den kritikkroste filmen «Once Upon a Time... in Holywood» og klassikeren «Pulp Fiction».

BERØMT REGISSØR: Quentin Tarantino er en av verdens mest berømte regissører. Her er han avbildet med skuespillerne Lucy Liu og Uma Thurman i forbindelse med 2003-filmen Kill Bill. Foto: Toru Yamanaka / AFP

Vil gi seg på topp

Ifølge publikasjonen skal hans aller siste filmprosjekt med tittelen «The Movie Critic», eller «Filmkritikeren» på norsk, spilles inn denne høsten.

Kilder til The Hollywood Reporter forteller at handlingen i filmen er satt til slutten av 1970-tallet i Los Angeles med en kvinnelig hovedrolle.

Det spekuleres i om filmen vil omhandle Pauline Kael, som var en av tidenes mest innflytelsesrike filmkritikere. Kael utfordret flere filmskapere og redaktører, og hun skal være høyt respektert av Tarantino selv, skriver publikasjonen.

I november dukket stjerneregissøren opp i podkasten «2 Bears, 1 Cave», hvor han deler åpenhjertelig at han ønsker å gi seg på topp.

– Jeg har vært i stand til å jobbe i denne bransjen på det høyeste nivået en regissør kan jobbe. Jeg vil også slutte på det høye nivået, deler Tarantino i podkastepisoden.

Videre planer

Selv om han planlegger å gi seg som filmskaper, har han gitt uttrykk for at han fortsatt ønsker å jobbe i underholdningsbransjen. Han avslørte i fjor at han skal spille inn en TV-serie bestående av åtte episoder.

I 2015 regisserte han to episoder av dramaserien «CSI: Crime Scene Investigation», og dørene står åpene for at han skal regissere enda flere TV-serier.

Dermed blir «The Movie Critic» trolig ikke det siste arbeidet vi ser av Tarantino.