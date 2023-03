Derfor truer de med å trekke seg

Øvelse «hurramegrundt» er en velkjent utfordring i Kompani Lauritzen. I onsdagens episode skulle deltakerne lagvis frakte med seg en tømmerstokk, bedre kjent som «tannpirkeren», gjennom hele øvelsen.

En sjokoladebit er det eneste de får av fast føde.

Lite mat og tunge løft fører til at én av rekruttene besvimer. Da rabler det for lagkameraten.

«HURRAMEGRUNDT»: Rekruttene skulle frakte den beryktede «tannpirkeren» med seg i øvelse «hurramegrundt». Foto: Matti Bernitz

Flyr i flint av fenrik-kommentar

Når deltakerne gyver løs etter en pust i bakken, utbryter Thomas Hayes (26) at han er i ferd med å besvime.

– Du må si ifra, sier Carina Dahl (37) i panikk.

Kommentaren til Dahl får fenriken til å reagere. Han forklarer at lagkameratene må se hverandre, heller enn at man skal gi beskjed selv dersom man trenger en hvil.

Det får Dahl til å tenne på alle plugger.

Se hva som skjedde i videoen under.

Føltes urettferdig

Når TV 2 møter Dahl forteller hun at hun opplevde situasjonen som urettferdig. Årsaken til at hun hisset seg opp var av en helt annen grunn, enn av fenrikens tilsnakk.

På kaserna deler Dahl og Hayes køyeseng. Dahl snakker varmt om Hayes. De to fikk et nært vennskap i kompaniet.

– Thomas er en veldig fin og reflektert type, men han er kanskje ikke den som snakker høyest eller forteller hvordan han har det, innleder hun.

– Jeg husker vi hadde en ganske lang samtale, kvelden før «tannpirkeren», om at han kanskje skulle prøve å ta litt mer plass, og tørre å si ifra. Han er en interessant fyr, som vi gjerne vil høre mer fra.

TUNGE LØFT: Deltakerne måtte bære to 60 kilo tunge tømmerstokker, kalt «tannpirkere». Foto: Matti Bernitz

Når deltakerne bærer «tannpirkeren», ser de rett inn i ryggen til lagkameraten foran. Dahl forteller at det var vanskelig å se hvordan folk hadde det. I forkant av øvelsen var det en unison enighet på laget at hver og én måtte si ifra, dersom det ble for tungt eller de måtte stoppe opp. Det gjør imidlertid ikke Hayes.

BESVIMTE: Thomas Hayes besvimte underveis, da deltakerne fraktet med seg tømmerstokkene. Foto: Matti Bernitz

– Til slutt svimer han av. Jeg blir så redd, hopper ned på knærne og får helt panikk. Jeg sier til ham at han må si ifra. Da sier fenriken: «Det er ikke noe du må si ifra, det er jeg ser deg».

Kommentarene fra fenriken får Dahl til å hisse seg opp. Det hele kulminerer i at hun ønsker å trekke seg.

– Det var en helt annen bakgrunn til hvorfor jeg sa akkurat det, fordi vi hadde hatt en lang samtale dagen før. Det hadde ikke fenriken fått med seg. Da raknet det for meg, forteller hun og utdyper:

– Jeg ble så sint. Jeg følte jeg ble angrepet for å ikke ha gjort jobben min. Men det handler ikke om det. Da klikka det, for å si det mildt, sier hun lattermildt.

Artisten innrømmer at lite mat og fysisk tunge løft kan ha spilt inn på den korte lunta.

MATBIT: Deltakerne fikk plukke med seg en twist. Det var det eneste de fikk å spise. Foto: Matti Bernitz

– I sum blir alt ganske heftig. Der og da følte jeg det ble veldig urettferdig i en situasjon, der man skulle trøste. Jeg blir livredd hvis folk svimer av. Da er det ikke tid for å bli angrepet, men jeg var kanskje litt hårsår i settingen. Det raknet litt. Rullgardina gikk ned, for å si det mildt.

Ble et problem

Fra rekruttene setter foten sin inn på Setnesmoen leir blir de evaluert av befalet. Dahl er splittet i hvordan hun synes befalet leste og vurderte henne.

– Jeg synes jo de var flinke til å lese meg, men det som ble et problem for min del, var at de er jo ikke med oss 24/7. Vi har samtaler på kvelden, oss imellom. Om ting vi synes er vanskelig, som kanskje ikke kommer gjennom til dem. Selv om de får med seg veldig mye, er det også ting de ikke får med seg, forklarer hun.

I enkelte situasjoner, lignende da Hayes besvimte, opplevde hun at det kunne oppstå misforståelser fordi befalet ikke var klar over bakenforliggende grunner.

– Noen ganger syntes jeg ting kunne oppleves som urettferdig, og det var fordi de ikke hadde fått med seg bakgrunnen for ting.

– Men der er det ikke rom for å forklare at «ja, men». Det er ikke noe «ja, men».

URETTFERDIG: Carina Dahl opplevde enkelte situasjoner som urettferdig, når befalet tilsynelatende ikke var klar over bakenforliggende forklaringer. Foto: Matti Bernitz

Vurderer å trekke seg

Det er ikke bare Dahl som vurderer å trekke seg fra kompaniet. TV 2 har tidligere omtalt skuespiller Iben Akerlie (35) som fikk et ultimatum fra produksjonen, da de mente hun ikke leverte nok til kamerateamene.

– Jeg fikk streng tilsnakk av produksjonen. De sa: «Hvis du ikke er mer med på TV, så er det ikke hensiktsmessig at du er her». Jeg opplevde det som et slags ultimatum, selv om det kanskje er et litt for hardt ord. Men de ga beskjed om at hvis jeg ville fortsette å være der, måtte jeg gi til kamera i større grad enn jeg gjorde.

I onsdagens episode vurderer hun nok en gang å trekke seg, men av en helt annen grunn. Se hvorfor i videoen under.

Se «Kompani Lauritzen» på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV 2 Play.