Derfor holder kan kjæresten hemmelig

En av de som har holdt seg øverst på poenglista i årets Skal vi danse: all-stars-sesong, er NRK P3-radioverten Nathan «Nate» Kahungu (26). Han har mestret sjanger etter sjanger, mens dommerne jubler.

Nå letter han på sløret om at det er én som venter på han hjemme når lysene slukkes på dansegulvet om kvelden...

– Ellers hadde det ikke vært gøy å være med

ØVERST PÅ LISTA: Nate Kahungu har holdt seg stabilt blant de øverste på lista, sammen med proffdanser Nadya Khamitskaya. Foto: Espen Solli/TV 2

Han forteller også at han endelig har begynt å slappe litt av på dansegulvet, ettersom han har blitt litt varm i trøya:

– Man er jo ganske anspent i starten, og man tenker at man må vise seg selv frem på best mulig måte. Men det som er med dans er at man ikke bare må kunne teknikker, men man må også kose seg. Man ser veldig fort om noen kun har lært seg trinn – kontra hvis noen har lært dansen, forteller han til TV 2 rett før han skal inn på trening med partneren, Nadya Khamitskaya (39).

– Jeg tror nok jeg kommer til å fokusere på å danse de neste ukene. Selvfølgelig må trinnene være på plass for at dansen skal være der, men jeg må ha dansegleden der – for ellers hadde det ikke vært gøy å være med.

Han forklarer at den største grunnen til at han takket ja til å være med i denne stjernesesongen, er fordi han ville bli en bedre danser. Men også for å ha det gøy, selvfølgelig.

Letter på sløret om kjæresten

Radio-profilen avslørte i tillegg nylig at han ikke lenger er singel, og legger ikke skjul på at det hjelper han i konkurransen:

– Det er en grunn til at dansegleden er der! Det er fordi alt annet i livet er også ganske «chill», så jeg er happy. Det har pågått lenge nok til at jeg skal være glad.

– Hvordan møttes dere?

– Jeg husker ikke, ass. Neida.. jeg husker det. Det var gjennom felles venner, avslører han lattermildt.

Likevel har han holdt identiteten hennes hemmelig – såpass hemmelig at hun heller ikke står der blant publikum hver lørdag. Han forklarer at det er for å skåne henne, nemlig for én spesifikk grunn.

– Grunnen til at hun holdes anonym, er fordi hun ikke er en offentlig person. Hun har ikke valgt å være offentlig, så da velger jeg å respektere det.

Tidligere skadet under trening

DANSEPARTNER: Nate Nahungu danser sammen med Nadya Khamitskaya. Foto: Foto: TV 2 / Fredrik Arff

Det ble dramatisk stemning da det tidligere i sesongen ble avslørt at Kahungu hadde pådratt seg en hjernerystelse rett før sending, og fikk beskjed fra legene om å holde seg rolig.

Likevel stoppet det han ikke fra å stille på parketten dagen etter. Han forteller at det går bedre i dag, men legger ikke skjul på at han fortsatt bruker det som unnskyldning:

– Jeg velger å bruke den unnskyldningen fortsatt. Jeg tror den er borte nå, men noen ganger er jeg bare sånn: «Åh, hodet mitt» og «Jeg er svimmel», bare for å få ekstra goder. Jeg får eget rom på H3 Arena, får være mer for meg selv, og slipper gjennom alle prøvene. Men det går bra nå, spøker han.

– Så du bruker den unnskyldningen med Nadya, også?

– Nei, ikke med Nadya – er du gal?! Det finnes ingen unnskyldninger med henne. Jeg danset jo samme uken jeg fikk hjernerystelse, så jeg slipper ikke unna! Men Nadya var den som passet på veldig mye da jeg ble skadet, og det var viktig for henne at helsa kom først.

