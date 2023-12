– Det var litt flaut å se mamma date på TV

STERKE TRADISJONER: For May Jeanette Elind og datteren Linnea Emine er det flere ting som MÅ være på plass for å få skikkelig julestemning. Som mandel i grøten og helt spesielle julekuler på treet. Foto: Per Haugen / TV2

May Jeanette Elind (34) strekker seg etter det hjerteformede juleornamentet med bildet av hesten Fernando.

Det er den kjæreste julepynten hun eier, foruten det hjemmelagede stearinlyset hun fikk da datteren Linnea Emine (13) gikk i barnehagen.

– Fernando lever dessverre ikke lenger. Det er ekstra koselig å ha julepynt med bilder av dyrene våre, og spesielt de som er gått bort, forteller «Jakten»-frieren til TV 2.



SAVN: Den hesteglade familien har juleornamenter med bilder av hestene. Her den nå avdøde hesten Fernando. Foto: PER HAUGEN / TV2

Denne høsten har ettbarnsmoren vært å se i jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten», der hun var en av eggebonden Martin Amundrøds (36) friere. De har beholdt vennskapet, til tross for at amors piler ikke skjøt fart.

– Det er ikke til å stikke under stol at Martin og jeg hadde best kjemi utenfor kamera, forteller May Jeanette til TV 2.



– Jeg ble en slags «snakkis»

Vi er invitert på førjulsbesøk til Sandefjord for å snakke om tiden etter «Jakten på kjærligheten», drømmene for fremtiden og familiens mange juletradisjoner.

34-åringen nikker anerkjennende når vi påpeker at hun ble en profilert frier under årets «Jakten»-sesong.

– Ja, jeg ble en jo en slags «snakkis» da, sier hun og ler.

«SNAKKIS»: May Jeanette Elind erkjenner overfor TV 2 at det til tider var tøft å være personen «alle» snakket om under årets «Jakten»-sesong. Foto: PER HAUGEN / TV2

For i dag kan hun le av det. Men hun erkjenner at det var krevende at TV-seere og folk på gata hadde en formening om hun deltok i programmet med de riktige intensjonene.

– Det var en periode der jeg kjente at det kokte i meg, og at jeg syntes det var vanskelig at folk kunne være så korttenkt og lite reflektert. Jeg husker at jeg gikk noen runder her i huset, hvor jeg bannet og svettet litt, sier hun ærlig.

Datteren Linnea Emine nikker bekreftende.

RYTTERE: May Jeanette Elind med datteren Linnea Emine (midten) og lillesøsteren Pia Marlen Elind. Alle tre er habile ryttere. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Hva tenker du om at mamma ble en «snakkis» etter å ha forsøkt å finne kjærligheten på TV?

– Det var litt rart i starten. Jeg tenkte ikke så mye på det, bortsett fra ved skolestart. Da kom det lærere bort og sa at de hadde sett mamma på TV. Det var veldig rart og uvant. Men det gikk seg til.

– Litt flaut

Og mens programmet gikk på TV 2, fikk hun tilsendt bilder som viste at venninnene også så på mammaen date på TV.

– Det hendte at jeg fikk snaps fra venninner som satt og så på «Jakten» på TV. Det var litt flaut, sier 13-åringen og ler forsiktig.

For May Jeanette var det uvant at andre skulle bestemme når hun skulle stå opp, hva hun skulle spise og hvordan hun skulle kle seg. Hun syntes at settingen ble unaturlig, og at dette kan ha påvirket hvordan hun ble oppfattet av seerne.

MOR OG DATTER: Linnea Emine innrømmer at det var litt flaut å få meldinger fra venninner og kommentarer fra lærere da mamma May Jeanette datet på TV. Men likevel heier hun på mammaen sin. Foto: PER HAUGEN / TV2

34-åringen minnes en episode der hun kvelden i forveien hadde blitt rammet av akutt tannpine.

– Martin og jeg hadde ridd hest, og skulle sette oss ned på benken og ta en prat. Da så jeg ganske ferdig ut, rett og slett. Jeg hadde ikke sovet noen ting den natten, og vært til akutt-time hos tannlegen på morgenkvisten.

Men til tross for dette måtte hun delta på daten, og late som at ingenting hadde skjedd foran kamera.



– Det eneste jeg ville var å ligge i fosterstilling i sengen. Jeg var helt kaputt, minnes hun.

