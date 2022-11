Det er like før skipet kantrer – så starter den dramatiske redningsaksjonen

NY DOKUMENTARSERIE: I TV 2-serien Reddet får seerne et innblikk i hvordan Redningshelikoptertjenesten i Norge jobber. Her fra en redningsaksjon i Florø i 2021. Foto: TV 2

Alarmen ringer hos Redningshelikoptertjenesten.

Utenfor Florø befinner 12 mann seg om bord i et stort, nederlandsk lasteskip, Eemslift Hendrika. Det er nær ved å kantre. Situasjonen er dramatisk. Skipet befinner seg i en voldsom sjø.

96 KILOMETER: Redningsaksjonen er 96 kilometer fra basen. Foto: TV 2

Bølgene er opptil 15 meter høye.

– Dette kommer til å bli den mest krevende heisoperasjonen til sjøs jeg noensinne har gjort, sier heisoperatør Håvard Dale i episoden.

Han sitter i helikopteret og skal frakte redningsmannen ned til lasteskipet.

HEISOPERATØR: Håvard Dale har ansvaret for å frakte redningsmannen opp og ned fra helikopteret. Foto: TV 2

– For oss ser det ut som denne båten kan gå rundt når som helst, forteller redningsmann Alvin Fyhn.

Dramatiske redningsaksjoner

Reddet er en ny og dramatisk dokumentarserie på TV 2 Play.

Seerne får følge Redningshelikoptertjenesten i Norge når de rykker ut på oppdrag som står om liv eller død – både til sjøs og på land.

Serien byr på autentiske filmer fra både redningsmannskapet selv, og private opptak fra personene som står på grensen mellom liv og død.

Mye står på spill

Tilbake til redningsaksjonen i Florø begynner pulsen å øke hos både mannskapet på båten og i helikopteret.

DRAMATISK: Bølgene blir høyere for hvert minutt som går, og situasjonen blir mer dramatisk. Foto: TV 2

Redningsmann Alvin Fyhn skal nå bli heist fra helikopteret og ned på dekk til skipet. Håvard Dale, som opererer heisen, står overfor en veldig kritisk øvelse.

Redningsmannens liv ligger bokstavelig talt i heisoperatørens hender.

REDNINGSMANN: Alvin Fyhn står ansvarlig for å hente mannskapet fra skipet og sende dem opp til helikopteret. Foto: TV 2

Når Fyhn heises ned, er det mye som står på spill. Han kan først og fremst skade seg, men enda farligere enn det – om heisvaieren blir slakk og henger seg fast i noe, kan den ryke.

Han kommer seg etter hvert ned på båten, men klokka tikker.

Kapteinen ombord gir beskjed om at det kun skal reddes åtte av de totalt tolv personene på skipet. Resten skal bli igjen for å håndtere situasjonen.

«Thank you so much», sier en av mennene som blir reddet fra skipet.

Hopper ut i 20-meters bølger

Alle åtte blir reddet, og redningsmannskapet kan fly vekk fra sjøen med et smil om munnen.

REDDET: Åtte av tolv fra det nederlandske mannskapet ble reddet. Foto: TV 2

Men – det er fortsatt fire mann igjen på skipet og været tar seg kraftig opp. Redningshelikopteret må tilbake til Ålesund for å fylle drivstoff.

Nå er bølgene opptil 18 meter høye.

Når redningsmannskapet flyr tilbake. har situasjonen forverret seg. Nå er det ikke snakk om at Fyhn skal ned på skipet igjen – det er for farlig. Siden de er det eneste redningshelikopteret der, står de likevel «standby» og passer på fra lufta.

– Vi frykter fortsatt at båten skal gå rundt, forteller Fyhn.

Den nederlandske kapteinen som fortsatt er om bord, gjør alt i sin makt for å berge skipet.

Hovedredningssentralen gir derfor kapteinen et ultimatum: Å forlate båten nå, eller seile uten helikopterstøtte gjennom natta.

De fire gjenværende på skipet bestemmer seg for å evakuere, men den eneste muligheten er å hoppe ut fra skipet.

VERDENS KULESTE JOBB: Redningsmannen Hans Jonas Engh mener han har den kuleste jobben i verden. Foto: TV 2

Nå er bølgene over 20 meter høye.

Et annet helikopter kommer for å hjelpe til – et redningsmannskap som vanligvis arbeider for sikkerheten til oljearbeiderne i Nordsjøen.

I mannskapet er den litt mer ferske redningsmannen, Hans Jonas Engh, som skal bli fraktet ned fra helikopteret.

Én av de fire gjenværende på skipet har hoppet ut og det ligger i Engh sine hender å få hjulpet ham opp i helikopteret.

– Som å vinne OL-gull

Én etter én redder Engh resten av mannskapet opp fra vannet, helt til den tolvte og siste mannen er fraktet opp.

– Vi treffer på timingen der óg. Da er det bare gøy, sier Engh, og fortsetter:

– Jeg kommer opp i maskina og gliser fra øret til øret.

Hele redningsmannskapet er fornøyde, for nå er alle 12 reddet og i livet.

– For oss, i det faget her, er det ikke ofte at man har så krevende oppdrag. Det er som å vinne OL-gull for en idrettsutøver, forteller redningsmannen Fyhn.

