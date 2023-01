Derfor stresser The Voice-Siri

Årets vakreste sangeventyr – The Voice – er for fullt i gang med forventningsfulle artistspirer på scenen, og mentorer som kjemper med nebb og klør for å få talentene på sitt respektive lag.

Midt opp i det hele leder Siri Avlesen-Østli (38) musikkonkurransen med stødig hånd fredag etter fredag, etter årevis med erfaring fra blant annet TV 2 Sport og God morgen Norge.

Bak hamarkvinnens tilsynelatende rolige og stødige fremtoning, gjemmer det seg likevel noe ganske annet.

Redd for å mislykkes

Noen dager før opptakene til The Voice pleier nemlig uroen og tankespinnet å skylle over 38-åringen. Bekymringer for at hun glemmer manus og ikke mestrer programlederrollen dukker opp.

– Den verste fasen er tre-fire dager før vi skal på. Det er da kjøret går. Jeg stresser over at: «Tenk om jeg ikke klarer å huske det», eller jeg tenker på alt som kan gå galt. Jeg må alltid gjennom en spiral: «Å, tenk om det ikke går» og «Tenk hvis jeg ikke får det til». Jeg går alltid gjennom en slik runde. Jeg er generelt redd for ikke å få det til, innrømmer hun overfor TV 2.

Likevel vet Avlesen-Østli at hun får det til når det gjelder, og at forberedelsene hun gjør i forkant hjelper henne.

– Men jeg vet at når jeg kommer på opptak onsdag og torsdag, så er jeg rolig - for da er jeg forberedt. Jeg vil jo bare «naile» den rollen. Du må være hundre prosent når du står der. Det er vel frykten for å mislykkes, men nå har jeg såpass erfaring at når vi kommer til liveopptredenene, så føler jeg meg klar. Så da får det bare briste eller bære.

GODT FORBEREDT: Frykten for å ikke kunne gjøre programlederjobben skikkelig uroer Siri Avlesen-Østli. Men med gode forberedelser og mange års TV-erfaring på baken, er hun rustet og klar når opptaksdagene for The Voice kommer. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

– Har ikke hatt noe ønske om rampelyset

Den sprudlende The Voice-programlederen har tidligere vært åpen overfor TV 2 om at det ikke var gitt at hun skulle ta på seg programlederskoene og vise seg frem for hele landet i beste sendetid.

I barndommen var hun nemlig sjenert og forsiktig.

– Jeg trodde absolutt ikke at jeg skulle være i rampelyset. Jeg synes det er mest komfortabelt å fortelle historier, og har ikke hatt noe ønske om å være i rampelyset, har hun innrømmet.

For TV 2-profilen er det spenningen og at det er noe som står på spill som virkelig betyr noe.

– Jeg drives av direktesendinger og det rushet man får av det. Jeg drives av adrenalin og tanken om at: «Nå må du få det til, eller så river du ned sendingen». Jeg drives veldig av den røde knappen. Det er det som er min drivkraft, og jeg hadde gjort det selv om det ikke var på TV. Jeg synes det bare er veldig gøy å gjøre noe der du må prestere når det gjelder.

Trollbinder alle: – Helt sinnssykt gjennomført

Sjenertheten i 38-åringen er betydelig mindre enn før, men bor fremdeles i henne.

– Den er nok der litt fortsatt, tror jeg. Det er mange som tenker at jeg er toastmaster i alle bryllup, men den rollen vil jeg ikke ha. Jeg er livredd for sånne ting. Jeg syntes det var skummelt å holde tale da mannen min ble 40, har hun delt til TV 2.

Når hun kan «gjemme» seg bak programlederrollen, har hun imidlertid ingen problemer med å være en fremtredende personlighet som tar ordet.

