– Det er absolutt bullshit

Skuespiller Gwyneth Paltrow (50) og den pensjonerte optikeren Terry Sanderson (76) er denne uken i rettssalen i Utah.

Der skal det avgjøres hvem som hadde skylden for at de kolliderte i en skibakke i Dear Valley Resort i 2016. Tre år senere saksøkte Sanderson skuespilleren, og hevder at han fikk varige skader i hjernen og fire brukne ribbein som følge av hendelsen.

Paltrow mener at 76-åringe overdriver skadene, og at dette er et forsøk på å utnytte hennes rikdom og kjendisstatus.

Den pensjonerte optikeren Terry Sanderson. Foto: Rick Bowmer /via Reuters

Mener skade tyder på skyld

Onsdag, den andre dagen i retten, hadde Sandersons advokater kalt inn medisinske eksperter som vitnet om hans helsetilstand.

Radiolog Wendell Gibby, som undersøkte Sanderson fem år etter kollisjonen, kommenterte røntgen- og MR-bilder av Sandersons ribbein og hjerne.

Gibby viste til et øyevitne og skademønsteret til Sanderson, før han svarte på spørsmål om hvordan han tror hendelsesforløpet artet seg.

Sandersons forsvar kalte inn Wendell Gibby som medisinsk ekspert. Foto: Rick Bowmer /AP

– Jeg tror han ble truffet fra venstre side og at det tvang ham ned i bakken. Det har også blitt vitnet om at Paltrow befant seg oppå ham på et tidspunkt. Så den samlede vekten av de to individene som slo ned i bakken, forårsaket brudd og hodeskaden.

Gibby mener det ikke er sannsynlig at Sanderson hadde hatt samme skader i ribbeinet hvis han hadde kjørt inn i Paltrow.

– Han ville sannsynligvis hatt armene utslått og beskyttet seg selv.

Radiologen skal også ha sagt at Sanderson tilstand ble brått forverret etter ulykken, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han trekker frem at han i ettertid skal ha slitt med å utføre oppgaver, hukommelsen, og problemer med å kontrollere følelser. Gibby la til at Sanderson datter skal ha sagt at det skal ha vært noe bedring i hans tilstand, men at det ikke var som før.

Avviser anklager

Paltrows forsvarer, Steve Owens, har omtalt anklagene som grunnløse og falske.

Skuespiller Gwyneth Paltrow. Foto: Rick Bowmer /AP

Blant annet uttalelser om at skuespilleren forlot Sanderson etter kollisjonen uten å sjekke om han var ok.

– At hun på et eller annet vis bare forlot en bevisstløs mann og stakk av? Jeg har én ting å si om det, vi ser på det som absolutt bullshit, sa advokaten.

Paltrows forsvar har i motssøksmålet stilt spørsmål ved motpartens helsetilstand. En medisinsk ekspert skal ha antydet at Sandersons symptomer kan komme av hjernesvinn.

Radiolog Gibby kommenterte påstanden onsdag. Han sa at hjernebarken var i god stand for Sandersons alder, men påpekte utvidede ventrikkel i hjernen på MR-bilder.

– Jeg tror det er tilfeldig at disse bildene fant det, men i Terrys tilfelle tror jeg ikke at det forårsaket symptomene, og tror ikke de er hovedårsaken til hans nåværende symptomer.

Krevde først 30 millioner

Den årelange konflikten startet da Sanderson krevde rundt 30 millioner kroner i erstatning fra Paltrow. Det søksmålet ble avvist, og erstatningskravet er nå senket til rundt tre millioner.

I skuespillerens motsøksmål krever hun å få dekket advokatutgiftene og én dollar.

Flere medier melder at barna til begge partene er satt opp på vitnelisten. Det er ventet at Paltrow skal vitne i rettssalen fredag.

Medier melder at rettssaken vil vare én uke.

Juryen består av ti personer, seks kvinner og fire menn. De skal tolke bevis fra medisinske eksperter, og om de mener skadene til Sanderson er direkte knyttet til skiulykken, eller en normal del av aldring, skriver AP.

Juryen må også ta til vurdering hvordan partene var plassert i skibakken. En lov i Utah lyder at den som er i nedoverbakke har forkjørsrett når de står på ski eller snowboard.

Begge parter hevder at de var nederst i bakken under kollisjonen, og at de ble kjørt inn i bakfra.