– Det er utrolig sårbart

Billie Eilish (20) fikk sitt store gjennombrudd med debutsingelen «Ocean Eyes», som gikk viralt på SoundCloud i 2016. Da var hun bare 14 år gammel.

Siden debutsuksessen har den amerikanske sangeren blitt en av verdens største artister.

I et ferskt intervju med BBC åpner hun opp om byrden av å vokse opp i søkelyset.

– Det å vokse opp i offentligheten er en utrolig sårbar opplevelse. Det gjør det vanskelig for en å utvikle seg, å forandre seg, sier Eilish til BBC.

– Følte meg som en bedrager

Den unge stjernen forteller at den plutselige suksessen i en så ung alder har ført til at hun lenge har slitt med det hun betegner som et «alvorlig bedragersyndrom».

– Jeg var bare i en slags spiral av å føle meg som en bedrager. Jeg prøvde bare å gripe meg til halmstrå for å føle meg som meg igjen, forteller «bad guy»-sangeren.

Eilish forklarer at hennes tidlige suksess også satte henne i situasjoner som ofte virket nesten absurde for en tenåring. Blant annet forteller den nå 20 år gamle stjernen at hun og hennes bror var i hundrevis av møter med fans og andre i bransjen allerede i en alder av 14.

– Det var bare så mange møter med folk som ikke ante hvordan de skulle prate til en 14 år gammel jente, sier Eilish.

Ble ikke tatt på alvor

Videre i intervjuet snakker Eilish ut om den vonde følelsen som kom av at hun følte hun ikke ble tatt på alvor som ung kvinne i bransjen.

– Å være en kvinne, og en såpass ung kvinne i akkurat denne bransjen, gjør at folk har vanskelig for å ha tillit til deg som artist, sier Eilish.

Etter hvert som hun ble eldre og merket at både fans og bransje fikk mer tillit til henne som artist, kjente Eilish seg mer komfortabel i søkelyset.

– Øyeblikket jeg merket at folk endelig hørte på det jeg hadde å si var veldig tilfredsstillende. Det å endelig ha kontroll var en utrolig god følelse, sier Eilish i intervjuet.

Eilish snakker også om sin veldig personlige ballade, «Your Power». For den amerikanske sangeren har låten en veldig sterk betydning, nettopp fordi den handler om å gjenvinne kontroll over sitt eget liv.

– Det er vanskelig å plutselig ha så mye makt, og spesielt vanskelig å kjenne på det å ha en stor makt i livet etter å ha følt deg maktesløs. Det er også vanskelig å ikke ta utnytte av den makten man har. Det gjelder ikke bare sangens tematikk, men også alt i livet, avslutter Eilish.