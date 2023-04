Kroningen av kong Charles III (74) og dronning Camilla (75) finner sted i Westminster Abbey i London lørdag 6. mai, og blant de som skal fotografere den historiske begivenheten er den britiske kongefotografen Arthur Edwards (82).

Han har fulgt den britiske kongefamilien gjennom tykt og tynt de siste 45 årene, og har etablert en nær, profesjonell relasjon med kongefamiliens medlemmer – spesielt det relativt ferske kongeparet.

EN ÆRE: Til TV 2 forteller fotograf Arthur Edwards at han ser på det som en ære å ha fått mulighet til å følge den britiske kongefamilien i tykt og tynt de siste 45 årene. Her med Charles og Camilla. Foto: BritBox Nordics

Til TV 2 forteller Edwards, som er aktuell i dokumentaren «Arthur: A Life with the Royal Family» på BritBox og TV 2 Play, at han også har hatt en svært nær reasjon med kongens yngste sønn prins Harry (38).

Men denne relasjonen opphørte sakte, men sikkert da prinsen forelsket seg i den amerikanske skuespilleren Meghan Markle (41) i 2016. De forlot den britiske kongefamilien på nyåret 2020, deltok på kontroversielt intervju med talkshow-vertinnen Oprah Winfrey (69) i 2022 og prinsens bok «Spare» ble publisert på nyåret i 2023.

– Det er en skam. Harry har skrevet denne forferdelige boken, sier Edwards under et videointervju med TV 2 i slutten av april.

82-åringen minnes de fine stundene de har hatt sammen, både på offentlige arrangementer og uoffisielle møter på den lokale puben, med en sentimental nostalgi.

– Det er veldig trist, for jeg har virkelig hatt stor glede av å jobbe med Harry. Jeg har virkelig likt ham, og han har også likt oss. Vi har hatt veldig mange hyggelige stunder sammen. Men han er en annen person nå, og det er veldig trist. Jeg savner ham veldig mye.

TRIO: William, Kate og Harry fotografert av Arthur Edwards under en tilstelning i desember 2011. Legg merke til prins Harrys morsomme gest til fotograf Arthur Edwards som han har kjent hele livet. Foto: Arthur Edwards / NTB

– Nesten som at Charles har mistet sønnen sin

Også for kong Charles er situasjonen med sønnen, svigerdatteren og barnebarna Archie (3) og Lilibet (1), som bor over Atlanteren, en trist affære mener kongefotografen.

– Det er nesten som at Charles har mistet sønnen sin. Men Harry kommer heldigvis til kroningen. Det er vi alle veldig takknemlige for. Han kommer for å støtte sin far, og det gleder meg stort.



– Hva tenker du om at Harry kommer til kroningen, og ikke Meghan?



– Meghan gjør det nok lurt i ikke å komme. Det er mange negative følelser knyttet til situasjonen. I landet vårt, kanskje i motsetning til i Norge, tenker folk under 30 at Meghan er et offer. Folk over 30 er av den oppfattelsen at det var et dårlig valg. Det er blandede følelser rundt det.

Det er også vondt for fotografen, som har sett de to prinsesønnene William (40) og Harry vokse opp, miste sin mor og stå sammen i sorgen, å tenke på at forholdet mellom de to brødrene er kjølig.

– Riften mellom ham og hans bror er virkelig seriøs, og jeg bare håper at de kan komme sammen og finne tilbake til hverandre.



EN MANNSALDER: Fotograf Arthur Edwards har fulgt kongefamilien de siste 45 årene, og er blitt svært godt kjent med alle medlemmene fra de tre generasjonene. Her er daværende prins Charles side om side med sønnene prins William og prins Harry under en konsert i hagen på Buckingham Palace i 2002. Foto: Arthur Edwards / NTB

– Tror du at de noen gang vil kunne gjenopprette søskenforholdet slik det var før turbulensen?



– I min egen familie hadde vi en feide, som de aldri klarte å finne ut av. Det var utrolig trist. Men man må bare håpe at man finner tilgivelse i hjertet sitt.

Edwards trekker frem det tette og nære båndet brødrene hadde til hverandre.

