Kronprinsparet har fått «empty nest-syndrome», og er du mor eller far er sjansen stor for at det kan ramme deg også.

– Panikk!



Med ett ord beskriver kronprinsesse Mette-Marit hvordan det føles at barna blir eldre og snart skal flytte ut, i ukens episode av dokumentarserien «Kronprinsparet – vårt Norge» på TV 2.

Kronprinsessen utbroderer:

– Det er en følelse av full panikk at barna skal flytte ut.

Familien har i alle år bodd på Skaugum, men det er i ferd med å endre seg.

Flytter til Troms

Eldstebror Marius Borg Høiby de siste årene tidvis holdt hus på Skaugum.

Prinsesse Ingrid Alexandra (19) skal i 2024 avtjene sin førstegangstjeneste ved Skjold leir i Indre Troms.

Prins Sverre Magnus nærmer seg også et selvstendig voksenliv med stormskritt – han fyller 18 år i desember.

LIV OG RØRE: På Skaugum har prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skapt ungdommelig liv og røre. Foto: Terje Pedersen

At kronprinsparets barn er i ferd med å forlate redet, er åpenbart noe som påvirker de to.

– Vi har et liv sammen rundt barna. Vi har vært veldig opptatt av det og prioritert det ganske beinhardt i vårt liv, det å sikre at vi har nok tid og brukt masse tid alene sammen med våre barn, forteller kronprinsessen.

– Det er trist at de ikke skal være her mer og ha livet sitt i de samme rommene som vi bor og lever, erkjenner kronprins Haakon.

Resultat av moderne foreldre

Det kronprinsparet opplever, er også kjent som «empty nest-syndrome».

Dette inntreffer gjerne i forbindelse med at barna flytter ut og begynner et mer uavhengig voksenliv.

– «Empty nest-syndrome» er ingen diagnose. Det er en ganske vanlig og naturlig fase for foreldre og omsorgspersoner, og en viktig overgangsfase i livet, som kan preges både av sorg, savn, vemod og lettelse.

Det forteller psykologspesialist Hanne Netland Simonsen. Hun har jobbet med barn, ungdom, voksne og foreldre i 20 år, og er ekspert innenfor feltet relasjoner og familieforhold.

PRIORITERT: Selv om de er kongelige, har kronprinsparet prioritert de tre barna tett - som det moderne foreldreparet de er. Foto: Lise Åserud

«Empty nest-syndrome» er ikke noe nytt, men psykologspesialisten tror det kan være ekstra spesielt i vår tid. Foreldre er ofte så tett på barna sine, også i ungdomstiden, som på mange måter er den naturlige første løsrivelsesfasen.

– Vi ønsker å være tett på; delta på treninger, dugnader, trivselsgrupper og heie på alle kamper, vi skal følge opp både hjemme, på skolen og fritid, sier hun og fortsetter:

– Det å være en forelder har blitt en del av identiteten og livsoppgaven vår, og vi investerer så mye i barna våre og i å være foreldre.

Så når poden skal ut og oppleve livet på egen hånd, er det slett ikke uvanlig at dette fører til en overgangsfase, identitetskrise og sorgprosess for foreldrene.

– Det kan fort dukke opp eksistensielle spørsmål. «Hvem er jeg nå?», «Hvordan skal min foreldrerolle bli nå?», «Hvordan skal livet mitt bli?» og «Hva skjer med oss og parforholdet nå?»

Tydelig melding

Psykologspesialisten har en tydelig melding til kronprinsparet og alle de som opplever dette:

– Barna dine trenger deg fortsatt, men de trenger deg gjerne på en annen måte.

– De trenger fortsatt å bli sett, møtt og anerkjent, og at du er tilgjengelig, når de søker deg.



Selv om foreldre takler denne fasen på en rekke ulike måter, er det noen fellestrekk i hvordan dette kan håndteres best mulig.

– Prosjektet til forelderen blir å finne balansegangen i å være tilgjengelig og til stede på gode og støttende måter, uten å bli for invaderende og inngripende, eller for utmeldt og bakpå. Der kan man gå i fellen på begge sider.



MÅ SNAKKES OM: Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen mener det er viktig å anerkjenne «empty nest-syndrome» som en normal reaksjon og la det bli et tema i lunsjen og vennegjengen. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

På mange måter har barne- og ungdomstiden vært en øvelse mot denne fasen.

Derfor mener psykologspesialisten at det er viktig å stole på tilknytningen og båndet du har til barnet ditt, og søke trygghet i det.

