– Det lønner seg å være slu

FIN OPPLEVELSE: Erik Thorstvedt mener at det å få muligheten til å være med i realityprogrammer, er et privilegium. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

Mange husker nok «Heia Tufte», hvor fotballegenden Erik Thorstvedt (61) trente opp 16 «nerder» til å bli et skikkelig fotballag. Senere har han også vært med i NRK-programmet «Jorden rundt på seks steg», og programleder for «Heltenes kamp» på TV 2.

Men det er sjelden man ser 61-åringen som deltaker i typiske realityprogrammer.

– Man blir jo spurt om å være med på veldig mange ting. Det som tiltalte meg i akkurat dette tilfellet, var at man ikke fikk vite noe som helst, sier «Spillet»-aktuelle Thorstvedt til TV 2.

Den tidligere fotballspilleren innrømmer at han fremdeles bruker en god, gammeldags almanakk hvor han skriver ned alt som skal skje fremover.

– Å plutselig ha et ukjent kapittel der, er jo noe man ikke får oppleve så ofte i dagens siviliserte samfunn der alt er på stell, mener han.

SLAPP UNNA: 61-åringen føler at han slapp unna det verste stresset, ettersom han ble sendt ned i kjelleren ganske raskt. Foto: TV 2

Mener realitydeltakelse er et privilegium

Det at de ikke fikk vite noe av det som skulle skje i forkant av innspillingen, synes han var svært spennende.

Det synes han for så vidt alt av reality kan være, ettersom ting blir planlagt for deg. Han mimrer blant annet tilbake til Brasil, hvor han fikk utforske jungelen i Amazonas sammen med «Heia Tufte»-gjengen.

– Om man er en vanlig turist på et ukjent sted må man orientere seg og finne ut av alt på egen hånd. Mens når man er med i disse realityprogrammene, da står du opp hver dag og får alt servert i fanget. Det er jo et privilegium.

GOD GJENG: I kjelleren klarte deltakerne å skape gode relasjoner til hverandre. Etter hvert vendte de opp igjen i huset som et sterkt lag. Foto: Pinakkel Studio

Til tross for at det ikke ble noen utenlandstur denne gangen, mener Thorstvedt at «Spillet»-deltakelsen har vært en veldig fin opplevelse.

– Kjekke folk og spennende konkurranser. Også mener jeg selv at jeg kanskje hadde litt flaks som havnet i kjelleren såpass tidlig.

Sammenligner bønnesortering med meditasjon

Allerede i slutten av første episode ble Thorstvedt sendt ned i den beryktede «Spillet»-kjelleren, der Anette Hoff (62) befant seg.

Han tror derfor han har sluppet unna en del av det emosjonelle stresset som deltakerne i overetasjen måtte gjennom.

– Jeg tenker jo at omgivelsene ikke betyr like mye som folk.

61-åringen mener nemlig at så lenge man klarer å ha det fint sammen som mennesker, så spiller det ingen rolle hvordan kjelleren ser ut eller hvilke fasiliteter som er der.

Han måtte tilbringe fem dager i den stusselige underetasjen, men tok det hele med slående ro.

Mens andre synes det var forferdelig å bli plassert der nede, hevder Thorstvedt at han storkoste seg.

– Jeg synes det var en bra plass å være. Vi tjente jo penger på å sortere bønner og linser, og det ble jo mer som en slags meditasjon enn en konkurranse. Veldig avslappende.

– Et godt samhold trumfer ikke alt

I episode seks av programmet, får gjengen i kjelleren endelig vende tilbake til overetasjen.

Men til tross for at dramaturgien i programmet er lagt opp til at kjellerlaget skal komme stormende opp trappen for å ta hevn, mener Thorstvedt at det egentlig ikke er noen grunn til det.

– Selv om vi har vært nede i en kjeller og blitt godt kjent som mennesker, og blitt et godt lag, så betyr jo ikke det at vi er bedre i matte av den grunn. Det er ikke bare å tenke at et godt samhold trumfer alt, påpeker han og refererer til mattekonkurransen i forrige episode.

– Det var veldig tungt. Vi trodde jo at vi vant, men så ser jeg ansiktsuttrykket til Herman som forteller at her er det et eller annet som er galt. Og den kjente jeg på. Vi hadde jo veldig lyst til å vinne.



