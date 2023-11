Derfor holdt han skade og sykdom skjult

Aslak Maurstad (31) klager sjeldent over noe som helst. Derfor er det kanskje ikke overraskende at han holdt tett om både sykdom og skader mens «Skal vi danse»-sirkuset pågikk.

Aslak Maurstad, som nylig kapret andreplassen i årets «Skal vi danse»-sesong, gjester den ferskeste episoden av TV 2-podkasten «Realitysjekk».

Under praten må 31-åringen snufse og hoste. Det ender med at han til slutt innrømmer at han har vært syk en stund – også under «Skal vi danse»-finalen.

– Ja, jeg ble ganske dårlig dagen før finalen. Bare sånn forkjølelse. Det var ikke Covid.

I episoden under snakker Maurstad om «Skal vi danse»-hemmeligheter, fremtidsplaner og samboerskapet.

Gjorde grep

På selve finaledagen måtte Maurstad få legehjelp på grunn av forkjølelsen.

– Jeg fikk masse piller som var importert fra Sverige, sier han med sitt smittende smil.

Maurstad gjorde også et grep på finaledagen som ikke er anbefalt, med tanke på at han har Bekhterevs.

– Jeg drakk også energidrikk. Jeg drikker ikke så veldig mye energidrikk til vanlig, men akkurat da tenkte jeg: «Koffein er jo et slags dop, da. Det er et lovlig dop», sier han humoristisk, og forklarer at han ikke har dypdykket i hvorfor man ikke skal få i seg så mye koffeinholdig drikke når man har Bekhterevs.

20231111. Oslo, H3 Arena. Aslak Maurstad og Marianne Sandakers andre dans i finalen. De danset en Com. Street til Cuff It - Beyonce. Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen vant Skal vi danse finalen 2023 forran Aslak Maurstad og Marianne Sandaker. Foto: Jonas Been Henriksen

På grunn av den nevnte sykdommen var det også viktig for ham å ha en grundig oppvarming. På finaledagen ble dette et stort fokus.

– Så prøvde jeg å varme opp så mye som mulig. Vi hadde en veldig tilrettelagt oppvarmingsplan hver dag. Det var veldig viktig for meg og varme opp mye.

– Hver lørdag så vi over dagsplanen, for å finne ut når vi kunne varme opp. Vi prøvde å få til 45 minutter til én time. Den oppvarmingen ble jeg ofte litt bedre av.

Ønsker ikke å klage

– Dette er noe du ikke nevnte for noen? Vi har jo ikke hørt om denne sykdommen før nå. Du kunne brukt den for sympatistemmer?



– Jeg ville ikke ha det. Jeg syns det er så lite ... Det var ikke alvorlig. Vi fikk også noen skader underveis, men de var så lite alvorlige at jeg gadd ikke nevne de for presse eller noen andre. Jeg kunne fortsatt danse.

For Maurstad har det vært viktig å se ting i et større perspektiv. På grunn av Bekhterevs, også kjent som aksial spondyloartritt, har han i flere perioder nærmest bodd på sykehuset på grunn av inflamasjon i leddkapsler. De gangene han skadet seg, tenkte han på hvor små de skadene var i forhold til hvor store plager han kunne hatt.

– Marianne tråkket meg på tåa. Drithardt. Jeg trodde jeg hadde brukket den, men det hadde jeg ikke. Jeg har fortsatt vondt i tåa, og dette er mange uker siden. Vi måtte bare avslutte treningen den dagen. Vi måtte ta litt hensyn i noen dager etterpå.

– Men jeg tenker at det kunne vært så mye verre. Jeg kunne fått inflamasjon. Jeg kunne ha blitt syk på en måte som gjorde at jeg måtte trekke meg, så da gadd jeg ikke klage over noe som var så lite.