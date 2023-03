– Det er vanskeligere å reise hjemmefra som nygift

Denne uken er Åge Sten Nilsen (53) en av artistene som skal synge med en hemmelig duettpartner som gjemmer seg bak veggen i «Hemmelige duetter».

Sangen han valgte er «Barcelona» av Freddie Mercury, og den har Sten Nilsen gjort noen ganger. Også i forbindelse med musikalen «We Will Rock You».

HEMMELIG DUETT: Åge Sten Nilsen synger med sin hemmelige duettpartner i søndagens episode av «Hemmelige duetter». Foto: TV 2

– Det kunne være så mange sopraner bak veggen der. Det kom en stemme som var litt annerledes enn forventet. Du blir veldig oppmerksom på hvem det kan være, men denne slet jeg med, sier Sten Nilsen til TV 2.

Wig Wam-suksess

Åge Sten Nilsen er for tiden i Halden og øver til turné i USA, hvor bandet skal spille ti konserter. Videre skal bandet til Australia og høster nå gode kritikker for deres siste album, «Out Of The Dark».

SUKSESS: Wig Wam gjør stor suksess, her er de på Allsang på grensen i 2022. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Wig Wam fikk en ny vind med «Do You Wanna Taste It» som ble brukt som tittelintro til den amerikanske superheltserien «Peacemaker».

– Responsen fra fansen vår har vært strålende og når vi slipper ny musikk i USA, så elsker de vår sjanger. Gjennom serien «Peacemaker» fikk vi mange nye fans. Det er morsomt å se på streamingen, som er mye fra USA-publikumet vårt, forteller Sten Nilsen til TV 2.

Bandet har slitt med arbeidstillatelse i USA og skulle egentlig turnere i juli i fjor. Det ble videre utsatt, og nå er de endelig klare for turné.

Kona blir med på turné

SAMARBEIDER: Åge Sten Nilsen og kona Christine Grande er også kollegaer. Foto: Eir Jørgen Bue

Sten Nilsen giftet seg med sin 22 år yngre kone, Christine Grande, i mai i fjor. Han flyttet til Melhus, kjøpte hus sammen, og nå stortrives han og har blitt svært hjemmekjær. Derfor merker han stor forskjell når han nå snart skal ut på turné.

– Det er vanskeligere å dra hjemmefra. Men kona mi er artist hun også, så da forstår hun meg bedre. Vi har reist veldig mye sammen de siste årene. Hun blir med litt rundt omkring, heldigvis, og blir med når vi skal på Monsters of Rock Cruise i Karibien, forteller Sten Nilsen.

Musikalsk samarbeid

Hjemme i Melhus skriver ekteparet musikk sammen og støtter hverandres karrierer. De har også gjort endel duo-konserter sammen. 53-åringen er på en god plass for tiden og livet smiler.

– Jeg har aldri hatt det bedre i hele mitt liv, så det er deilig å ha passert 50 og fortsatt ha det beste i livet igjen. Vi har kjøpt hus, giftet oss og har nå slått oss til ro, avslutter en lykkelig rockeartist.