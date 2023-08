Derfor holder Marna Haugen kjæresten privat

Sist juni delte influenser og TV-profil Marna Haugen (42) gladnyheten om at hun hadde funnet den store kjærligheten.



Nyheten delte hun selv på Instagram, men i ettertid har hun vært svært hemmelighetsfull om den nye flammen.

Marna har tidligere vært sammen med komiker Ørjan Burøe (48), men paret skilte seg i 2021.

TV 2 møter Haugen i forbindelse med et «Bloggerne»-pressetreff, hvor 42-åringen forklarer hvorfor hun har holdt kortene så tett til brystet.

– Kjæresten min ønsker å være privat, og det gjør familien hans også, så da respekterer vi det, forteller Haugen til TV 2.

Til tross for at TV-profilen viser store deler av livet sitt i «Bloggerne», forteller hun at den nye kjæresten ikke blir å se i serien.

– Det er deilig å holde det litt privat, så det blir fint det, sier Haugen og legger til:

– Vi er også ganske enige å holde det privat i tiden framover.

Til tross for at Haugen ønsker å holde kjærligheten privat, gleder hun seg til å dele andre store deler av livet med seerne.

– Det er bare hyggelig å ta med folk på reisen. Også blir det en dokumentasjon av mitt eget liv, så jeg får et lite «recap» som jeg kan se tilbake på senere.

TV-PROFIL: Marna Haugen har vært med i flere sesonger av «Bloggerne». Foto: TV 2

«Bloggerne» ser du på TV 2 Play fra og med 14 august.