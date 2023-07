Derfor vil Aslak Maurstad aldri tilbake til Nord-Norge

For skuespiller og «Forræder»-vinner Aslak Maurstad (31) vil sommeren i år og alle fremover, helst være i Norge – eventuelt andre steder i Skandinavia.

Om han har møtt noen kjendiser på ferie? Ja, absolutt. Eller – i hvert fall sin egen mor.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg skal en liten tur til Kristiansand. Kjæresten og jeg dro dit i fjor, og min beste venn pleier å tilbringe hele sommeren i Arendal. Da vi spiste på «Hos Moi» i fjor, og satt og dånet av maten der, bestemte vi oss for å gjøre det til en årlig greie. Og så skal jeg jobbe, da. Med oversetting, dubbing, streaming og forberedelser til neste store prosjekt.

KJÆRESTER: Aslak Maurstad sammen med sin kjæreste Martine Hattestad Kveli, som ikke kan se forskjell på typen sin med og uten hvit t-skjorte. Rett og slett fordi han er så blek. Foto: Privat

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Sommeren er den eneste årstiden der Norge faktisk «virker», fordi det da endelig er varmt. Så om sommeren har jeg det stort sett veldig bra. Regn, sol, vind, hva enn slags vær vi får, så er det helt nydelig om sommeren. Jeg er definitivt et sommermenneske.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– For noen år siden bestemte jeg meg for å aldri forlate Skandinavia om sommeren igjen (av grunnen ovenfor). Så om sommeren blir jeg i Norge, til nøds Sverige eller Danmark hvis jeg skal noe spesielt, eventuelt hvis jeg må dra et sted i forbindelse med jobb. Men utenom sommeren, har jeg lyst til å dra tilbake til Japan. Det er helt utrolig at et land som Japan kan eksistere i vår tid. Det fungerer så veldig annerledes enn alle andre land jeg vet om. Kanskje Sør-Korea også hadde vært gøy. Borti Asia der en plass, i hvert fall. Men for min del: Borte greit, hjemme helt klart best.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Nord-Norge. Jeg har vært der tre ganger, og vil helst aldri tilbake. Det er 99 prosent fordi jeg ikke har lappen, og det å forflytte seg over lengre distanser i Nord-Norge er tidvis umulig uten bil. Det er litt synd at jeg ikke liker Nord-Norge som geografisk lokasjon, fordi mange av de kuleste menneskene jeg vet om er nordnorske, så jeg er åpenbart veldig glad i folkeslaget.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Ikke egentlig. Jeg vet at fly statistisk sett er veldig trygge, men jeg klarer allikevel ikke å tenke på hvor horribel døden min blir hvis det først går galt og vi kræsjlander, eller flyr inn i et fjell eller noe. Men utover min egen groteske hodevandring: ingen dårlige flyopplevelser som jeg kan huske.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Jeg er så dårlig med økonomi at jeg antakelig blir svindlet hver dag, uavhengig av om jeg er hjemme eller på reise. Det som er fint, er at jeg ikke skjønner når jeg blir svindlet, så jeg lever lykkelig uvitende.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Jeg bodde på en Airbnb i USA en gang der han jeg bodde hos sendte meg meldinger utenfor Airbnb-systemet for å få meg til å betale mer penger. Det er jo på ingen måte lovlig, så da pakket jeg sakene og fikk heldigvis sove hos en venn av en venn. Tusen takk igjen, Kristian. Fikk også «refund» fra Airbnb, så det var rimelig greit sånn sett.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Jeg møtte en gang Mari Maurstad på en flyplass, og fikk lov til å ta bilde. Det bildet henger fortsatt på kjøleskapet hjemme!

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Ifølge kjæresten min, ser hun ikke forskjell når jeg tar av meg den hvite t-skjorta. Jeg er en gamer, og har tilsvarende hudfarge: likbleik.

NORGESFERIE: Aslak Maurstad kommer ikke til å reise ut av Norge om han ikke må i sommer. I så fall blir det bare andre land i Skandinavia. Foto: Privat

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Da jeg var tolv år var jeg på safari i Sør-Afrika, og av en eller annen grunn måtte jeg GÅ et lite stykke mens de andre kjørte videre (hvorfor i all verden havnet jeg i den situasjonen?! Hallo barnevernet?!?). Ved kanten av veien lå det en svær edderkopp med fargesprakende kropp. Vi så litt på hverandre før den pilte av gårde. Jeg husker den ikke godt nok til å avgjøre hvilken type det var, men la oss anta at den var superdødelig, og at jeg så vidt klarte å overleve takket være min utrolige kløkt, og ikke minst heltemot.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Sikkert 50+. Det er veldig mye flått der vi har hytte, så vi fikk flått nesten hver dag da vi var der som barn.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Ingenting! Jeg elsker sommeren. Da jeg var yngre, slengte jeg meg på trenden om å klage på at det var for varmt, men så snart vinteren kom, og jeg skjønte at det er for kaldt ni av tolv måneder i året, bestemte jeg meg for å ALDRI klage på varmen igjen. Dessuten har jeg hatt leddgikt siden jeg var fem år, og den har det mye bedre i varmen, så det er nok flere grunner til at sommeren resonnerer så godt med meg.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Hvordan skal man svare på det, da? Jeg får bare velge det første minnet jeg kommer på, og da blir det å hoppe på hoppestokk på Gålå. Jeg er veldig sta, så da jeg fikk meg hoppestokk mente jeg selv at jeg var veldig god som klarte å hoppe 250 ganger i strekk. Så var det en fyr i en butikk som tulla med meg og sa at rekorden hans var 10.000 hopp, så da dro jeg hjem og øvde til jeg klarte å hoppe 11.000 ganger.