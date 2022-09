Derfor gråter Angelica (32) av tannlegen

Til tross for at de dype arrene har grodd – er det noen ting som sitter igjen hos Angelica Kjos (32).

Tenk deg at du er elleve år gammel, ligger i senga om natten og sover – så braser politiet inn i leiligheten. De arresterer stefaren din, og du blir flyttet til en institusjon.

Du blir plassert under Kode 6 – et av de strengeste beskyttelsestiltakene vi har i Norge.

Du skifter navn. Du lever på hemmelig adresse.

Det var realiteten til Angelica Kjos (32), som ikke lenger lever under de tiltakene. Hun er en av de fire profilene vi møter i TV 2-dokumentarserien «Petter og overleverne». Vi får bli med på en reise om hvordan hun lever med ettervirkningene i dag.

I dag konstaterer Kjos at hun lever fint – med tanke på alt som skjedde i barndommen hennes.

Men det henger litt igjen.

– Mest traumatiserte mennesket

– Hun er uten tvil det mest traumatiserte mennesket jeg har truffet, fortalte hennes psykolog, Atle Austad, første gangen han møtte henne.

Kjos var kun en tenåring da hun møtte Austad for aller første gang, men hun hadde allerede gått gjennom en verden et barn aldri skulle ha satt foten i.

Hjemmet hun vokste opp i var preget av grov vold og overgrep. Hun ble utsatt for så grove overgrep av sin egen stefar, familiemedlemmer og folk i deres nettverk – at psykologen hennes brakk seg da hun åpnet opp om dem.

KOMMET LANG VEI: I dag har Angelica Kjos etablert familie, og reiser rundt for å fortelle om sine opplevelser.

Men hun har kommet en lang vei siden da. Hun har etablert familie, reiser rundt i landet for å snakke om sine opplevelser, og vil hjelpe andre som fortsatt sitter i det mørket.

– Det har vært veldig eksponerende å dele min historie for hele Norge, men det handler om å tørre å vise hvem man er. Jeg opplever at hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg kanskje ikke bidratt til at folk hadde turt å be om hjelp.

– Jeg vil at folk skal vite at det kan gå bra, til tross for alt man har vært gjennom, forteller hun til TV 2 på førpremieren av «Petter og overleverne».

Men ettervirkningene – de har vært tunge.

– Jeg har blitt helt «frisk», og når jeg snakker om det så går det ikke inn i følelsene mine. Men når jeg eksponerer meg i situasjoner som jeg vet jeg er redd for, som TOO-behandlingen, så er jeg bevisst på at jeg gjør det.

BLITT «FRISK»: Angelica Kjos håper at deltakelsen i programmet kan gi håp.

TOO-ordningen er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte, i tillegg for personer med sterk angst for tannlegebehandling.

– Jeg håper at deltakelsen min kan gi håp, særlig for tannlegene. De trenger en oppvåkning om at de er veldig viktige for å avdekke vold og overgrep i tidlig alder, og de kan være med å bidra til at man får tidligere hjelp. Kanskje det kan være en del lovendringer når det kommer til tannbehandlinger, for i dag er det ikke en rettighet å få TOO-behandling.

Unikt tilbud

ÅPNER OPP: Angelica Kjos er en av de fire profilene i TV 2-serien «Petter og overleverne».

– Angelica, dette er her og nå. Vi er ikke i det øyeblikket da du var syv år og opplevde det overgrepet i munnen, forsikrer hun seg selv i serien når hun skal undergå tannbehandlingene.

Å sette seg i tannlegestolen er kanskje lettere for noen enn andre, men mange bærer på mørke grunner til det.

UNIKT: Psykologspesialisten mener at TOO-ordningen er et unikt behandlingstilbud.

Therese Varvin Fredriksen er psykologspesialist og leder for TOO-faggruppen, og fastslår at det er et unikt, tverrfaglig og spesialisert behandlingstilbud.

– Det er odontologien og psykologien – sammen. Vi jobber sammen som et team med å hjelpe pasientene til å håndtere de psykiske reaksjonene i tannbehandlings-situasjonen, slik at de blir i stand til å mestre tannbehandlingen. Det som er bra med TOO-ordningen, er at dette tilbudet er for en gruppe i samfunnet som ikke kan benytte seg av det ordinære tilbudet, forteller hun.

Fredriksen forklarer at tilbudet er med på å utjevne forskjellene i samfunnet.

– Det er ikke bare for de som Angelica. Det er også for de som har hatt en grei oppvekst uten traumatiske opplevelser – men som kanskje har utviklet en fobi eller PTSD etter smertefull og svært skremmende opplevelse hos tannlegen.

Med en fobi kan man komme raskt gjennom en sånn type behandling, sier hun, og fortsetter:

– Men med folk som Angelica som har mye i bagasjen, så er det der det er nødvendig at psykologer og tannlegepersonell jobber sammen. Da kan det hende at vi må bruke flere timer, fordi det er mer sammensatt – rett og slett.

Hun har et fast inntrykk om at ordningen har bidratt til en økt forståelse av ulike pasienter, som har det vanskelig på hver sine måter, og at det ikke bare er å «ta seg sammen». Tennene forteller en historie som vi må møte med respekt.

– En økt forståelse og en holdningsendring gjør også at disse menneskene skjønner at de ikke er alene, og at skammen kan gå ned. I 2021 ble TOO-ordningen evaluert, og det ble funnet ut at syv av ti personer som ble spurt og hadde gjennomført behandling – opplevde stor bedring i sin tannhelse.

– Like mange opplevde økt livskvalitet, og vi som jobber med disse pasientene, ser at behandlingen de får har ringvirkninger ellers i livet – i tillegg til bedret tannhelse.

