Sammen med ektemannen Lasse Lindtner (68) flyttet Anne Marie Ottersen denne vinteren inn på Kongsvinger festning for å delta i den andre sesongen av «Forræder».

På forhånd hadde hun hørt fjorårets deltakere snakke om sykmelding etter TV-innspillingen, besøk hos legevakt og psykologer som måtte gripe inn da det mentale presset ble for stort.

– Jeg har hørt at folk har syntes at det var vanskelig å være med i «Forræder». Jeg syntes bare det var veldig gøy. Jeg må innrømme det. Men det er utfordrende også, sier skuespilleren.

UTFORDRENDE: De 16 spillerne i vårens «Forræder» på Kongsvinger festning. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

– Jeg likte veldig godt at det var en mental utfordring, og at det er der du må sette inn støtet. Det var spennende å se gruppementaliteten, hvordan folk leder hverandre i forskjellige retninger innad i gruppen – fordi man ikke vet noen ting.

– Et slags helvete

Ottersen er den klart eldste deltakeren i årets sesong, og dermed den med mest livserfaring. Som fast ansatt skuespiller på Nationaltheatret gjennom 45 år, har hun også god trening i å takle psykisk press.

– Jeg er vant til mentale utfordringer. For det å ha premiere som skuespiller på Nationaltheatret med store roller, er et slags helvete – for å si det mildt. Å være med i «Forræder» kan ikke sammenlignes med det mentale presset som skuespiller. Ikke i det hele tatt. Dette var mye lettere.

NERVER: Anne Marie Ottersen var fast ansatt ved Nationaltheatret i 45 år, og har kjent på store nerver før forestillingene. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Ottersen er kjent fra TV-seriene «Fredrikssons fabrikk», «Holms» og «Best før». Hun har spilt i filmer som «Hustruer», «Ingenting å le av» og «Bryllupsfesten» – men det er spesielt de store rollene på teaterscenen som har tæret mest på nervene.

– Det er et liv i angst å være skuespiller, men ekshibisjonismen er større en angsten. Det er ganske nifst å være skuespiller. Så det er jo likevel et eller annet du synes er gøy med det yrket, ellers hadde du ikke holdt ut.

– Har du gjort noe for å takle nervene underveis?



– Nei, jeg tror du bare må tåle det. Du må rett og slett tåle det. Og så har du jo yrket ditt. Du har ambisjoner om å gjøre det best mulig. Da har du noe å hekte det på. Det er ikke rendyrket angst, men angst for ikke å prestere bra nok. Det er egentlig prestasjonsangst.

Rundlurte ektemannen

Under innspillingen av «Forræder» på Kongsvinger fikk Ottersen tildelt rollen som forræder. Dermed fikk hun satt sine skuespillerferdigheter på prøve nok en gang – spesielt overfor ektemannen Lasse.

– Han merket det ikke, og det var det som var så morsomt. De spurte ham: «Er Anne Marie forræder?». Da svarte han: «Overhodet ikke, hun er akkurat som hun pleier». Så tenkte jeg: «Dét kan ha to sider». Vi har levd sammen i 37 år. «Nå kan han plutselig oppdage hvor mye jeg har lurt ham opp gjennom årene. Kanskje det blir skilsmisse», sier hun og ler høyt og rungende.

PINLIG STILLHET: Da ekteparet møttes i frokostsalen, sa de ikke ett eneste ord til hverandre – selv om de var de eneste to personene i rommet i lang tid. Foto: Heidi Marie Goperod/ TV 2

I den første spillrunden, som ble publisert på TV 2 Play før helgen, oppsto det en morsom scene da ekteparet var de to første som møtte opp i frokostsalen. De to skuespillerne bodde på hvert sitt rom om natten, og utvekslet ikke ett eneste ord med hverandre da de møttes om morgenen.

– Det var enda verre i virkeligheten. Vi fikk av og til beskjed om at vi ikke skulle snakke. Det var nemlig veldig strengt opplegg, så jeg trodde at vi ikke fikk lov til å si noe under frokosten. Det var så absurd! Vi satt der mye lenger enn det så ut som på TV – og sa ikke ett ord til hverandre. Plutselig skjønte vi at: «Å? det er visst ikke opplegget her», sier hun om den pinlige stillheten.

To nevroser som passer sammen

– Vi så kanskje ut som et av de ekteparene som sitter på restaurant og ikke har noe mer å snakke om. Men gudskjelov har vi det, altså. I hvert fall jeg. Lasse svarer med «ja» og «nei», som han sa i programmet. Det er veldig morsomt.

– Hva er grunnen til at dere har klart å bevare kjærligheten etter alle disse årene sammen?

KRANGLER: Ottersen forteller at ekteparet kan ha heftige krangler. Foto: Magnus Noekland/ TV 2

– Vet du hva? Det kan vi spørre oss selv om også. Vi har vel kommet fram til at det er to nevroser som passer sammen. Jeg snakker veldig mye. Han snakker ikke så mye. Men det er ingen jeg kan være så inn i svarte «gampisen» sinna på som Lasse, og det er vice versa, altså. Vi krangler mye, men vi tåler å krangle. Det kan hende at det er veldig sunt. Vi er vel i bunn og grunn glade i hverandre, da. Det er vel rett og slett det.

«Forræder» ser du på TV 2 Play. Hver spillrunde på to episoder publiseres fredager kl 03.00.