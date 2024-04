– Det var bra betalt, men jeg sa nei

SIER NEI: Wenche Andersen går ikke på akkord med seg selv. Det sørget for at hun fikk jobben i «God morgen Norge». Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Wenche Andersen om øyeblikket som gjorde at hun vil skjerme familien og nei-et som sørget for at hun ble hele Norges TV-kokk.

At hele Norge er på fornavn med deg, er få kjendiser forunt.

Det er potensielt den ypperste bekreftelsen på at kjendisnivået tilsvarer alfabetets første bokstav.

Wenche Andersen (69) er en slik, og nå er hun i andre enden av telefonen.

Hun snakker som om vi skulle være gamle kjente, for vips tar telefonsamtalen en melkerute innom babygrøt og veistandarden på E18.

IDYLL: Hjemme i Holmestrand nyter Wenche Andersen livet i idylliske omgivelser. Blomstene på bordet var det God morgen Norge-kollega og vennen Finn Schjøll som hadde med seg på kaffebesøk. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Tonen endrer seg når vi skal finne dato for portrettintervjuet. Wenche er tydelig, kalenderordenen like sylskarp som kjøkkenknivene.

– Men hva synes du egentlig om at vi skal gjøre et portrettintervju?

– Jeg synes det er rart. Egentlig er jeg en ganske kjedelig person. Jeg tenker: «Hva er det som er spennende med mitt liv for andre?» For det er ikke et så veldig spennende liv.

En storartet forutsetning for intervjuet, det, men her er vi altså.

Takksigninger skrevet i løkkeskrift på brevpapir, en pensjonisttilværelse avbrutt før den har begynt, Folk som kommer bort på butikken og en uoffisiell norgesrekord i tilsendte grytelapper, kan ikke ta feil.

For hvis hun er så kjedelig som hun skal ha det til, hvorfor får ikke det norske folk nok av Wenche?

Takket nei til godt betalt jobb

Noe av svaret ligger kanskje i at «suksessoppskriften» Wenche har vært relativt lik i 30 år.

Samtidig har programmene og folk på TV endret seg.

En ny art har fått fotfeste; folk som er villig til å gjøre hva som helst for å være på TV, for å skrives om, for å holde seg relevant og ikke minst tjene til livets opphold – ved å være kjent for å være kjent.

Nøyaktig det motsatte av hva Wenche ønsker.

Hun kunne tatt helt andre veier. Hadde hun løst seg fra TV 2-kontrakten kunne hun solgt merkevaren sin, frontet det ene og andre produktet.

FOREVIGET: Wenche har jevnlig utgitt kokebøker, og har i tillegg en rekke norske kokker og bakere i sin imponerende samling. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun kunne erobret kvelds-TV; blitt «en bedre versjon av seg selv», havnet i dansebobla eller skålt på storbonde-loftet.

Vidt forskjellige forespørsler som kunne spedd godt på lønna, men svaret har alltid vært det samme: Nei.

TV-fremtiden startet også med et 'nei'.

Det er tidlig nittitall og Wenche Andersen reiser rundt i landet og holder demonstrasjoner for «Opplysningskontoret for kjøtt». Å lære bort norske mattradisjoner er en perfekt jobb for henne, som arvet sin fars snakketøy.



Wenche fikk sitt første tilbud om være på TV. Oppgaven var å selge panner og kjeler på TV-shop. Motto var: «Hvis ditt gryteskap ser ut som en dårlig stelt tanngard, så kjøp disse pannene».

– Det var bra betalt, men jeg takket nei. Jeg følte at da ville jeg miste meg selv.

HOTELLDRIFT: Om Wenche måtte valgt en annen karrierevei, så hadde hun drevet et lite hotell. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det tar ikke langt tid før TV 2 er i andre enden av telefonrøret. Kanalen har to smale år på skjermen, nå skal de i gang med et morgenprogram.



– Jeg sa ja med én gang.

Hun flys til Bergen for en slags audition, i noe som ligner på et lekekjøkken i voksenstørrelse. «Det var kummerlige forhold med bøtte under vasken. Det var tilsynelatende et fint kjøkken, men juks hele veien.» Øyvind Mund har rollen som programleder. De spiller hverandre gode.

– Da jeg kom hjem lurte mannen min på om jeg hadde spurt om lønn. Det hadde jeg ikke, for jeg syntes det var så gøy, men jeg tenkte: «De betaler vel noe».

– Jeg tror det er viktig å lage en standard for seg selv, hva man vil.

Vimsete

Så begynner hun i jobben som skal gjøre Wenche til en daglig gjest i hundretusenvis av norske hjem. TV-fjeset var riktignok av det litt uvante slaget.

– Jeg pleide aldri å bruke sminke på den tiden. På TV brukte man teatersminke, så det var mye sminke og den satt godt kan jeg love deg, humrer hun.

På mange måter får jeg et inntrykk av at Wenche er «TV-Wenche» til enhver tid; fra den voluminøse sveisen til hva enn som er kjøkkenskapets versjon av brettekanter.

Dét kan hun imidlertid avkrefte.

STRITT HÅR: – Frisøren på «God morgen Norge» pleier å tøyse med at håret mitt er krøll- og strykefritt. Det må mye stell til for å få det fint, så jeg må vaske det hver dag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg er én her, og så er jeg en hjemme, som er vimsete, rotete, bustete på håret og som flyr rundt.

Hun ler av beskrivelsen, mens undertegnede journalist må prøve å skjule en sjokkert måping.



