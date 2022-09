Desta Marie Beeder om ektemannen: – Jeg trodde han var en maskin!

Desta Marie Beeder (33) var kun tre år gammel da TV 2 startet sine sendinger.

Nå har God morgen Norge-programlederen jobbet det meste av sine voksne år i kanalen, og sitter på haugevis av opplevelser og historier som et resultat. Noen deler hun åpenlyst – mens andre holder hun tett inntil brystet.

Nå avslører Beeder hvordan hun møtte sin nåværende mann på en TV 2-fest, og at han ikke var helt slik som hun så for seg.

Vokst opp med TV 2

I anledning kanalens 30 års-fest, stod hun klar på den røde løperen iført en lang, skarlagenrød aftenkjole, med hvite hæler og en glatt, høy hestehale.

– Det er helt utrolig! Jeg har liksom vokst opp med å se på TV 2, og har jobbet her hele karrieren min – så det føles ut som en veldig nær og kjær 30 års-dag, fortalte hun til TV og la til:

– Jeg, som er 33 år, kan skrive under på at 30-årene er de beste årene. De neste ti årene blir en gullalder for TV 2.

– Hvorfor er 30-årene de beste årene?

– Du er ferdig med tyveårene, hvor du er usikker på deg selv og ikke vet hvor du lander i livet. Du har gjerne begynt å jobbe, fått mer selvtillit, funnet dine venner. Jeg elsker tredveårene, fastslo programlederen.

Møtte mannen i sitt liv

I tillegg til å ha brukt store deler av livet sitt som væranker og programleder for kanalen, var hun så heldig å finne mannen i sitt liv, Boris Klyve, på en jobbfest for ni år siden.

Det beskriver hun nemlig som sitt aller beste TV 2-minne:

– Jeg trodde at han var en avviklingsmaskin på TV 2 Sporten! Jeg hadde aldri møtt han, og hadde bare hørt navnet hans. TV 2 har jo maskiner som heter ting, som «Astrid» for reklameregning – så jeg trodde Boris var en maskin som Sporten brukte, avslører hun og fortsetter:

– Da jeg møtte han litt sent ut på kvelden, så var jeg forvirret fordi han introduserte seg selv som Boris. Da svarte jeg: «Er ikke du en maskin?!», og skjønte ingenting. Men dét er han altså ikke ... han er høyst levende. Veldig mange synes den historien er gøy, mens han synes den bare er kjempeteit.

På TV 2-festen hadde hun med seg tre par sko til festen, slik at hun kunne «trappe» ned for hver gang. Et par stilettsko, et par pumps, og sneakers, selvfølgelig – slik at hun kunne slå seg helt løs på dansegulvet.

Men hvis det er én person hun blir slått av på både fest og dansegulv, så er det nemlig hennes programleder-makker, Espen Fiveland (48):

– Han er veldig god på fest! Han danser veldig lite ellers, også går han hjem fryktelig sent. Jeg prøvde å henge meg på han en gang, men der har jeg bare gitt opp.

– Hva er dine beste TV 2-røverminner?

– Det kan vi ikke fortelle ... de husker jeg ikke, så det kan du tolke som du vil, hinter hun lattermildt.