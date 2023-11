– Det var ikke helt opplagt at vi to skulle bli et par

Tidligere i år fylte kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit begge 50 år, og når man er «halvveis til hundre» blir det tid for refleksjoner og betraktninger over årene som er gått.

Kronprinsen har vært i søkelyset helt siden han kom til verden den historiske juli-dagen i 1973, mens kronprinsessen først gjorde inntog i rampelyset og i det offentlige rom noen tiår senere.

DEN GANG DA: Det var stor interesse da kronprins Haakon annonserte forlovelse med alenemoren Mette-Marit i desember 2000. Foto: Lise Åserud / NTB

Den anerkjente forfatteren og tidligere A1ftenposten-journalisten Kjetil S. Østli (48) har fulgt kronprinsen i to år, og nå er denne reisen blitt bok.

Torsdag 2. november slapp forlaget Cappelen Damm boken «Haakon – historier om en tronarving».

Da kronprinsen møtte alenemoren

Der letter 50-åringen på sløret om sin kongelige oppvekst og frihetsfølelsen han kjente på da han studerte statstvitenskap på University of California i Berkeley i California.

Han tar videre for seg da han kom hjem til Norge igjen sommeren 1999 og møtte det som skulle bli hans kommende kone – alenemoren Mette-Marit Tjessem Høiby – og fremtidige dronning av Norge:

«Hun var som et lys. Det var som om et lys kom inn i lokalet. Som sa hei. Og så gikk hun. Hun gjorde veldig inntrykk. Sånn husker jeg vårt første møte. Mette husker det ikke sånn. Jeg husker øyeblikk, men setter dem ikke alltid i kronologisk rekkefølge. Det jeg kan si med sikkerhet, er at jeg ble fascinert, og at jeg ble enda mer fascinert da vi pratet sammen».

IKONISK BILDE: Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby, kort tid før forlovelsen ble kjent, på en benk på St.Hanshaugen høsten 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

Kronprinsen forteller i boken at Mette, som han kaller henne, var en man raskt kunne like. Samtalene var gode, og relasjonen skjøt etter hvert fart. Men det var ikke alt som lå til rette for at det skulle bli de to, skal vi tro kronprinsen.

«Vi hadde åpne og intense samtaler. Vi lo sammen og kunne være ærlige med hverandre. Jeg hadde det innmari fint sammen med henne. Vi traff hverandre flere ganger etter sommeren og på høsten. Vi klarte å holde det i skjul og møttes hos felles venner og hjemme hos meg. Noen venner visste at Mette og jeg møttes, men ikke mange. Hun hadde jo et lite barn, så det var ikke helt opplagt at vi to skulle bli et par.».

INKLUDERENDE: «Lille Marius», Mette-Marits sønn fra et tidligere forhold, ble tatt imot med åpne armer av kronprinsen, så vel som kongeparet og prinsesse Märtha Louise. Her fra julefotografering i desember 2000. Foto: Erik Johansen / NTB

På et tidspunk bestemmer paret seg for å gjøre det slutt.

«På høsten skulle jeg til USA med FN-delegasjonen. Før avreise bestemte vi oss for ikke å være sammen. Det gikk jo ikke. Vi ble sammen da jeg kom hjem. Det var en fin tid, en veldig fin tid. Alle vet hvor godt det kan føles å finne noen man har kjemi med. I romjulen dro vi til Geilo med venner fra Kristiansand. Da kom artikkelen i Fevennen, den om at jeg hadde fått meg kjæreste. Da var det i gang. Da begynte det som bare skulle bli verre og verre helt til vi giftet oss. Jeg skulle gjerne sett at vi fikk utvikle forholdet i fred litt til, men at det ble kjent på et eller annet tidspunkt, var jo ikke til å unngå.».



Bryllupet sto i Oslo Domkirke 25. august 2001.

I den ferske boken åpner han seg om farsrollen, pliktene som følger med det å skulle ta over kongeoppdraget etter sin far og ikke minst det å bli eldre.

– Kan vi ikke slutte å snakke om den?

Denne vinteren, lørdag 18. november, har dokumentaren «Kronprinsparet – vårt Norge» premiere på TV 2. Her får vi et unikt innblikk i kronprinsparets relasjon, og hvordan de er i møte med folket.

I dokumentarserien forteller kronprinsessen at ingen av dem ønsket å feire 50-årsdagene, og at de heller ønsket å ta turen rundt i Norge for å møte nordmenn i hjemmene sine.

– Alle er opptatt av å spørre; hvordan er det å fylle 50? Jeg er ikke så opptatt av den 50-årsdagen. Kan vi ikke bare slutte å snakke om den? sier kronprinsen oppgitt, til latter fra kona Mette-Marit.



DOKUMENTARSERIE: Denne vinteren er kronprinsparet aktuelle i TV 2-serien «Kronprinsparet – vårt Norge». Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

Dette var også noe kong Harald tok opp i talen han hadde skrevet til stortingsmiddagen på Slottet i slutten av oktober, som kronprinsregent Haakon måtte lese opp på vegne av sin far da kongen måtte avstå som følge av korona.

«Kronprinsparet markerte sine 50 år i sommer, etter å ha forsøkt å fornekte det så lenge de kunne. Det er det jo ingen grunn til. Jeg vil tro at flere av oss her i kveld kjenner de mange fordelene med å dra på årene: Vi husker litt dårligere og hører det vi vil høre. Noen vil kalle dette ulemper. Vi andre vet at dette enkelt kan vendes til fordeler – slik en redusert hårmanke medfører mindre tid foran speilet. Så her er det bare å glede seg.».



Dette satte i gang lattermusklene hos både gjestene og TV-publikum som overvar den direktesendte sekvensen. Selv stusset kronprinsen, på talerstolen, over deler av farens utsagn:

– Her var det et par ting å ta tak i. Det siste med redusert hårmanke – der skjønner jeg ikke hva han mener … sa han til forsamlingen, og ble nok en gang møtt med rungende latter.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har vært kjærester siden 1999, og har barna prinsesse Ingrid Alexandra (19) og prins Sverre Mangnus (17) sammen. I tillegg har kronprinsessen sønnen Marius Borg Høiby (26) fra et tidligere forhold, som kronprinsen er en svært nær stefar til.

Dokumentarserien «Kronprinsparet – Vårt Norge» består av fem episoder. Den første har premiere 18. november på TV 2.