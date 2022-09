MÅTTE TREKKE SEG: Til tross for at han ikke lenger kan delta på dansegulvet, smiler han fortsatt. Foto: Espen Solli/TV 2

Før helgen ble det kjent at proffdanser Egor Filipenko (34) måtte trekke seg fra Skal vi danse: all stars på grunn av en nakkeprolaps.

Proffdanser Tarjei Svalastog (23) tok derfor over rollen som den nye dansepartneren til programleder Katrine Moholt (49).

Selv om Filipenko måtte forlate danseparketten, håper seerne at dette ikke er det siste de ser av han i årets sesong.

Nå svarer han på seernes ønsker.

– Helt jævlig

– Det går ikke så bra, men jeg smiler, fortalte han om skaden da TV 2 møtte ham under den første pausen på H3 Arena lørdag.

KLARER IKKE SITTE: Filipenko pådro seg nakkeprolaps, og sliter med smerter i dag. Foto: Thomas Andersen/TV 2

– Jeg sitter heller ikke i salen, fordi jeg klarer ikke å sitte. Det var så vidt jeg klarte å kjøre bil. Jeg har hatt det bedre, for å si det sånn. Min personlighet takler dårlig et sånt type nederlag – fordi for meg har kroppen min alltid vært lagd av stål.

Videre forklarer han at det i tillegg var mentalt tungt at han måtte trekke seg på grunn av hans egen kropp.

– Det har vært en tung uke, og det er konstant smerte – så jeg får ikke gjort så veldig mye. Jeg har nesten ikke sovet. Nei, det har faktisk vært helt jævlig.

Han beskriver smertene som at noen «presser fingeren inn i et sår og gnikker på det» - bare at her er smertene lokalisert i skulderen.

– Jeg har to plasser i skulderen hvor det er krampelignende smerte, i tillegg til i nakken. Og så er det ingenting som hjelper, så jeg er forbanna for at jeg ikke får gjort noe. Jeg spiser bare piller hele tiden. Det kan ta alt fra én måned til et år til jeg er bedre.

Tilbake i dommerpanelet?

Til tross for at Filipenko ikke lenger blir å se på dansegulvet, har spekulasjonene eksplodert på sosiale medier om at han kan delta på en annen måte – nemlig i dommerpanelet.

TILBAKE I DOMMERPANELET: Seerne vil se Filipenko tilbake som dommer, hvor han satt i fem sesonger. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det går nok ikke i år, men hvis jeg får tilbudet om det – så kan jeg kanskje bli med. Jeg elsker jo konseptet, men jeg ville helst kanskje ha danset litt mer.

Han var tidligere dommer i de ordinære Skal vi danse-sesongene, og satt i panelet i fem sesonger.

Men til alle seerne som så gjerne vil ha mer av Filipenko på skjermen, har han nemlig én beskjed:

– Jeg sier tusen hjertelig takk, og jeg setter stor pris på det. Jeg har fått veldig fine meldinger. Det føles godt at folk følger med, bryr seg og sender hyggelige tekstmeldinger.

– Det siste jeg ville

I samråd med legen og støtteapparat måtte han ta den vanskelige avgjørelsen om å trekke seg fra programmet.

I videoen under kan man se at Filipenko er plaget av skaden, og ikke klarer å gjennomføre to løft.

– Jeg er ikke en person som gir meg, og har virkelig gjort alt jeg kunne for å fortsette å danse med Katrine, sa han i en pressemelding i forrige uke.

– Dette var det siste jeg ville, men nå gikk det dessverre ikke lenger.

Proffdanseren har likevel sagt at han kommer til å heie på sin gamle dansepartner, Katrine Moholt, og hennes nye kompanjong, Tarjei Svalastog, videre i konkurransen.

– Det er aldri noe gøy å være på parketten uten å være på parketten, men det er jo veldig gøy å se gjengen. Jeg har jo gjort dette i 15 år, så det går helt fint – men det er bedre å ryke, enn å trekke seg.