– Fått høre at jeg har «resting bitch face»



I ettertid har hun fått høre at hun ser ut som hun har såkalt «resting bitch face» – et ansiktsuttrykk hvor man ubevisst ser sur ut, uten å nødvendigvis være det.

– Jeg har absolutt lært hvordan mine ansiktsuttrykk og mitt kroppsspråk kan bli oppfattet av andre. Jeg har alltid fått høre det, at jeg kan se litt krass og sur ut. Det er litt spesielt å si det om meg selv, for jeg føler det ikke sånn selv, sier hun ærlig

KROPPSSPRÅK: – Jeg har absolutt lært hvordan mine ansiktsuttrykk og mitt kroppsspråk kan bli oppfattet av andre, sier May Jeanette Elind til TV 2. Foto: PER HAUGEN / TV2

Dette er også noe hun har tatt lærdom av etter deltakelsen i kjærlighetsprogrammet.

– Det er mange som hevdet at jeg var med for å få mine fem minutter med berømmelse, men det er så løgn som du kan få det. Jeg ville oppriktig date Martin, og se om vi hadde en fremtid sammen. Det har ingenting med saken å gjøre hvordan man ser ut, eller hvordan man velger å kle seg.



– Oppfatter du det som sårende at folk påpeker at du har såkalt «resting bitch face»?

– Nei da! utbryter hun med rak holdning.

– Jeg kan ikke noe for det, så det er ingenting jeg kan gjøre med det. Det er hva det er. Men det er klart at jeg kan prøve å være litt mer bevisst på det, og har forsøkt å se litt mindre hard ut.

JULESTEMNING: May Jeanette Elind gleder seg til julefreden senker seg i heimen i Sandefjord. Lille julaften blir det mandel i grøten for hele storfamilien. Foto: PER HAUGEN / TV2

Hun setter i et smil, og ser bort på datteren. Kalenderen viser halvveis ut i adventstiden, og huset i Sandefjord er julepyntet. Dette er mor-og-datter-duoens favoritthøytid.

– Vi elsker julen, og jeg er veldig opptatt av at i desember skal vi bruke ekstra mye tid på å gjøre koselige ting sammen.

Dette innebærer pynting, bake julebakst og se på julefilmer.

– Det er viktig å lage julekos når man står opp om morgenen. Tenne røkelse, fyre i peisen og åpne julekalender sammen, forteller May Jeanette.



Viktig familietradisjon

I år skal de feire jul hos 34-åringens bror, og allerede på lille julaften starter julefeiringen med tradisjonsrik julegrøt hos May Jeanette og Linnea Emine.

– Det gleder jeg meg veldig til, og da blir det fullt hus med 15 personer til mandel i grøten, pakkelek og gave til den som finner mandelen. Jeg kan ikke huske at vi ikke har hatt mandel i grøten lille julaften i vår familie. Det er en veldig fin og viktig tradisjon, som jeg er vokst opp med, sier May Jeanette.

I år ønsker 13-åringen Linnea Emine seg bilcross-utstyr til jul, for over nyttår starter tenåringen med sporten som flere i familien allerede har kastet seg over.

– Jeg tar lisens i 2024, så da kan jeg kjøre selv om jeg bare er 13 år. Fart og spenning har alltid vært i familien vår. Enten det er hest, motorsykler eller biler, forteller den tøffe 13-åringen entusiastisk.



TRADISJON: Den fineste julepynten familien Elind eier, er juleornamenter fra Karen Blixen som de har samlet på i mange år. Flere av dem med bilder av hestene. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Er du ikke redd for datteren din på bare 13 år, som driver med bilcross?



– Nei, jeg tar det med knusende ro. Vi er jo vant til mye fart og spenning her i huset, og i familien generelt, og jeg kjørte selv motocross da jeg var yngre, forteller May Jeanette.



Hun er stolt av datteren, som står på egne bein.

– Linnea Emine er litt flytende, og gjør alt som passer seg. Det tenker jeg at hun skal gjøre. Hun er jo bare 13 år, så hun må erfare og finne sin greie etter hvert.



Det var også i bilmiljøet at May Jeanette og «Jakten»-bonden Martin ble kjent for første gang. Lenge før innspillingen av jubileumssesongen.

SØSTRENE SISTERS: Det var den ti år yngre lillesøsteren Pia Marlen Elind som oppfordret storesøsteren til å sende frierbrev til «Jakten»-bonden Martin. Foto: PER HAUGEN / TV2

34-åringen legger bak seg et begivenhetsrikt år, og hun reflekterer over alt det hun har fått vært med på. Både i forkant og kjølvannet av «Jakten».

