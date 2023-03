– Det var som porno med seksuell tortur.

GOD KVELD NORGE (TV 2): 13 kilder har kommet frem om hvordan innspillingen av «The Idol» har gått over stokk og stein. Kildene kaller det et «shitshow».

Med store navn som Abel «The Weeknd» Tesfaye, Lily Rose Depp, Blackpinks Jennie og Troye Sivan i rollebesetningen, og regissør Sam Levinson, ser HBOs kommende serie «The Idol» ut til å bli en sukssess.

Serien følger forholdet mellom Depps karakter, «Jocelyn», som er popstjerne og blir forført av Tesfayes karakter, «Tedros», som er eier av en nattklubb i Los Angeles, samt leder i en kult.

«The Idol» blir omtalt som en enda mørkere, sprøere og mer risky versjon av Levinsons store hit-serie «Euphoria».

På onsdag kom musikkmagasinet Rolling Stone ut med en avsløring om hvordan innspillingen egentlig skal ha vært, etter å ha snakket med 13 personer. Kildene skal ha vært skuespillere og crew fra innspillingen.

Serien skulle etter planen ha sin premiere i fjor, etter at «House of the Dragon» sendte sin siste episode i oktober. «The Idol» har imidlertid blitt utsatt flere ganger, etter en innspilling flere kilder kaller et «shitshow» av trøbbel og skandaler.

Første antydning til trøbbel kom i april i fjor, da regissør Amy Seimetz sluttet etter måneder med opptak. «Euphoria»-regissør Sam Levinson tok over, og regissørskiftet skal være årsaken til forsinkelsen.

Levinson og Tesfaye skal ha vært misfornøyde med det «feministiske perspektivet» Seimetz ga Depps karakter, og hele serien ble skrotet.

– Det var, la oss bare si det slik, et «shitshow», sier en kilde.

Med Seimetz ute av bildet, overlot HBO tøylene til Levinson. Flere av Rolling Stones kilder mener dette førte til en svekkelse av seriens hovedbudskap.

Blant annet skal den nye regissøren ha skrudd opp nivået på «forstyrrende seksuelt innhold og nakenhet».

– Det var som en voldtektsfantasi som bare høres bra ut i ørene til giftige menn. Så kommer kvinnen i historien krypende tilbake etter mer, fordi det gagner musikken hennes, sier et produksjonsmedlem om Levinsons versjon av serien.

Kom med stikk til Rolling Stone

Verken Levinson eller The Weeknd har kommentert ryktene, men etter Rolling Stones artikkel la «Die for you»-sangeren ut et klipp fra serien, og skrev «Rolling Stone, gjorde vi dere opprørt?»

I videoen sier Tesfayes karakter: «Rolling Stone? Er ikke de litt irrelevante? Ingen bryr seg om Rolling Stone».

Depp har tidligere beskrevet Levinson som den beste regissøren hun noen gang har jobbet med, og at hun aldri har følt seg mer støttet eller respektert.

HBO kalte «The Idol» for et av selskapets «mest spennende og provoserende originale programmer» i en uttalelse til Rolling Stone.

En av kildene forteller at første gang Levinson var på «The Idol»-settet var dagen Depp og Tesfaye skulle spille inn sin første intime scene.

– Det var som om Weeknd ønsket et show som handlet om ham, og Sam var med på det, forklarer en annen kilde til Rolling Stone.

K-pop-stjernen til Hollywood

Serien fikk stor oppmerksomhet da det ble kjent at en av verdens største K-pop-stjerner, Jennie fra bandet «Blackpink», skulle få en rolle i serien.

Rollen hennes, Angel, skal etter at Levinson tok over produksjonen, ha blitt betydelig mindre.

– Hun har tre eller fire linjer per episode. De lot henne ikke si så mye. Jobben hennes var å sitte der og se pen ut, sier en kilde.

Egg i skjeden

Flere av scenene skal ha vært så eksplisitte og ekstreme at selv ikke Tesfaye og Levinson kunne spille dem inn.

I et utkast til en av episodene var det angivelig en scene hvor Tesfaye slår Depp i ansiktet, før karakteren hennes smiler og ber om å bli slått mer, noe som gir Tesfaye en ereksjon, sier en av kildene til Rolling Stone.

I en annen scene skulle Depp bære et egg i skjeden sin. Hvis hun mistet eller knuste egget, ville Tesfayes karakter nekte å «voldta» henne - noe som førte til at hun ba om å bli «voldtatt», fordi det skal være nøkkelen til suksess.

Scenen ble aldri spilt inn fordi produksjonen ikke kunne finne en måte å filme på en realistisk måte, uten at Depp faktisk setter egget inn i skjeden.

– Hva er dette? Hva er det jeg leser?, sier en av kildene om øyeblikket vedkommende leste gjennom manuset til serien.

– Det var som porno med seksuell tortur.