Å se for seg Wenche som slapper av hjemme i tøflene, kanskje til og med i en joggis, ikke av den slitne typen selvsagt, men en ren og ordentlig fin joggis – det kan man kanskje se for seg. Men som en trofast «God morgen Norge»-seer er det vanskelig å tro at Wenche, unnskyld uttrykket, daffer hjemme i full vims og er bustete på håret.

– Jo, jeg kan være veldig distré.

Øyeblikket som forstyrret privatlivet

I 2024 jubilerer «God morgen Norge»-familien; Wenche fyller 70 år, «God morgen Norge» feirer 30 år.

Som så mange andre 30-åringer skal programmet ta steget inn i voksenlivet og flytte ut av hovedstaden.

Litt som småbarnsmor Wenche gjorde da hun hadde sine første år i «God morgen Norge».

På kvelden bakte hun brød og lagde mat fra bunnen til minsten, og på dagtid kokkelerte hun til folket på TV.

Interessen for henne som person økte i takt med forespørslene om å stille opp på det ene og andre.

Ukebladet Hjemmet, som Wenche hadde skrevet oppskrifter for, spør om de kan lage en «hjemme hos»-reportasje med henne og familien. Wenche nøler, men føler de bør stille til fotografering.

– Da jeg så bildene tenkte jeg: «Dette burde jeg aldri ha gjort.» Det føltes helt feil.

Bildene i seg selv var det ingenting galt med.

Det var fint på overflaten, men riv ruskende galt i mammahjertet å profilere familien på den måten.

Der og da tar hun en avgjørelse som skal stå seg til den dag i dag: Familien skal skjermes. Selv om hun er på TV, vil hun ha et privatliv.

– Jeg tror det er viktig å ta tilbake det som er privat, vår lille sfære. Verden er så stor ellers, så vi trenger det.

Ingen divanykker

Barndommen i Bærum med to nærværende foreldre ga Wenche moral, verdighet og selvtillit. Kanskje er det derfor hun som voksen har dedikert tid som frivillig for unge som sliter med rus.

På samme måte som maten har skapt hennes liv, bruker hun den til å gjøre en liten forskjell i andres liv.

– Mange kommer litt skjevt ut i livet og jeg tenker at de også trenger å bli sett og å få litt hjelp på livets vei.

FRIVILLIG: Med mer fritid, planlegger Wenche å engasjere seg frivillig på sitt nye hjemsted. – Det har kommet mange asylsøkere som det trengs et apparat rundt. I tillegg er det en aktiv pensjonistforening her. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Plutselig høres et smell. En kjele har falt fra de stappfulle hyllene på Wenches bak-kjøkken.

Her står hun altså, TV-legenden, og kokkelerer i kulissene, på et kjøkken som hadde imponert de som innreder de minste rommene på Ikea-varehuset.

Det overrasker meg at hun gjør disse tingene selv. Etter endt arbeidsdag rydder hun, og er på butikken for å handle inn.

SLUNTRER IKKE UNNA: Både på kjøkkenet og i hagen er Wenche glad i å ta i et tak. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

«Shit, hvorfor gjorde jeg det?»

Oppvokst i en tid hvor man skrudde på TV-en for å se det man skulle og så skru av, er hun bekymret for utviklingen med skjermbruk blant barn og voksne. Ei heller bruker hun særlig tid på sosiale medier privat.



Hun er ingen storbruker av sosiale medier privat, men får hjelp til å dele oppskrifter fra «God morgen Norge».

– Jeg er helt håpløs på sånt. Det interesserer meg ikke. Hvorfor skal vi på død og liv dele alt? Er det for å vise hvor vellykket vi er?

TURGÅER: En av Wenches favorittsysler er å gå turer - og i billedskjønne Holmestrand er det nok av fin utsikt å forsyne seg med. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

En dag havnet hun forfjamset utpå sin egen digitale glattis, da hun delte en selfie i sosiale medier.

– I fjor tok jeg et bilde på Gaustatoppen i pur glede. Jeg er ofte der, så det var ikke stolthet, men det var fint vær og en nydelig tur. Den dagen var så spesiell at jeg tenkte: «Den skal jeg dele med dere.»

Umiddelbart angret hun seg.

– Så tenkte jeg: «Shit, hvorfor gjorde jeg det?» Det skulle jeg ikke gjort, for dette er jeg ikke interessert i. Det er viktig for meg å beholde den private delen av meg. Jeg vil ikke dele alt.

Hemmelig oppskrift

Mens fotografen tar bilder av henne på butikken, kommer folk bort.

Wenche deler varmt av kunnskapen til de som møter henne med spørsmål, også der som om det skulle være gamle kjente.

Her har vi å gjøre med en TV-kjendis, som nekter å omfavne kjendislivet, samtidig som hun liksom ikke får gå av vakt.

– Det må ta mye tid?

– Jeg møter sjelden blikket til folk, røper hun som en slags hemmelig oppskrift.

– Jeg kan nok virke litt overlegen eller lukket hvis folk ser meg på handletur. Hvis noen snakker til meg svarer jeg høflig, men jeg oppsøker ikke kontakt.

Ofte blir hun bedt om å stille opp på bilder med folk som kjenner henne igjen, men de fleste får autosvaret: «Hyggelig du spør, men det passer ikke».



På sitt vis får hun til å være bare Wenche. Selv kommer hun ikke på noen hun blir «starstruck» av, ei heller et forbilde hun ville stilt seg i kø for å møte.

– Alle mennesker er ganske vanlige og jeg tror de fleste ønsker å bli behandlet som de er vanlige … Det synes jeg er helt greit.