Som seer av programmet legger man raskt merke til at det er en helt annen stemning i kjelleren, enn i hovedetasjen. Til tross for at deltakerne i etasjen over kan boltre seg i luksus, er det en gjenganger at de går bak ryggen til hverandre og stadig vekk skifter allianser.

TUNGT TAP: Thorstvedt og resten av kjellerlaget tapte mattekonkurransen i forrige episode. Foto: Pinakkel Studio

Med andre ord er det vanskelig å stole på noen andre enn seg selv.

I kjelleren derimot, har de ifølge Martine Lunde (28) dannet seg en egen liten familie. Thorstvedt er «pappaen» i huset, mens Anette Hoff er «mor».

Sammen med Herman Dahl (21) har Lunde selv inntatt rollen som «barn», mens Steffen Eriksen (59) blir omtalt som «onkel».

– Jeg var bare glad jeg slapp å bli kalt oldefar, ler Thorstvedt.

Han mener det er fint med litt aldersforskjeller, og er veldig opptatt av at man ikke skal dømme folk ut ifra sementerte oppfatninger og forutinntatte tanker.

– Når det bare var meg og Anette i kjelleren, og så kommer plutselig Martine som er mye yngre enn oss, da er det lett å tenke «her kommer det en sånn «Paradise»-babe». Men Martine var jo fantastisk! Hun jobbet på og var en utrolig god lagspiller. Som et familiemedlem for oss. Det samme gjaldt Herman og Steffen, skryter han.

– Hadde blitt et drittkjedelig program

Siste person inn i kjelleren, endte med å bli Ida Elise Broch (36). Hun entret underetasjen like før kjellerlaget fikk lov til å flytte opp igjen, og rakk dermed ikke å være der så lenge.

Thorstvedt mener derfor det er en naturlig forklaring på at hun hadde en fot i begge leire.

Den siste uken har Broch mottatt hets og krenkende kommentarer for måten hun spilte på i programmet.

– Hun har mye følelser, og det styrer mye av hennes væremåte også. Men det er ingenting vondt i henne! Jeg ser hun har fått masse dritt i etterkant av forrige episode, men Ida er en sabla snill jente. Men det med strategi og sånn er ikke så enkelt for henne, fordi det er følelser som river og sliter begge veier der, sier Thorstvedt til TV 2.



Han reflekterer over hva som gjør et TV-program verdt å se på, og mener litt drama og uforutsigbarhet hos deltakerne er med på å løfte underholdningsverdien betraktelig.

– Hvis alle hadde vært sånn som meg - da hadde det jo blitt et drittkjedelig program. Det hadde ikke funket. Man må ha ulike mennesker.

– At Danby gjorde det, var jo gull!

Han mener det er alle alliansene og avgjørelsene i overetasjen som skaper det enorme stresset man kan se hos flere av de andre deltakerne.

– Så lenge du bare kjører en streit linje, så slipper du unna mye av den der påvirkningen til Danby eller sånne som trekker litt i trådene. Men det er klart det lønner seg å være slu også. Det er jo en balansegang her mellom å være naiv og blåøyd gjennom hele greia, og det å virkelig spille «Spillet», mener han.

KONTROVERSIELL: Danby Choi har bemerket seg i «Spillet» etter flere kontroversielle valg. Foto: TV 2

Thorstvedt understreker imidlertid at det var enkelte valg han absolutt ikke forsto noe av, som da Choi stemte ut «Hotel Cæsar»-stjernen i første episode.

– Hvorfor i all verden stemmer noen ut Anette? Men at noen faktisk gjorde det, har jo gjort programmet mye mer underholdende. Det spørsmålet der - «who killed Anette», får man jo mye ut av. At Danby gjorde akkurat det, var jo gull for programmet sin del!

– Så man må jo ha med det aspektet også. At han gjorde det, og at Ida gjorde det hun gjorde - som jeg heller ikke forsto noe av, men at hun gjorde det, er jo med på å gjøre det mer uforutsigbart, da. Og sannsynligvis mye mer underholdende, avslutter han.



«Spillet» sendes på TV 2 Direkte klokken 20.00 hver søndag. Episoden slippes tidligere på TV 2 Play.