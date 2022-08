Det sadistiske drapsparet: Nå er hun løslatt og har fått egne barn

Slik beskrev Washington Post de sadistiske- og sexfikserte morderne Paul Bernardo og kona Karla Homolka, da de omsider ble tatt for de utspekulerte og grusomme forbrytelsene sine.

Ken & Barbie-killers

På grunn av sitt attraktive utseende og blonde manker, fikk de tilnavnet «The Ken and Barbie Killers» av pressen. Et av parets ofre var Karlas egen lillesøster..

Det kanadiske paret møttes, ifølge CBC News, på en hotellrestaurant i oktober 1987, og fant en felles tiltrekning for hverandre som raskt førte til at de ble et par.

Ville ha jomfru

Karla Homolka var da bare 17 år gammel. Den slanke og høye jenta, med det lange og lyse håret, jobbet som frivillig assistent på et dyreklinikk da hun møtte den 23 år gamle Paul Bernardo. Til tross for at de kjapt innledet et intenst seksuelt forhold, ble Paul fort lei av Karla.

Paul skal ha vært skuffet over at hun ikke var jomfru da de møttes, noe hun ofte fikk høre som kritikk av mannen hun hadde forelsket seg hodestups i.

INNLEDET FORHOLD: Karla Homolka ble hodestups forelsket i Paul Bernardo. Lite visste hun hva fremtiden deres ville bringe. Foto: FRANK GUNN

De fortsatte likevel forholdet, og forlovet seg i 1989. Men Paul fortsatte å erte Karla med at hun ikke var jomfru da de møttes, noe hun tok seg nær av.

Ga søsteren i julegave

For å bøte på skaden over at hun selv var det han omtalte som «used goods», var det Karla som foreslo at hun kunne tilby ham det han ønsket.

Karla og Paul hadde tidlig i forholdet delt sin felles fascinasjon for sadistisk og voldelig sex med hverandre, og som en julegave til Paul hadde Karla foreslått at han kunne få voldta lillesøsteren hennes, Tammy, som da var 15 år gammel.

På lille julaften i 1990 hadde paret planlagt å utføre voldtekten av lillesøsteren. De hadde ordnet større mengder alkohol, og hadde planlagt å skjenke henne så full at hun til slutt ville være bevisstløs, før de så skulle voldta henne.

Godtroende Tammy syntes det var spennende å drikke med søsteren og hennes eldre kjæreste, og ble villig med ned i kjelleren i familiens hus, mens foreldrene til Karla og Tammy sov i etasjene over.

Filmet alt

Men Tammy reagerte ikke som forventet på all alkoholen, og en utålmodig Paul instruerte derfor Karla til å bedøve søsteren med bedøvelsesmiddel hun hadde stjålet på dyreklinikken, der hun jobbet.

Etterhvert som bedøvelsen og alkoholen begynte å virke, ble Tammy mer og mer bevisstløs, før hun til slutt var helt borte, og ute av stand til å forsvare seg mot overgrepene som ventet.

Fikk ikke hjelp

Paul filmet hele tiden alt som skjedde. Han fikk først Karla til å misbruke sin egen søster seksuelt, før han selv voldtok henne.

Etterhvert begynte den livløse Tammy å reagere kraftig på medisinene og alkoholen hun hadde blitt foret med. Men da hun hjelpeløs begynte å kaste opp, var det ingen nåde å spore hos verken Paul eller søsteren.

Karla døde på gulvet i kjelleren i familiens hus - voldtatt, misbrukt og kvalt av sitt eget oppkast. Paret kledde på henne klærne og la henne tilbake i sengen sin før de tilkalte politiet.

De hevdet hun hadde drukket for mye, og at de hadde funnet henne død i sengen.

Ettersom Tammy slet med astma, og søsteren og kjæresten gav rimelig troverdige forklaringer, ble ikke Tammys død etterforsket videre. Politiet konkluderte med at det hadde vært en ulykke, og saken ble liggende i arkivet som det.

Helt til det begynte å dukke opp flere døde tenåringsjenter.

Startet tidlig

Paul Bernardo hadde skjønt at han tente seksuelt på sadistisk og voldelig sex allerede tidlig i ungdomsårene. Før han møtte Karla hadde han rukket å overfalle og voldta minst 14 jenter i Ontario i Canada.

STARTET UNG: Paul Bernardo forstod tidlig at han tente på sadistisk og voldelig sex. Foto: GREIG REEKIE

Myndighetene var like fortvilet som publikum over at de ikke klarte å finne gjerningsmannen, som skremte unge jenter og kvinner fra å gå alene i gatene på kveldstid.

Flere ofre stod fram og fortalte hvordan de hadde blitt filmet av gjerningsmannen, før han hadde overfalt og voldtatt dem. Han likte å dra kvinnene etter håret inn i buskene, der han voldtok dem på brutalt vis.

