Derfor tok Mot i brøstet slutt

Mot i brøstet-stjernene Nils Vogt (74), Sven Nordin (65) og Hilde Lyrån (60) ble nylig gjenforent for å feire 30-årsdagen til den første Mot i brøstet-episoden.

Den norske situasjonskomedien, skapt av Tore Ryen (76), gikk på TV 2 fra 1993 til 1997, og det ble laget 142 episoder.

– Jeg ville gå videre

I desember 1997 ble aller siste episode sendt. Men hvorfor endte den populære komiserien?

– Det var vel egentlig jeg som initierte at jeg ville gå videre, sier Sven Nordin, som spilte karakteren Nils.

– Jeg tenkte at det er ganske smart å gi seg på topp. Og jeg fant ut at hvis jeg skulle få et annet liv enn bare å være Nils i Mot i brøstet, så måtte jeg skynde meg litt videre med karrieren. Det har jeg ikke angret på. Jeg var egentlig ganske godt forsynt da jeg kom til det punktet.

MOT I BRØSTET: Nils Vogt, Arve Opsahl, Sven Nordin, Siw Anita Andersen og Hilde Lyrån på 90-tallet. Foto: TV 2

Nils Vogt, som spilte karakteren Karl Reverud, trekker frem Arve Opsahl som en annen årsak til at serien ble nedlagt. Opsahl var 76 år gammel da siste episode ble sendt, og alderen hadde satt sine spor. Mot i brøstet spilte inn én episode hver uke, og Opsahl måtte jobbe hardt for å huske alle replikker.

– Det gikk veldig fort. Man måtte lære mye tekst på kort tid. Arve begynte å bli sliten, han var oppi åra den gangen. Så Mot i brøstet sluttet naturlig av flere årsaker, sier Vogt.

Arve Opsahl gikk bort i april 2007, 85 år gammel.

– Skulle gjerne holdt på lenger

Hilde Lyrån, som spilte Trine, syntes det var trist da Mot i brøstet ble avsluttet. Hun kom inn i seriens femte – og nest siste – sesong, så hun hadde ikke den fartstiden som Nordin og Vogt hadde.

– Jeg skulle gjerne holdt på lenger. Men, som Sven sier, jeg tror det var veldig lurt å gi seg mens det var på topp. Men akkurat der og da skulle jeg gjerne holdt på lenger. Det var veldig gøy, sier Lyrån.

VILLE FORTSETTE: Hilde Lyrån, som spilte Trine i Mot i brøstet, ville fortsette å lage den populære TV-serien. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Oppfølgerserier

Den aller siste episoden ble dog ikke slutten på Mot i brøstet-universet.

Snaut tre måneder etter Mot i brøstets svanesang ble sendt på TV 2, kom spin-off-serien Karl & Co – også skapt av Tore Ryen – som gikk i tre sesonger fra 1998 til 2001. Karl & Co handlet om Nils Vogts karakter Karl Reverud.

– Og den ble jo like populær! sier Sven Nordin.

– Så det ble en ganske smooth overgang fra da vi la ned Mot i brøstet og gikk over til Karl & co.

Det ble for øvrig laget en gjenforeningsspesial i 1999, Tusenårsfesten, hvor skuespillerne fra Mot i brøstet og Karl & Co delte scenen.

I 2009 kom enda en TV 2-serie med Karl Reverud-karakteren, kalt Karl den III. Den gikk i kun én sesong.

SPIN-OFF: Nils Vogt fortsatte i rollen som Karl Reverud i seriene Karl & Co og Karl den III. Dette bildet, hvor Vogt poserer med Knut Lystad, er fra Karl & Co. Foto: TV 2

Mot i brøstet, Karl & Co og Tusenårsfesten er tilgjengelige på TV 2 Play. Gjenforeningsspesialen til Mot i brøstet ser du øverst i denne artikkelen.