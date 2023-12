Derfor vil hun ikke se seg selv i «Hver gang vi møtes»

NULL TITTING: «Hver gang vi møtes»-aktuelle Ingrid Helene Håvik innrømmer at hun ikke liker å se seg selv i TV-ruten, og at hun trolig ikke kommer til å slå på programmet hun deltar i. Foto: Erik Edland / TV2

Første nyttårsdag er seermagneten «Hver gang vi møtes» tilbake i sin 14. sesong fra Kjerringøy Bryggehotell.

I tradisjonen tro skal et stjernelag av artister hylle og hedre hverandre, og fremføre egne tolkninger av hverandres sanger. Åpenhjertige samtaler og historier fra eget liv og karriere står også i sentrum.

Denne sesongen sitter blant andre artist Ingrid Helene Håvik (36) rundt middagsbordet. Hun har markert seg som frontfigur og vokalist i bandet Highasakite, og har vunnet flere høythengende priser for sitt arbeid.

TV-AKTUELL: Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik er blant artistene som deltar i den 14. sesongen av «Hver gang vi møtes». Foto: Vegard Breie / Pinakkel Studio / TV 2

Da TV 2 nylig møtte Ålesund-jenta kom hun med en overraskende innrømmelse – hun ønsket ikke å se sin egen deltakelse i det folkekjære TV-programmet over nyttår.

– Jeg tror ikke at jeg kommer til å se på «Hver gang vi møtes». Jeg synes det blir så rart. Jeg skal se første episode, og hvis jeg elsker det, så kommer jeg til å se på resten også, sier hun.

Håvik forklarer videre at hun føler seg ukomfortabel.

– Det blir for ubehagelig og intenst – sitte å se på meg selv når jeg skal kose meg hjemme ved TV-en – jeg vet ikke om det er så hyggelig.

– Er du selvkritisk?

– Jeg vet ikke. Jeg gidder ikke å være selvkritisk.

Likevel har 36-åringen ingen utfordringer med å se seg selv synge på skjermen.

– Jeg synes det er veldig greit å se meg selv synge. Jeg tror det er fordi jeg er vant til det. Det er et arbeid, mens det andre er personligheten min, som jeg ikke har knyttet så tett opp til arbeidet før. Så det er litt rart.

Matoma og Gabrielle løfter taket på Kjerringøy

Highasakite-stjernen har ikke for vane å dele av privatlivet med offentligheten, men i «Hver gang vi møtes» er personlige historier en del av essensen.

– Jeg er litt spent på det, for det er noe rart med det. Jeg har ikke gjort det før, og har levd godt med det. Det å holde seg privat har ikke vært bevisst, det har vært naturlig for meg å ha det sånn. Jeg har vært litt hemmelig, så det er litt gøy å prøve noe annet. Nå gjorde vi det her, og så blir det som det blir, sier hun, før hun legger til:



– Jeg har tenkt at det å være personlig og at det skal være på TV i beste sendetid – er det underholdning for folk? Det er vanskelig. Men de som sitter og lager dette kan det, så man må bare stole på det.

Alt i alt sitter sangeren igjen med en god opplevelse etter medvirkningen i seersuksessen.

– Jeg har ledd masse. Det er veldig morsomme folk, og hyggelig at folk hadde lyst til å dele så masse, og at jeg kunne få innsikt i deres karriere.

Se de første bildene fra «Hver gang vi møtes»: – Nivået er helt vilt!

Se sesongpremieren av «Hver gang vi møtes» mandag klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.