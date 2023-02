Martha Leivestad (28) mener at hatefulle kommentarer presser unge kvinner vekk fra humorbransjen i Norge.

Det har blitt skrevet mye om hetsen mot Martha Leivestad etter at hun deltok i Rikets Roest av Erik Follestad på VGTV.

VG stengte kommentarfeltet under hennes video, på grunn av stygg hets av henne som person. De andre deltakerne, som var menn, ble ikke utsatt for det samme.

Stygge kommentarer i fem år

– Det kan bli veldig mørkt. Veldig mye går på størrelsen min. Veldig mange sier at de synes jeg er feit, stygg og jævlig, at jeg burde dø, burde slutte i jobben min, forstår ikke hvorfor jeg er på TV. Det er jo ikke hyggelig, sier Leivestad i et intervju på Lindmo fredag kveld.

Hun forteller at mange oppfordrer henne til å slutte å lese kommentarfelt. Noen anbefaler henne til og med å kutte ut TikTok.

– Det klarer jeg ikke. Jeg har lagd YouTube-innhold i fire år. Jeg har moderert kommentarfelt. Jeg har lest stygge kommentarer om meg selv i fem år.

Likevel synes hun det ble for åpenbar misogyni da hun var den eneste som VG måtte stenge kommentarfeltet til. Derfor skrev hun om det på Instagram.

Hun forteller Anne Lindmo at Maria Stavang sa på Instagram at hun takker nei til å delta på «Latter Live», som gir unge standupkomikere sjansen til å vise seg frem på NRK.

– Hun takket nei fordi livet etter publisering er så stygt. Kommentarfelt-holdninger er så stygge. Man orker ikke. Man har ikke lyst. Alle skal få lov til å tulle. Men det som skjer når man får så mange stygge kommentarer – det farligste som skjer – er at jenter ikke tør.

Lindmo spør om Leivestad mener at unge jenter som prøver seg blir revet i stykker.

– De blir spist levende. Det er veldig, veldig, fryktelig kjedelig. Mildt sagt.

Vil inspirere andre

Selv opplever Leivestad at én person stadig vekk skriver til henne at hun ikke må formere seg.

– Det mener han jo. Han skriver det på mange videoer. Han skriver det på en video med meg og tantebarna mine. Det er heavy.

Leivestad forteller at hennes eneste valg er å lese det, blokkere det og gå videre, hvis hun skal klare å fortsette å jobbe som humorist.

– Jeg har lyst til å være her og inspirere til at flere jenter jobber med humor, lager serier, lager film og jobber med humor. Det er dritviktig. Vi trenger flere stemmer.