– De gjorde alt sammen. De lærte å gå på ski sammen, å svømme og å fly sammen. Harry har støttet Williams veldedighetsprosjekter, og omvendt. De var uatskillelige. Men så kom Meghan, og alt gikk galt.



Et annet veivalg

Det er ikke bare i den britiske kongefamilien at familieidyllen har slått sprekker. Også Meghans familie er blitt splittet etter at hun og prinsen ble sammen i 2016.

Både faren Thomas Markle (78) og halvsøsknene Samantha Markle (58) og Thomas Markle Jr. (56) har skodd seg på at Meghan giftet seg med den britiske prinsen.

– Nå snakker ikke hun med sin familie, og Harry snakker ikke med sin. Det er bare utrolig trist! sier fotograf Edwards til TV 2.



Fotografen mener at alt det prins Harry har oppnådd i livet er som følge av at han har vært medlem av det britiske kongehuset.

– Men nå har han tatt et helt annet veivalg.



Edwards trekker igjen frem memoir-boken «Spare» som det absolutte lavmålet for Harry. Han mener at flere av sekvensene i boken er svært sårende overfor de som blir omtalt, og spesielt det som omhandler stemor Camilla.

STEMOR CAMILLA: I memoir-boken «Spare», publisert i januar 2023, forteller prins Harry at han har hatt et anstrengt forhold til det at Camilla skulle bli hans stemor. Her fra bryllupet mellom dronning ELizabeths barnebarn Peter Phillips og Autumn Kelly i St. George's Chapel på Windsor slott i 2008. Foto: NTB

I boken forteller han til skyggeforfatter J. R. Moehringer at han og broren William skal ha bønnfalt faren om å ikke gifte seg med Camilla. Han hevder at hun i det øyeblikket han flyttet ut av gutterommet i Clarence House, omgjorde rommet til en personlig garderobe.

MED PÅ REISE: Arthur Edwards fotograferte prins Harry og en gravid Meghan da de var på offisiell tilstelning i Marokko i februar 2019 – da de ennå var en den av den offisielle kongefamilien. Foto: POOL

«Jeg hadde komplekse følelser rundt det å få en steforelder som, i mine øyne, nylig hadde ofret meg på sitt personlige PR-alter. Men på en merkelig måte ønsket jeg likevel at Camilla skulle være hyggelig. Kanskje hun ble mindre farlig om hun var lykkelig?» skrives det i «Spare».

– Den boken var bare helt forferdelig. Og veldig sårende. Spesielt overfor Camilla. Hun har ikke vært noe annet enn støttende med Harry. Det var rett og slett ganske ondt, sier fotograf Edwards til TV 2.

Nå priser fotografen seg lykkelig over at Harry har besluttet seg for å vise faren støtte ved å komme til kroningen.

– Det er det viktigste. Og så lenge han fortsetter å vise støtte, tror jeg ting kommer til å bli bra med tiden. Kongen kan gi ham tid, og William kan gi ham tid, og kanskje det med tiden kan bidra til at forholdet leges.



En livslang drøm går i oppfyllelse

Det har vært en livslang drøm for fotograf Edwards å få fotografere Charles som konge, med den ikoniske kongekronen på hodet. Denne drømmen får han nå oppfylt lørdag 6. mai 2023.

– Tror du at du kommer til å få anledning til å ta bilder av Harry under kroningen?



– Jeg tror ikke at han kommer til å vise seg på balkongen. Men man vet aldri. Man tenker at planen er at det ikke kommer til å skje, for balkongen er forbeholdt arbeidende medlemmer av kongefamilien.



NÆR RELASJON: Kong Charles og fotograf Arthur Edwards i lystig passiar. Fotografen har fulgt kongen i 45 år. Foto: BritBox Nordics

Likevel holder han en knapp på at de kanskje går utenfor protokoll akkurat denne maidagen.

– Det som kunne ha vært en fin ting, var om kong Charles likevel inviterte prins Harry til å være med på balkongen. Som en slags «olive branch», en våpenhvile, noe som ville ha vært en fin gest. En eller annen gang er de jo nødt til å slutte fred, sier Edwards til TV 2.

Dokumentaren «Arthur: A Life with the Royal Family» på BritBox og TV 2 Play har premiere 3. mai.