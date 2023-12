Derfor holder Andrea Eriksen forholdet privat

Andrea Eriksen (26) ble et kjent fjes for det norske folk i 2020, da den første sesongen av «Alle elsker David» kom på TV. Serien omhandler kjendismanager David Eriksen (56) sitt liv. Eriksen er faren til Andrea.

Nå står den femte sesongen for tur. For selv om Hedvig Glestad (32) takket for seg sist sesong, er hele familien Eriksen tilbake.

Men til tross for programmets store suksess, har 26-åringen valgt å ikke profittere på hennes nye kjendisstatus. Hun ønsker nemlig fortsatt å holde seg så privat som mulig. Det gjelder også forholdet til kjæresten hennes.

Utvider familiebedriften

TV 2 møter Eriksen på pressetreffet til den nye sesongen, hvor hun forteller at hun er overrasket over at de har klart å holde på i så mange sesonger.

– Jeg syns det er overraskende hvor mye forskjellig vi klarer å finne på for å filme så mange år i strekk. Men det er veldig gøy, sier hun og smiler.

Sist sesong åpnet Eriksen seg opp om at hun slet psykisk. Hun klarte ikke motivere seg selv til å gå på jobb, og gamle vansker fra barndommen kom tilbake. Alt kulminerte i en sykemelding.

Nå avslører 26-åringen at hun føler seg mye bedre, og har fått motivasjonen tilbake i den nye stillingen som arrangementsplanlegger i bedriften til pappa Eriksen. Også familiedelen av bedriften er i utvidelse.

FØLER SEG BEDRE: Etter en tøff periode, føler Andrea seg nå mye bedre. Foto: Goran Jorganovich

– Lucas (Eriksen, jour. anm.) er på vei inn. Jeg syns ikke det er noe overraskende i det hele tatt, det er jo en familiebedrift. Jeg trodde det bare skulle være pappa og meg, men slik ble det ikke, sier hun og smiler.

Hun innrømmer det kan gjøre det enda mer vanskelig å holde det profesjonelt på arbeidsplassen, sammen med både pappa og lillebror.

– Jeg syns det allerede er vanskelig nok når pappa og jeg skal i møter sammen. Så hvis Lucas plutselig skal begynne å være med i de møtene, så kommer det til å føles som et familieråd, ler hun.

FAMILIEBEDRIFT: Nå jobber både Lucas og Andrea i bedriften til pappa David Eriksen. Foto: TV 2

Vil ikke være influenser

Eccentric People, hvor faren David Eriksen er sjef og 26-åringen jobber, er i hovedsak et management for influensere og kjente profiler.



Gjennom «Alle elsker David», har for eksempel Hedvig Glestad gjort stor suksess som influenser. Den karriereveien har derimot ikke interessert 26-åringen.

Til tross for hele 46.000 følgere på Instagram, er hun verken særlig aktiv eller deler mye fra privatlivet.

– Det er flere grunner til det. Jeg er ikke særlig glad i å ta bilder, så da kommer man ikke så veldig langt med det yrket, sier hun og smiler, før hun fortsetter:

NEI TAKK: Andrea har fått flere tilbud gjennom årene på TV, men har takket nei til det meste. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Jeg har bare ikke hatt noe spesielt behov eller ønske om det. Jeg liker å jobbe, være på et kontor, og ha den hverdagen. Jeg er ikke noe særlig glad i å snakke til et kamera. Men ja, jeg har fått forespørsler om å gjøre forskjellige samarbeid, sier hun og bekrefter at hun velger å takke nei til det som kommer.

Det at datteren har valgt å ikke bli influenser, mener pappa David Eriksen det står stor respekt av.



– Hun har all mulighet til å gjøre det. Spør du meg, kunne hun vært «it girl» nummer én. Jeg har så respekt for det. Hun legger jo aldri ut noe på Instagram. Hun har tatt et valg, som jeg syns er utrolig tøft. Å si nei til de mulighetene som egentlig kunne ligget på andre siden av bordet. Veldig stolt av henne for det, og digger den integriteten, sier 56-åringen.

STOLT: David Eriksen forteller han er svært stolt over datteren. Foto: «Alle elsker David» / TV 2

Eriksen avslører at det hun derimot kunne tenkt seg, er å delta i andre reality-programmer.

– Jeg er et konkurransemenneske, så jeg kunne godt tenkt meg å ha vært med i programmer som 71-grader Nord, Kompani Lauritzen eller Forræder.

Vil ha det hun elsker mest for seg selv

Det var i fjor sommer Andrea Eriksen bekreftet i en podkast-episode med Tone Damli at hun hadde fått seg kjæreste, som hun også hadde blitt samboer med.

26-åringen avslører at hun møtte kjæresten gjennom felles venner, og at han var hennes første date etter hun ble singel. Nå har de også kjøpt en liten valp sammen, med navn Poppy.

– Vi fant henne på Finn.no, og 24 timer senere så lå hun i armene mine, forteller hun og smiler.

NY HUND: Andrea og samboeren kjøpte nylig en liten valp sammen. Foto: Privat

Eriksen forteller at hun og samboeren nå har vært sammen i to år. Det er derimot ingen spor av han på hennes sosiale medier.

– Jeg har ikke lagt ut noen bilder av han, og heller ikke hatt han med i serien, og det er veldig, veldig bevisst.

– Hvorfor det?

– Fordi han er en privatperson, som har lyst å være privat. Så jeg føler at om jeg hadde lagt ut bilder av han og sånn, så hadde jeg tatt det vekk fra han. Og jeg setter pris på å ha det jeg elsker mest for meg selv. Ikke dele det så mye med alle andre.

Hun innrømmer også at hun er svært lite interessert i å få et eventuelt brudd brettet ut om i media, slik som faren har opplevd.

– Jeg har ikke lyst på de overskriftene som min far er kapabel til å lage. Jeg står over, ler hun.

Sesong 5 av «Alle elsker David» ser du på TV 2 Play 1. januar.