En farlig kombinasjon

Ved et tilfelle hadde en skrekkslagen mor overrasket ham inne på soverommet til datteren. Da hadde han brutt seg inn gjennom vinduet, og var i ferd med å voldta den hjelpeløse jenta. Han klarte å rømme fra gjerningsstedet, noe som førte til at en annen mann ble siktet og dømt for ugjerningen.

Han fortsatte å overfalle og voldta i en årrekke, og til tross for at det var gode DNA-spor på flere av åstedene hans, klarte ikke politiet å lokalisere ham.

I årene han var alene om ugjerningene, var det større sjanse for at han kunne bli tatt. Med Karla som medhjelper, fikk han virkelig levd ut sine sadistiske sider.

Grusomme drap

Karla og Paul giftet seg i en overdådig seremoni i juni i 1991, bare et knapt halvår etter at de drepte Tammy.

Som en forsmak på hvilket liv de ønsket å leve sammen, rakk de å utføre ytterligere et drap før bryllupet.

Samme dag som det lykkelige paret vinket og smilte til sine venner, fra en hest-og-kjerre-drevet vogn i sitt eget bryllup, dukket det opp sementblokker som inneholdt kroppsdeler i Lake Gibson i Ontario.

Kappet i småbiter

Karla og Paul hadde valgt romantiske og idylliske Hawaii som sin destinasjon for bryllupsreisen, og mens de koste seg med paraplydrinker og hverandre, ble liket i sementblokkene identifisert som 14 år gamle Leslie Mahaffy.

I følge Washington Post, hadde Leslie vært ute med venner på kvelden, etter begravelsen av en annen venn som hadde dødd i en tragisk bilulykke. Hun ble meldt savnet etter at hun ikke dukket opp hjemme som avtalt, og ble først funnet to uker senere.

Paul og Karla hadde da mishandlet og voldtatt den tynne, blonde jenta, før de hadde kuttet henne i ti deler, og murt likdelene inn i sementblokker som de hadde senket i elva.

Barberte av håret

Det gikk ikke mer enn et knapt år, før den neste tenåringsjenta forsvant.

15 år gamle Kristen French studerte ved den katolske skolen St. Catharines, da også hun forsvant sporløst. Liket hennes ble funnet i en grøft, mishandlet og voldtatt, to uker senere.

Gjerningspersonene hadde klippet og barbert av henne det brune, lange håret hun hadde.

Kirsten hadde blitt holdt som sex-slave i flere dager før hun ble drept.

Ettersom Paul og Karla videofilmet de grusomme handlingene, ble det senere avslørt at både Leslie og Kristen hadde bønnfalt Paul og Karla om å få leve.

Fikk juling

Til tross for at paret hadde vært sammen om å utføre flere av bortføringene, voldtektene og drapene, var ikke alt like rosenrødt i ekteskapet.

Paul hadde et voldsomt temperament, noe som førte til at han ved et tilfelle banket Karla så voldsomt med en lommelykt at hun måtte oppsøke hjelp på sykehuset.

Politiet og hjelpeapparatet ble varslet da en forslått og blodig Karla dukket opp på sykehuset, noe som igjen førte til at Paul omsider ble avslørt av DNA-bevisene som hadde samlet seg opp gjennom alle årene han hadde fått holde på.

FANGET: Paul Bernardo ble til slutt avslørt på grunn av fellende DNA-bevis som hadde samlet seg opp i løpet av årene. Foto: Frank Gunn

Endelig tatt

Det var stor lettelse hos politiet da de 1. februar 1993 endelig kunne konkludere med at det var en full match mellom DNA-sporene i de utallige voldtektssakene og Paul Bernardo.

Ettersom Karla selv hadde blitt mishandlet av ektemannen, og det forelå fellende DNA-beviser på at han stod bak voldtektene, valgte hun å legge alle kortene på bordet.

Ved hjelp av advokatene sine, inngikk hun en avtale der hun sa seg villig til en dom på 12 års fengsel, mot at hun hjalp etterforskerne å få fram alle detaljene i sakene mot Paul.

Lav straff

Hun hevdet at hun hadde levd i et voldelig ekteskap, og at hun var redd for sitt eget liv hvis hun motsatte seg Pauls ønsker. Dommen på 12 års fengsel for drapene på Leslie og Kristen, skapte furore i Canada. Folk mente straffen var altfor lav.

På grunn av at den omfattende straffesaken mot Paul tok tid å forberede, ble Karlas sak avgjort i god tid før hans rettssak startet.

Det var derfor ekstra sjokkerende for publikum at fellende bevis for hvor delaktig hun faktisk hadde vært, ikke dukket opp før etter at hun hadde blitt dømt.

Oppdaget videofilmene

I tillegg til Karlas sjokkerende lave straff for drapene og medvirkningen, var saken preget av en ytterligere skandale da det viste seg at Pauls advokat hadde holdt tilbake viktige bevis for retten.