– Den største gaven barna dine kan ta med seg ut i livet, er å ha blitt sett og anerkjent for «hele seg» hjemme, og at de har en trygg base og havn de kan søke hjem til i motgang, medgang, hverdagsliv og når de trenger trøst og støtte.

– Kan slå feil ut

En fallgruve man lett kan havne i, er behovet for å være litt for tett og kontrollerende i livet til barnet ditt etter at de har flyttet ut.



– Du må tillate at de utforsker voksenlivet på egen hånd, både på «godt og vondt», for de erfaringene de gjør seg er en nyttig og viktig del av utviklingen og livet til barnet ditt.

Hvis man sender av gårde barna med overbekymring og engstelse, kan det slå veldig feil ut hos barnet ditt.

– Det å gi en tommel opp, vise at du har tro på barnet ditt og at dette skal gå bra, er viktig. Sterk grad av egen engstelse, kontroll eller bekymring kan kunne oppfattes som at du ikke har tilstrekkelig tro på at barnet skal klare seg selv.

Overvåker barnet

Teknologien kan også være et hinder hos foreldre som strever med å slippe taket.

– Vi hører om foreldre som for eksempel svært ofte sjekker «snapmaps» (kartfunksjon på Snapchat hvor man kan se hvor noen befinner seg, journ.anm.) eller andre sporingsplattformer, som er vant til å bruke dette aktivt gjennom ungdomstiden.

Hun fortsetter:

– Så hvis barnet er ute en sen natt med venner, så kan det skape unødig bekymring der hjemme hos foreldrene som vil følge med, påpeker Netland Simonsen.

Psykologen forteller at det kan være lurt å begynne forberedelsene allerede før poden har flyttet ut.

– En del av overgangen når barna flytter ut, handler om å gi slipp. Det er en nyttig øvelse. For eksempel å gi slipp på følelsen av å hele tiden skulle sjekke inn på barnet.

– En myte

En vanlig misoppfattelse er å tro at «empty nest-syndrome» er kjønnsbetinget.

– Å legge dette på mammaen, tror jeg lett kan bli en myte. Jeg tror pappaene kan kjenne like mye på dette som en mamma, sier psykologspesialisten.

Likevel tror hun at det kan arte seg på forskjellige måter og at man kan ha ulike mestringsstrategier.

Netland Simonsen berømmer kronprinsparet for åpenheten og ærligheten de viser med å rette fokus på dette.

– Det er modig og viktig for mange, og hjelper oss som foreldre å få en anerkjennelse og et språk rundt egne, normale reaksjoner.



Rammes av ensomhet

Nøyaktig hvor lenge man opplever «empty nest-syndrome» varierer.

Psykologen forteller at denne fasen kan være noe foreldre gruer seg lenge til, eller det kan treffe som lyn fra klar himmel.

Søskenrekkefølgen spiller også inn, og om det er det siste barnet som forlater redet.

– En viktig beskjed er at det er helt normalt å reagere på denne fasen på ulike måter. Følelser er involvert og det er godt! Vi må jobbe for å tåle, bekrefte og møte følelsene våre, sier psykologspesialisten.

Ofte kan denne fasen også prege parforholdet.

– Det kan være lenge siden man bare var to, eller som aleneforelder kan man kjenne på det å være helt alene. Ensomhet og savn er følelser mange kan kjenne på i denne fasen, enten man er i et parforhold eller alene, forteller hun.

Oppleves ulikt

Netland Simonsen forteller at fasen oppleves svært ulikt fra person til person, og det kan være store forskjeller også innad i paret.

For den ene kan dette være en overveldende og intens sorgprosess. Den andre kan kjenne en lettelse; de er klar for å slippe barna ut og kunne ha mer tid for seg selv igjen.

– Hvis man er et par så er det viktig å anerkjenne hverandres følelser i dette og tåle at vi takler det ulikt. Det er en stor fordel om man kan sette ord på dette sammen.



Finn et prosjekt

Kanskje har du opplevd at foreldrene dine fikk et nytt prosjekt eller engasjerte seg i frivillig arbeid da du flyttet ut? Det kan være en god ting.

Et konkret tiltak i kampen mot «empty nest-syndrome» er å være sammen om felles prosjekter og interesser, samt finne egne utviklingsprosjekt som kan gi deg håp for fremtiden.

– Ting som går på at man er to som kan ha det fint sammen og prioritere hverandre igjen.

– Etter hvert kanskje også kunne tenke på takknemlighet for det livet man har hatt sammen, som nå går over i en ny livsfase, med nye muligheter og fremtidshåp, avslutter Netland Simonsen.

«Kronprinsparet – vårt Norge» ser du på TV 2 Play når som helst og på TV 2 Direkte lørdag klokken 20.00.