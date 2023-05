Stadig flere par oppsøker terapirommet – også lenge før gnisningene som kan oppstå i en relasjon og et samliv har oppstått.

Til TV 2 forteller sexolog og parterapeut Tone Haldorsen at par, enten man er samboere, kjærester eller ektepar, burde gå i parterapi regelmessig.

– Dette for å unngå at små ting vokser seg store, og for å kunne bli kjent med hverandre i løpet av livets og parforholdets mange faser, forklarer hun.

EKSPERTEN: Tone Haldorsen er sexolog og parterapeut. Foto: Privat

Parterapeut Tone sammenligner det med å ta bilen på EU-kontroll.

– Det trenger ikke være noe galt, men det er greit å få sjekket det så man ikke står der med noe som ikke fungerer lenger.

Oppfordrer spesielt skeptiske menn til å være åpen for parterapi

I et intervju med magasinet KK fortalte statsminister Jonas Gahr Støre (62) i desember 2022 at han og kona Marit Slagsvold (60) for noen år tilbake valgte å gå inn i terapirommet sammen for å styrke forholdet og finne felles inspirasjon.

Her oppfordret statsministeren spesielt skeptiske menn til å være åpen for parterapi.



– Det er lite å være redd for! Vi gjorde det for en god del år siden, og jeg er ikke fremmed for det. For oss, som for mange, er damene mer aktive i å få det til, og det er egentlig bra. Jeg ble i alle fall ikke skremt av den erfaringen, sa Gahr Støre til KK.



HAR JOBBET MED EKTESKAPET: Statsminister Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold har vært gift i over 40 år – de har vært åpen om å gå i parterapi. Her fra regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i juni 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen /NTB

Det var han som ble oppmuntret av kona Marit til å bli med på parterapien.



– Har man først bestemt seg for å leve sammen lenge, er det viktig å gjøre mest ut av en kjemperessurs i livet, men det krever at man jobber med den, forklarte han til magasinet.

Statsministeren og kona har et langt samliv bak seg, men han mener at det likevel er grunn til å få hjelp av en tredjepart for å greie ut aspekter ved relasjonen.

– Selv folk som kjenner hverandre godt, som vi som har vært sammen i 40 år gjør, kan ha godt av å få ansporing og hjelp til å se både greie og ugreie ting utenfra.

På spørsmål fra TV2 om hvorfor det kan være bra å gå i parterapi selv om tingenes tilstand tilsynelatende er bra, svare parterapaut Tone Haldorsen at det beste faktisk er å komme til terapirommet når ting er relativt rolig.

– Dette for å legge et godt grunnlag til den dagen det eventuelt ikke går så bra.

Haldorsen forklarer videre at det er lettere å få hjelp tidlig i forløpet, enn når krisen har vart en god stund, og kanskje til og med eskalert til den fasen der det ikke er noen vei tilbake.

– Når et par er i høykonflikt, man har mistet følelsene for partneren sin eller har bestemt seg for å gå, er det mye vanskeligere for terapeuten å hjelpe. Det blir også mye dyrere for paret, for det krever mange flere timer enn om man kommer før.

– Kan ikke kurere seg selv

Og også parterapeuter trenger parterapi, til tross for at de sitter med mange av svarene fra terapirommet.

– Alle bør gå i parterapi, også vi parterapeuter. Vi kan jo ikke være vår egen terapeut, og det er alltid godt å få et faglig og objektiv syn på ting fra en nøytral tredjepart, sier parterapeut Tone til TV 2.



Dette har også parterapeut Cathrin Sagen (48) vært åpen om at hun og ektemannen Steinar Sagen (48) har benyttet seg av i forholdet. De giftet seg i 2015.

– Jeg tenker at mine kolleger og jeg har det lettere enn andre par i våre parforhold, fordi det kommer så mye gratis. Men det betyr ikke at de ikke har det vondt eller vanskelig, for det har de. De krangler og faller inn og ut av om det er deilig å være i det parforholdet eller ikke. For det er kjærlighet, sa Catrin Sagen i et intervju med VG våren 2022.

BONUSFAMILIE: Parterapeut Catrin Sagen med ektemannen Steinar Sagen på kinopremiere i 2018. Her med hennes datter fra et tidligere forhold. De har en felles sønn. Foto: Frode Hansen / VG / NTB

Tone Haldorsen påpeker likevel at selv parterapeuter ikke nødvendigvis kan ordne opp på hjemmebane helt på egenhånd dersom ting skulle lugge i relasjonen.



– Vi har verktøyene, men det er på samme måte her som med psykologer eller leger: man kan ikke kurere seg selv.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar av Catrin Sagen, men hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.