I følge kanadiske medier skal Pauls advokat, Ken Murray, ha oppdaget videofilmene gjemt i taket på et av parets baderom i boligen deres.

Til tross for mange måneders opprulling av saken, unnlot han å opplyse om at disse videofilmene eksisterte, og det var ikke før han trakk seg fra saken i september 1994, at videofilmene kom for en dag.

BLE FILM: Kanadiske medier var fulle av saker om videofilmen, noe som førte til at det til og med ble laget en film om de grusomme ugjerningene til paret. Foto: MIKE CASSESE

Sjokkerende innhold

Videoene skapte sjokkbølger da grusomhetene ble dokumentert. Over flere timers opptak kunne etterforskerne og retten se og høre, hvordan Paul og Karla hadde utført de forferdelige handlingene.

I en videofilm merket «Karla, Tammy and Me», har Karla og Paul sex, mens hun er kledd som sin egen søster.

På filmen kunne man høre hvordan hun lovpriser Paul for å ta tatt jomfrudommen hennes. I en annen del av videoen har paret sex mens Paul holder et bilde av Tammy.

Fikk en god avtale

Ettersom videofilmene først dukket opp etter at Karla hadde inngått en avtale med myndighetene, ble ikke saken hennes gjenåpnet. Hun overholdt sin del av avtalen og vitnet mot Paul, der hun detaljert fortalte alt hun visste.

I saken mot Paul Bernardo påpekte statsadvokatene at hun definitivt ikke hadde vært et offer, men at hun også hadde vært en kaldblodig medskyldig.

Til tross for store protester fra folk som ønsket at Karla måtte få en strengere straff, ble hun idømt 12 års fengsel. Hun ble løslatt i 2005, 35 år gammel.

Karla søkte to ganger om å få rettens godkjennelse til å nekte mediene å følge opp hvordan livet hennes på frifot ville være, men fikk blankt avslag begge gangene.

Da hun ble løslatt hadde en dommer i Quebec bestemt at hun fortsatt var å anse som en trussel for offentligheten, og ilagt henne strenge betingelser for løslatelsen.

OPPSTANDELSE: Bilen med Karla Homolka forlater fengselet etter løslatelsen. Mange var forferdet over den tidlige løslatelsen. Foto: SHAUN BEST

Skiftet navn og er på frifot

Etter at hun forlot det føderale fengselet i Montreal, dro hun rett til en radiostasjon der hun gjorde et lengre intervju.

«Det jeg gjorde var forferdelig. Jeg var i en situasjon der jeg ikke kunne se klart, og hvor jeg ikke kunne søke hjelp. Jeg var fullstendig fortapt i Paul Bernardo, og jeg angrer dette noe enormt. For jeg vet jo nå at jeg hadde hatt muligheten til å stoppe dette», var noe av det Karla fortalte i intervjuet.

SKAPTE FURORE: En mann ser på TV-skjermene som viser intervjuet med Karla da hun ble løslatt. Hun gjorde av avtale med myndighetene som gjorde at hun kun sonet 12 år i fengsel. Foto: RYAN REMIORZ

Karla hevdet at hun hadde fått god støtte fra sine foreldre og gjenlevende søster gjennom alle årene som hadde gått.

Hun endret navnet sitt og gjorde sitt beste for å holde seg unna offentligheten.

I 2018 avslørte kanadiske medier at hun hadde giftet seg på nytt, blitt trebarnsmor, og at hun arbeidet som frivillig ved en ungdomsskole i Montreal.

Dømt til livstid

Paul Bernardo ble dømt til livstid for de mange voldtektene, samt drapene på Tammy, Leslie Mahafy og Kristen French.

I 2018 søkte han om prøveløslatelse, noe som ble avslått etter 30 minutters diskusjon i retten. Da han igjen søkte om prøveløslatelse i 2021, ble også denne avslått.

En nervøs og oppjaget Paul Bernardo, nå 56 år gammel, hevdet han slet med stress og angst etter å ha vært utsatt for nærmere 10.000 timers isolasjon fra meningsfull menneskelig kontakt.

ISOLASJON: Paul Bernardo hevdet han slet med stress og angst, etter å ha tilbragt titusenvis av timer i isolasjon. Her fra sikkerhetsfengselet Kingston Penitentiary i Canada hvor Bernardo satt fengslet frem til 2013, før han ble flyttet til et nytt sikkerhetsfengsel. Foto: FRED THORNHILL

Ifølge The Sun hevdet han å ha blitt utsatt for ondsinnede og uvanlige straffemetoder, og insisterte på at han var en endret mann.

Retten avslo også denne søknaden hans, og det forventes at Paul Bernardo vil tilbringe resten av sitt liv bak murene.

Kilder: CBC News, Washington Post, The Sun, Newsweek, Wikipedia