Derfor skapte Bruce Springsteen-frieriet irritasjon

Det romatiske øyeblikket på scenen på Voldsløkka søndag har tatt internett med storm. Nå røper paret bakgrunnen for frieriet.

Søndag kveld var over 50.000 mennesker samlet for å se Bruce Springsteen (73) opptre på Voldsløkka i Oslo.

Midt under konserten ble livet til Asle Hauan (37) og Linn Gamze Solbakken (32) snudd på hodet i det kjæresteparet ble hentet opp på scenen av selveste Springsteen.

Paret endte med å stjele hele showet da Hauan gikk ned på kne og fridde til Solbakken foran hele publikum.

– Frieriet skjedde litt spontant, selv om jeg hadde tenkt at det skulle skje en gang i sommer, forteller Hauan til TV 2.

Håpte på munnspill



Under tidligere konserter har Springsteen delt ut munnspill til noen heldige utvalgte i publikum. Dermed valgte paret å lage en plakat med følgende tekst, i håp om å også få et munnspill av artisten.

«Hei, Bruce. Kjæresten min sier at han vurderer å fri til meg denne sommeren hvis jeg får et munnspill», sto det på plakaten.

Fem minutter ut i konserten ble artisten oppmerksom på parets plakat, og de ble begge hentet opp på scenen. Det hadde ikke paret forventet.

– Da artisten ba bandet roe ned og gitarteknikeren kom bort med et nytt munnspill, skjønte jeg det var bare å slå til. Nå skjer det, tenkte jeg, sier Hauan.

Dermed gikk 37-åringen ned på kne og fridde til sin kjære foran 50.000 mennesker – og fikk ja.

KJÆRESTETUR: Paret hadde reist til Oslo for å få med seg konserten, og tok det hele som en kjærestetur. Foto: Privat.

Ingen giftering

Da Hauan bestemte seg for å fri, hadde han ingen giftering klar, men derimot munnspillet som ble gitt ut til hans kjære.

– Planen var å bruke litt tid i sommer på å finne en giftering, men så skjedde det hele så spontant. Siden jeg måtte slå til der og da kommer vi til å kjøpe gifteringen ved en senere anledning, forteller Hauan.

Paret beskriver adrenalinkicket de fikk fra hendelsen og at de trolig var litt i sjokk.

– Det var virkelig drømmefrieriet for min del, og det har vært drøm meg å bli fridd til i en sånn setting, så det var helt magisk, sier Solbakken.

Folk ble småirritert

Paret var nødt til å holde plakaten høyt oppe for at artisten skulle legge merke til budskapet.

– Jeg måtte beklage for at jeg hadde holdt plakaten høyt oppe og sperret for utsikten. Men de som hadde vært litt småirritert på grunn av det kom bort og gratulerte oss da vi kom av scenen. Så det ble god stemning etterpå, sier Hauan.

Paret beskriver det hele som surrealistisk, og at de har fått mye oppmerksomhet i bakkant.

– Det ble lite søvn i natt. Telefonen sto ikke stille. Det var også mange gratulasjoner fra ukjente som kom fra alle kanter, som på trikken og hotellet. Det var til og med noen fra Portugal som ville ta selfie med oss, sier Hauan før kjæresten skyter inn:

– Det ble litt mye.

Klippet av frieriet har gått verden over, og kjæresteparet forteller at de har funnet det på blant annet en tysk fanside av Bruce Springsteen.

For tiden er paret ikke samboere, og bor i forskjellige byer, men forteller at det trolig vil endres snart.

– Vi har lekt med tanken med å gifte oss neste sommer, men vi får se om det skjer da, forteller Solbakken.