– Generelt sett har 2023 vært et veldig spennende år for meg. Jeg har fått gjøre veldig mye gøy på hestefronten, som jeg ikke har gjort før. Jeg har fått videreutviklet meg som rytter, og deltatt på mange konkurranser.

Og det med stor suksess.

– Jeg tror det har vært plassering på samtlige av de konkurransene vi har deltatt på i år, sier hun med et smil.



UTMERKELSER: – Jeg tror det har vært plassering på samtlige av de konkurransene vi har deltatt på i år, sier May Jeanette stolt til TV 2. Her er et knippe av utmerkelsene. Foto: PER HAUGEN / TV2

May Jeanette, som ikke trodde at reality-bobla var noe som eksisterte før hun selv var med på det, erkjenner at hun ikke er fremmed for å bli med på mer reality.

– «Forræder» og «Kompani Lauritzen» er to programmer jeg absolutt kunne ha tenkt meg å være med på.

Datteren ser engasjert bort å sin mor.

– Mamma hadde passet så til å være med på «Forræder»! Det hadde vært gøy.



– Tror du hun hadde klart å holde maska, om hun ble forræder?



– Ja, absolutt! sier 13-åringen entusiastisk.

– Der kan jeg jo virkelig få bruk for «resting bitch face»-skillen min. Det er et konsept som hadde passet meg midt i blinken! supplerer May Jeanette og ler.

KLENODIUM: Ridestøvlene som May Jeanette brukte da hun var liten er gått i arv i familien. Nå er de blitt til pynt i stua hjemme i Sandefjord. Foto: PER HAUGEN / TV2

Drømmer om å stå hvit brud

Selv om hun ikke fant kjærligheten på TV, og har fått mange reaksjoner på både utseende og væremåte, er hun ikke blitt skremt fra å skulle finne kjærligheten.

– Det er veldig stille og rolig på datingfronten, og jeg har ikke jaktet noe etter «Jakten», sier hun og ler.

Hun har vært på et par dates i etterkant av innspillingen, men tar ting med knusende ro.

– Jeg vil veldig gjerne få meg en kjæreste, men jeg har bestemt meg for at jeg må finne de som har reelle intensjoner om å skaffe seg et forhold. Jeg hater å kaste bort tiden min på tull, sier May Jeanette ærlig.

I STALLEN: Familien Elind tilbringer mye tid i stallen, som bare er en kort kjøretur unna der de tre bor. Foto: PER HAUGEN / TV2

– Har du endret oppfatning av hva din drømmemann er?



– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg føler at jeg har mine punkter, som jeg alltid har hatt.

For 34-åringen er det viktig med stabilitet og at mannen hun skal dele livet med, også både har rom for datteren og hestene.

– Det er viktig for meg at han er trygg og stabil, familieorientert og at han klarer å stå i den hverdagen jeg har med hestene. Det er ikke sånn at hestene viker for en mann. Da må mannen vike for hestene.

May Jeanette ler en hjertelig latter, før hun fortsetter å beskrive drømmemannen.

– Han må ha lyst til å delta i hverdagen min, og støtte opp om sporten som jeg driver med. Det tar mye plass. Jeg er ikke interessert i at «hvem som helst» skal komme og ta unødvendig plass, for Linnea Emine sin skyld også.



STOLT MOR: Fart og spenning ligger i familien, og datteren Linnea Emine har fulgt i foreldrenes fotspor. Til neste år starter hun med bilcross. Foto: PER HAUGEN / TV2

Det er tydelig at båndet mellom mor og datter er sterkt.

34-åringen har tidligere vært åpen om at hun drømmer om å gifte seg, og å stå hvit brud en gang i fremtiden.

Mor og datter utbryter et synkront gisp, når vi spør hvordan drømmebryllupet ser ut. Dette er noe de åpenbart har fantasert om sammen.

– Det er nesten vanskelig å svare på, for jeg har så mange ideer om hvordan jeg hadde ønsket at det skulle være. Jeg har lyst til å gifte meg, så det hadde vært hyggelig om det dukket opp en som vil gjøre det sammen med meg, sier May Jeanette ærlig.



Og datteren, ja hun drømmer om å ha en sentral rolle i mammas bryllup.

– Det har vært drømmen min siden jeg var liten, å være mammas brudepike. Jeg håper virkelig at hun kommer til å gifte seg en gang!