Derfor skarrer prins Sverre Magnus på r'en i intervjuet

Søndag 3. desember fylte prins Sverre Magnus 18 år, og i den anledning ble han intervjuet av sin søster, prinsesse Ingrid Alexandra (19).

I intervjuet legger man godt merke til at prinsen har lagt til seg en skarre-r, men hans søster ikke gjør det.

Årsaken til dette kan være mange, men mest sannsynlig er det at han tar etter sin mor, kronprinsesse Mette-Marit, som også skarrer på r-ene. Det samme gjør storebroren, Marius Borg Høiby.

SØSKEN-INTERVJU: Prins Sverre Magnus blir intervjuet av sin storesøster prinsesse Ingrid Aleksandra i anledning prinsens myndighetsdag. Foto: Stillbilde fra video: Slottet / NTB

– Dialekten vår blir påvirket av de menneskene vi har rundt oss. Barn som vokser opp i flerdialektale familier, tar gjerne opp dialekttrekk fra de nærmeste en har rundt seg. Det er ikke uvanlig, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til TV 2.

Ingvild Bryn

Det at prinsen og prinsessen snakker på forskjellige måter, er ikke unikt. Et godt eksempel Wetås trekker fram er programleder i Dagsrevyen, Ingvild Bryn. Hun er fra Voss og i hennes familie er det store forskjeller.

SKARRER: Programleder i Dagsrevyen, Ingvild Bryn er kjent for å skarre på r'ene. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

– Halvparten av familien til Bryn skarrer og halvparten ruller på r'en. Voss er et område hvor det er mye dialektbryting, så Ingvild og søsteren hennes, Herborg, skarrer mens brødrene ruller på r'en. Dette kan skje i alle familier, som det også gjør i kongefamilien, sier Wetås.

Østlands-skarring

Før år 1900 fantes skarre-r nesten bare på det sørlige Sørlandet og noen steder på Sør-Vestlandet. Siden spredte dette seg kraftig i disse landsdelene.

På vestkanten i Oslo forekom også denne skarre-r'en hos et mindretall. Grunnen skal ha vært at man på Oslos vestkant tidligere benyttet barnepiker fra Sørlandet. Dette ble kalt for en Frogner-r.

SPRÅKRÅDET: Åse Wetås. Foto: Oda Hveem

I Asker, der prinsen har vokst opp, og på resten av Østlandet finnes det typer av individuell skarring. Prins Sverre Magnus er åpenbart en av de.

– Det er flott at folk viser frem talespråket sitt, som en del av identiteten sin. Dette er personlighet og individualitet på det språklige plan, sier Wetås.

Intervjuet

I det åpne og ærlige intervjuet med storesøster prinsesse Ingrid Alexandra, fortalte prins Sverre Magnus blant annet om hvorfor han «dabbet» på Slottsbalkongen i 2017.



DABBING: Prins Sverre Magnus dabber på slottsbalkongen under markeringen av kongeparets 80-årsfeiring. Foto: Bøe, Torstein/Scanpix

Han forklarte at han hadde spist fem is før kongefamilien hadde gått ut på slottsbalkongen, og fått et sukkerkick.

– Det var et fint, personlig intervju mellom søster og bror. Og mye god humor. Det var også en fin måte å få ut et intervju med den nybakte 18-åringen, uten at det blir for offisielt. Selve formen på intervjuet gjenspeiler litt den rollen prinsen kommer til å ha som kongelig, sier TV 2 s kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.