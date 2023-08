Derfor nekter hun: – Bare en pappbit foran vaginaen

I NETTOEN: Til høyre er Linni Meister, Carina Dahl og Mari Haugersveen under FHM-shooten for mer enn ti år siden. I dag kunne 37-åringen ikke gjort det samme. Foto: Tore Martin Moen Solheim, TV 2 / «Tigerstaden» / TV 2

TV-profil og influenser Linni Meister (37) har deltatt i en rekke realityprogram siden hun TV-debuterte i «Robinsonekspedisjonen» i 2007.

Med TV 2 -serien «Linni» var hun i 2010 en av de første her til lands som fikk sin helt egen dokusåpe, og fra 2012-13 var hun en av fire jenter som ble fulgt gjennom livets opp- og nedturer i serien «Tigerstaden».

Fra begge seriene husker nok mange de lettkledde fotoshootene Meister gjorde for mannemagasinet «For Him Magazine» (FHM).

– Jeg var så stolt hver gang jeg gjorde et FHM-cover. Det var drømmen min, og da jeg oppfylte det kunne jeg ikke brydd meg om hva folk tenkte, sier hun til TV 2.



Se Linni Meister avsløre detaljer fra FHM-shooten i videoen under.

Meister ble mamma til sønnen Dennis (13) i 2010. Selv om hun fortsatte å la seg avbilde med minimal påkledning etter fødselen, tok hun visse forhåndsregler som relativt nybakt mor.

Når TV 2 møter 37-åringen – mer enn ti år senere – får hun se klipp fra FHM-shooten med «Tigerstaden»-kollegene Carina Dahl og Mari Haugerveen.

– Jeg nektet å sitte i front og jeg nektet å flashe noe. Jeg ville sitte mer bak de andre selv om de ville ha meg fremst. Da sa jeg: «Nei, jeg er mamma», sier hun og ler.

DRØM: Linni Meister var en såkalt glamourmodell, og elsket jobben sin. Foto: «Tigerstaden» / TV 2

Pappbit foran vaginaen

Siden den gang har livet til Meister endret seg en god del. TV-profilen har tatt et aktivt valg om å ikke være like lettkledd foran kamera.

– Jeg har gitt ut flere undertøyskolleksjoner i ettertid. Så lenge det blir flotte og elegante bilder, så har jeg ikke noe imot å vise kropp.

Meister vil derimot ikke vise like mye kropp som før.

– Jeg kunne absolutt ikke gjort en FHM-fotoshoot som vi gjorde i «Tigerstaden»-serien, hvor vi hadde bare en pappbit foran vaginaen. Da holdt vi oss foran puppene, men rumpesprekken dreit vi litt i.

Etter at Meister ble mamma har hun vært på forsiden av FHM to ganger.

– Da jeg gjorde min siste fotoshoot for FHM, så var det en hyllest til kroppen min. Vi tok flere runder med familien og bestemte oss for å gjøre bildene litt annerledes, og de hadde mer mote inn i bildet, mener hun.



– Under den siste FHM-shooten jeg hadde alene var Dennis og pappaen hans med da vi tok bildene.

Ikke flau

Dennis er nå 13 år, og tenåringen har etter hvert fått med seg noe av det moren foretok seg på TV da han var liten.



– Han har sett litt av «Tigerstaden» og «Linni», men han har vært vant med at jeg er en offentlig person siden han ble født, sier hun.

– Han har sett alt av det jeg har gjort tidligere med FHM, og da forteller jeg at det var noe jeg likte å jobbe med på den tiden, men at jeg valgte en annen vei etter at jeg ble mamma.

MOR OG SØNN: Linni Meister med sønnen Dennis på direkten. Sønnen er oppvokst med at moren er i rampelyset. Foto: «God morgen Norge» / TV 2

Ifølge Meister har ikke sønnen noe problem med morens nokså utradisjonelle arbeidsoppgaver.

– Han synes ikke det er flaut når det er snakk om de nyere undertøysreklamene. Han er en veldig sterk og rolig gutt som ikke bryr seg om hva andre mener.

Selv om 37-åringen føler seg ferdig med de dristige fotoshootene fra FHM-tiden, synes hun det hadde vært gøy å gjøre et Elle-cover der hun blir stylet av sine gode venn Jan Thomas.



– Vi har lekt litt med tanken, og det hadde vært veldig gøy å vise en sånn side av meg også, sier hun.