Det kan virke som Aleksander Sæterstøl blir spurt om frieri hver gang han blir intervjuet.

Kanskje er det ikke så rart. For det første er han sammen med en av Norges mest kjente influensere, for det andre spøker han selv med frieriet både i den ferske TV 2-serien «Kjendis AS» og i den kommende Amazon Prime-serien «Aleks & Martine Pranker».

Derfor har han ikke fridd

I TV 2-podkasten «Realitysjekk» forteller Sæterstøl om hvordan det føles at hele Norge sitter og venter på at han skal fri til Martine Lunde (27).

– Føler du på press for å fri til Martine?



– Ja, jeg lurer på om det er derfor jeg ikke har gjort det. For det første, så har jo Martine hintet til det en million ganger. Jeg begynner å lure på om det bare er en sånn damegreie, at dere damer bare har lyst til å ha en ring på fingeren? For å vise at man har en mann som har lyst til å være med deg resten av livet, sier han i den nevnte podkasten, med en god dose humor som undertone.

Han forteller at det har vært enormt mye mas fra media om frieriet, men også fra folk han møter på gata.

– Altså, alle folk jeg møter … For eksempel når jeg er hjemme i Bergen, så kommer alle jenter bort til meg og spør: «Skal du fri?». Det er jo egentlig et personlig spørsmål.

Slik skiller de jobb og privat

Forholdet til Sæterstøl og Lunde har aldri vært et A4-forhold. De møttes på «Paradise Hotel» i 2017 og ble raskt TV-yndlinger for det norske folk.

Etter det har de blitt kjent som en slags duo, som har jobbet sammen i mange TV-prosjekter. De har eksempel vi deltatt i «Sofa» sammen og vært programledere i «God kveld Norge» sammen.

– Vi er jo kjærester, men vi har blitt et profesjonelt par også. Begge liker å lage TV, og begge liker å underholde. Vi har på en måte funnet vår dynamikk.



– Hvordan skiller dere den dynamikken dere har hjemme, med den dere har på jobb?



– Når vi er på jobb, er vi på jobb. Når vi er hjemme, er vi hjemme. Det å jobbe med kjæresten din, det kan jo bli litt mye. Vi har jo ofte vært på jobb i sju/åtte timer sammen, så drar vi hjem og skal lage middag. Vi er oppå hverandre hele tiden, så når vi kommer hjem kan vi på en måte ta en pause.

I RAMPELYSET: Paret er ofte å se sammen på forskjellige pressearrangementer. Foto: Espen Solli / TV 2

For å få litt tid hver for seg, har paret gjort et grep.

– Jeg har fått et lite gamingrom. Så jeg setter meg der, så sitter hun enten i stuen eller på soverommet og slapper av. Så kobler vi av. Hadde det ikke vært for gamingrommet, så tror jeg ikke vi hadde vært kjærester. Nei da, ler Sæterstøl.

Sæterstøl har ikke noe negativt å si om kjæresten, verken på privaten eller på jobb. Han sier spøkefullt at han tidvis jobber litt som assistenten hennes også.

– Jeg syns det er veldig greit å jobbe med Martine. Hun tar for eksempel manus så lett, Det er jeg veldig glad for, for hun lærer seg både hennes og mitt manus, før jeg har lært kun mitt manus. Hun er kjempeflink.