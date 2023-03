Derfor nekter Erik Follestad å delta i TV 2-reality

UAKTUELT: For TV-profil Erik Follestad er det uaktuelt å delta i TV 2s realityprogrammer. Foto: Tommy Storhaug.

Denne uken har TV-profil og ishockeyekspert Erik Follestad (33) debutert som skuespiller i TV 2-serien «Innebandykrigerne».

VG trillet en femmer på terningen, til tross for Follestads nerver før sin egen småskjerm-debut.

Follestad er et kjent navn i norsk media, men har ikke deltatt i mye reality-TV. Denne sesongen har 33-åringens kollega Jon Martin Henriken (32) vært å se i «Kompani Lauritzen».

Da TV 2 møtte Follestad på premierefesten til «Innebandykrigerne», fikk han spørsmål om han kunne tenke å delta i noen av TV 2s konkurransedrevne realityprogram.

Der var svaret klinkende klart:

– Dere kan kaste så mye penger dere vil, jeg kommer aldri til å være med!

PREMIEREKLAR: Gjengen fra «Innebandykrigerne» var klare for premierefest. Fra venstre: Erik Follestad, Adrian Öjvindsson, Iben Akerlie, Bjørn Myrene, Nicolai Cleve Broch, og Espen PA Lervaag. Foto: Espen Solli/TV 2

Hadde blitt klinsj med Fenriken

Når TV 2 spør Follestad hva han tenker om kollega Henriksens deltakelse i «Kompani Lauritzen», svarer han i kjent stil:

– Sånn rent TV-messig, og som person, er han helt på topp. Blant de beste vi har.

– Men det er det fysiske vi («Spårtsklubben», jour. anm.) har tatt ham på. Det er under enhver kritikk, og han er helt sjanseløs. Det er skremmende, nærmest. Det er også mye verre enn jeg trodde, og der hadde jeg null forhåpninger. Men han er en veldig god gutt.

– Du kunne ikke tenkt deg å være med på «Kompani Lauritzen», du da?

– Nei, det blir ikke noe «Kompani Lauritzen» på meg. Jeg er veldig dårlig på å få voksenkjeft. Når jeg vet at det er et TV-program, så hadde jeg ikke orket å stå på Setnesmoen, med Fenriken på femte året. Jeg har verken tid eller lyst, konstaterer han.

Henriksen mener derimot at kompisen hadde hatt godt av en runde under Fenrikens regime. Han mener Follestad er som skapt for «Kompani Lauritzen»:

VÆRT PERFEKT: Jon Martin Henriksen mener Erik Follestad hadde vært som skapt for «Kompani Lauritzen». Foto: Ole Thomas Hansen/Mattis Bernitz/TV 2

– Erik er fysisk sterk og har et idrettshode, men jeg tror han frykter temperament sitt i kombinasjon med voksenkjeft. Det kan jo bli problematisk. Men nettopp derfor bør han jo også delta! Nå har jeg gått opp løypa for ham, så jeg forventer å se Erik i uniform i løpet av noen år. Han ville hatt godt av litt militært regime og disiplin. Jeg ville elsket å se ham få kjeft av befalet og at han smeller tilbake, sier Henriksen til TV 2.

Har gitt et løfte til kjæresten og moren

Heller ikke seerfavorittene «Forræder» og «Farmen kjendis» er aktuelle for TV-profilen. Follestad har argumentasjonen klar her også.

Med «Forræder» mener 33-åringen at han ville hatt en klar ulempe ved at kollegaen og kompisen Mads Hansen (39) er programleder.

– «Forræder»? Nei, det er ikke aktuelt det heller. Jeg tror jeg hadde blitt stemt ut med en gang. Alle hadde trodd jeg var «Forræder» på grunn av Mads, og jeg gidder ikke være med på noe hvor jeg blir stemt ut med en gang. Og da er det vel ikke så mye igjen, ikke på TV 2 i alle fall. Får bli en ny runde på «71 grader nord», da.

– «Farmen kjendis»?

GITT ET LØFTE: Follestad forteller han har avgitt et løfte til kjæreste Ingvild Schistad (t.v) og moren om at han ikke skal delta på ett spesielt TV 2-program. Her avbildet sammen med Jan Tore Kjær. Foto: Espen Solli/TV 2

– Eh, nei! Uansett hvor dårlig det kommer til å gå med meg, så kommer jeg aldri til å være med på «Farmen kjendis». Det er jo lagt opp til å skape konflikt, noe jeg er veldig god på. Så er det også lagt opp til at det skal være veldig lite mat, noe jeg er veldig dårlig på, sier han og fortsetter:

– De to kombinasjonene der gjør at jeg ikke kommer til å komme noe særlig godt ut av det, og da velger jeg å la være. Det har jeg lovet både kjæresten min og moren min, at det er uaktuelt.

Follestad avslutter med å konstatere at han ikke kan kjøpes, uansett sum:

– Og dere kan kaste så mye penger dere vil! Jeg kommer ikke til å være med. Det skjer ikke, avslutter han og smiler.

«Innebandykrigerne» ser du på TV 2 Play.