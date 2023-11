– Noen ganger så lurer jeg på om jeg bare er skapt for å gjøre livet til Tarjei surt, sier Maurstad lattermildt, før han fortsetter:

– Det er jo veldig synd, hvis det er meningen med mitt liv. Meningen med livet mitt kom veldig sent i livet mitt da også.

Dersom du har sett litt på TV det siste året, skjønner du nok hva Maurstad sikter til. Han og proffdanser Tarjei Svalastog var på hver sin side i TV 2-programmet «Forræder». Det ble et slags episk fiendskap mellom dem i flere episoder.

Bakgrunn

I «Forræder» var Svalastog lojal, og Maurstad forræder. Det var mange episke diskusjoner mellom dem to, og Svalastog var lenge fast bestemt på å få Maurstad ut av spillet.

Maurstad gikk så langt som å kalle Svalastog for sin erkefiende. Som «Forræder»-fans vet, endte det likevel med at Maurstad klarte å lure Svalastog, og Maurstad vant hele «Forræder».

Nå har Maurstad nok en gang vunnet over Svalastog, ved å komme lenger enn ham i «Skal vi danse» – da han fikk en andreplass i årets sesong. Svalastog og Ulrikke Brandstorp (28) røk ut i semifinalen.

– Vi har samarbeidet masse, egentlig. Ulrikke, Tarjei, Marianne og jeg har sparret masse i denne prosessen. Vi har vært gode venner i denne prosessen. Jeg føler egentlig at vi fortsatt er gode venner.

FIENDER: Svalastog og Maurstad har vært i flere konkurranser sammen. Foto: TV 2

Tilfeldigheter

Maurstad poengterer at han kun har kalt Svalastog for en erkefiende i et tøysete stemmeleie, og at de to ikke har noe uvennskap. Tvert imot.

– Jeg henger mye med Tarjei på fritiden, Vi har gjort masse greier sammen. Så selv om det sikkert virker som om vi er erkefiender og hater hverandre, så er egentlig ikke det tilfelle i det hele tatt.

– Ganske dårlige erkefiender hvis dere egentlig er veldig gode venner og henger masse på fritiden?

– Ja, det er noe veldig tveegget der. Vi er egentlig gode venner som også tilfeldigvis har endt opp i flere store konkurranser sammen.

– Rå fyr

Svalastog har også kun fine ting å si om Maurstad.

HIT, MEN IKKE LENGER: Ulrikke Brandstorp og Tarjei Svalastog, Aslak Maurstad og Marianne Sandaker, Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen. Dette var de tre parene i semifinalen. På bildet er også programlederne Helene Olafsen og Anders Hoff. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det har vært enormt kult å ha med Aslak på «Skal vi danse» i høst. Selv om det endte i et meget kjipt tap i semifinaleduellen, så er jeg takknemlig for alle ukene vi fikk sammen. Ulrikke, Marianne, Aslak og jeg har hver eneste uke danset for hverandre og gitt ærlige tilbakemeldinger for å få dansene så gode som mulig. Så må jo si vi gjorde en ganske god jobb.

– Slik som Aslak sier så er vi gode venner utenfor TV, og har hengt sammen mange kvelder i høst. Vi har blitt enda bedre venner enn det vi var etter «Forræder», så jeg håper at det vennskapet fortsetter. Han er en rå fyr.

Svalstog er kjent for å ha et velfungerende konkurranseinstinkt, derfor er det kanskje ikke så rart at han ønsker en ny duell.

– Men nå leder han 2-0, så jeg må finne et eller annet TV-konsept hvor jeg kan slå ham. Det må jeg bare, sier Svalastog lattermildt.