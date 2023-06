OPPLEVD DET SYKESTE I NORGE: Benjamin Ingrosso forteller i et rykende ferskt intervju hva det sykeste han har opplevd under en konsert. – Kanskje når jeg var i Norge, forteller artisten. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Den svenske artisten Benjamin Ingrosso (25) er blitt et kjent navn for mange.

Etter å ha medvirket i familieserien «Wahlgrens värld» og representert Sverige i Eurovision, er han nå for alvor blitt en av Sveriges største artister.

I kveld skal han spille på Neon Festival i Trondheim. Det er imidlertid ikke første gang artisten står på scenen i Norge.

I et intervju med Spotify Sverige, avslører 25-åringen at det sykeste han har opplevd under en konsert, skjedde da han spilte for den norske fansen.

– Altså det sykeste som skjedde, var kanskje da jeg spilte i Norge, sier Ingrosso i intervjuet.



Kastet undertøy etter seg

Ifølge Ingrosso kastet den norske fansen BH-er på scenen. Sjarmøren hevder at han satt igjen med 17 BH-er da konserten var over.

Artisten forteller om opplevelsen i Norge i et intervju som er publisert på videoappen TikTok. I kommentarfeltet har han selv kommet med en kommentar til det norske folk:

«Hahahah spiller i Norge på fredag!! Får se hvordan det går».

Det har fått fansen til å koke i kommentarfeltet.

Fra én lyder det nemlig:

«Norge, gjør dere klare», mens en annen skriver:

«Blir rekord».

Fra en tredje lyder det:

«Bare å begynne å spare på BH-ene, for senere kan du lage en kollasj av dem, som du kan ha i bakgrunnen på konserter».

Tidligere koblet til norsk modell

I fjor sommer ble den svenske artisten koblet til den norske modellen Frøya Winther.

Romansespekulasjonene begynte å svirre etter at de to ble avbildet sammen i fjor sommer. Tidligere i år åpnet Ingrosso opp om sivilstatusen i et intervju med Aftonbladet.

– Jeg er singel. Jeg tror faen ikke jeg hadde vært en morsom kjæreste å være sammen med akkurat nå, fordi jeg har så sykt mye som skjer i livet mitt, sier Ingrosso til Aftonbladet.

På direkte spørsmål om relasjonen til Winther, svarte han følgende:

– Jeg kan si én ting, Frøya er utrolig. Hun er en utrolig fin jente. Punktum!

Frøya Winther fortalte til God kveld Norge i april i år at hun også er singel, og at det er noe hun trives med.

– Benjamin er en fantastisk person og vi er gode venner. Han har det største hjertet og er umulig å ikke bli glad i, sa Winther, og la til at hun setter pris på det fine vennskapet.