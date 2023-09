Derfor roser Mads Hansen Sophie Elise: – Det er tøft

BERGEN/GRIEGHALLEN (TV 2): Det er ikke hverdagskost at Mads Hansen (39) roser influnsere. Under TV 2s høstlansering glimtet han til.

Når influenserne er ute i hardt vær, kan du være sikker på at Mads Hansen (39) er involvert.

Han blir nærmest beskrevet som «influensernes vaktbikkje», og er ikke nådig når influensere havner i hans søkelys.

Senest i sommer, under «Verdikampen» som arrangeres av Norway Cup, uttalte influenser og TV-profil Joakim Kleven (30) til TV 2 at han var livredd for å møte Hansen.

– Han har skjelt ut alle venninnene mine, så jeg har jo vært hobbypsykologen deres, sa Kleven lattermildt.



Blant venninnene Kleven refererer til, er blant annet Sofie Steen Isachsen (28), bedre kjent som Sophie Elise.

– Er ikke en skummel fyr

Under TV 2s høstlansering var Hansen til stede for å promotere den tredje sesongen av «Forræder». Selv om store tilstelninger ikke er hans favoritt, står han i det.

– Dette synes jeg er så kleint. Det er ikke til forkleinelse for dere, for det er hyggelig å snakke med dere. Men det å gå på en rød løper, bli tatt bilder av – det er det verste jeg vet, konstaterer han til TV 2.

IKKE KOMFORTABEL: Mads Hansen trives svært lite å stille opp på rød løper. Foto: Eivind Senneset / TV 2

De gangene han deltar på større arrangement, er det en risiko at han deler den røde løperen med noen han har hatt feider med. Det tar han med knusende ro.

– Aller først må jeg jo dementere litt at jeg har ikke så mange «beefer». Dere skriver om det hver gang, så folk som ikke følger meg tror at jeg har det hele tiden.

– Med det sagt, under høstlanseringen for tre-fire år siden – så var det et backstagerom her oppe før showet på dagen. Da satt alle som var med i TV-serien «Bloggerne» på eget bord. Da jeg kom gående kikket samtlige ned. Da tenkte jeg: «Oi, er det sånn?» For jeg er ikke en skummel fyr, men det var helt påfallende at ett bord kikket ned, forteller han.

«BLOGGERNE»: Under TVs høstlansering opplevde Mads Hansen at det gikk fint å dele rød løper med årets «Bloggerne»-profiler. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Kynisk

Hansen håper influensere tør å snakke med han, men mener de må ta seg sammen på sosiale medier.

– Jeg har snakket med flere av bloggerne her i dag, og jeg tror det går greit, altså. Men de må også tåle at noen tar tak og kødder litt med dem. Så lenge det er kødd basert på noe de har gjort eller sagt, ikke på hvem de er, forklarer han.

– Så er den største misforståelsen at hvis noen kritiserer deg for noe, og du svarer, så sier folk: «Du tåler ikke kritikk». Og det gjør man jo. Man må jo få lov til å svare. De som ikke tåler kritikk er de som legger ut gråtevideoer og går i offerrollen. Det er det heldigvis ikke så mange av lenger.

Listen er lang over influenserne som har fått Hansen på nakken. De som velger å dele det Hansen beskriver som «gråtevideoer», og «gå i offerrollen», mener han er kynisk.

SLUPPET UNNA: Mads Hansen innrømmer at selv om andre spøker med han, har han sluppet billig unna. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

39-åringen mener at dersom man er nære et sammenbrudd bør man unngå å ta frem et kamera for å dokumentere.

– Er du virkelig på sammenbruddsrand, så tar du ikke frem kamera. I det øyeblikket du gjør det, og er så bevisst, da er det for meg bare teater, sier han.

Én influenser som ikke gjør det, er ifølge Hansen Sofie Steen Isachsen (28), bedre kjent som Sophie Elise.

Skryter av Sophie Elise

Det er ikke sjelden at Hansen har delt noe om Isachsen i sine sosiale kanaler. Senest i vinter, da det mye omtalte «pose-bildet» ble delt på Isachsens Instagram, harselerte Hansen med 28-åringen og hennes venninne, Nora Haukland (26), som lenge ble anonymisert i media.

I motsetning til andre influensere Hansen refererer til, roser han Isachsen for at hun verken har delt gråtevideoer, eller at hun har gått i offerrollen.

– Si hva du vil om Sophie Elise, men hun gjør aldri det. Hun står, eller hun står ikke... Tidligere i år valgte hun å bare stikke hodet i sanda. Det var litt pysete. Men bortsett fra det, så har hun hvert fall ikke vært den som går i offerrollen. Det synes jeg er tøft, sier Hansen.

ROS: Mads Hansen roser Sofie Steen Isachsen. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Skrøt du nettopp av Sophie Elise?

– Nå har du sikkert overskriften: «Skryter av Sophie Elise». Men det er masse ting jeg respekterer henne for, og så er det ting jeg ikke respekterer henne for. Men hun er smart, flink, tøff på mye – også synes jeg enkelte ting, som poseringsvideoene hennes, er kleine. Og så synes jeg at hun håndterte det feigt, da det stormet rundt henne. Så kan det hende at det er ting der som jeg ikke kjenner til.

Gjensidig respekt

Når TV 2 kontakter Isachsen setter hun pris på rosen fra Hansen.

– Mads og jeg har innimellom sett ulikt på ting opp gjennom, og det er ikke usannsynlig at det skjer igjen, skriver hun i en SMS.

– Jeg setter pris på Mads sine hyggelig ord. Mads er flink på det han gjør, og det har jeg respekt for.